Ascienden y condecoran a oficiales de las FAR en Sancti Spíritus apropósito de la gesta del Moncada

Esposas y esposos, padres e hijos, impusieron las charreteras con los grados inmediatos superiores a los oficiales ascendidos. (Fotos: Luis Herrera/Escambray).

La Unidad de Tropas Especiales de las FAR fue sede este sábado de la ceremonia militar de ascensos y condecoraciones de la Región Militar Sancti Spíritus, en homenaje a los héroes y mártires de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Frank Osbel Cañizares Rodríguez, vicegobernador de la provincia y el primer coronel Alexander Rivero Díaz, jefe de la Región Militar Sancti Spíritus, tuvieron a su cargo la entrega de condecoraciones. Por la orden 574 del Ministro de las FAR recibieron la Medalla Por el Servicio Ejemplar el coronel de la reserva Gilberto Campbell Mirabales, y los mayores de la reserva Maideline Peña Fuentes y Tania Martínez Ruiz. Asimismo, mereció la Medalla Destacado en la Producción y la Defensa la teniente coronel Taimir Lago Rosales, en tanto la teniente de navío Rachel Cabrera Tosca fue condecorada con la Medalla Ignacio Agramonte de tercer grado.

El primer coronel Alexánder Rivero Díaz y Frank Osbel Cañizares Rodríguez, jefe de la Región Militar Sancti Spíritus y vicegobernador de la provincia, respectivamente, entregaron las condecoraciones.

Julio Luis Jiménez López, miembro del buró Provincial del Partido, entregó el carné a nuevos militantes de dicha organización y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Al hablar en nombre de los ascendidos y condecorados, el teniente coronel Gustavo Valdés Ríos, expresó: “Cuando el 26 de julio abría los ojos, lo más hermoso de Cuba, sus jóvenes, no dejaron morir al Apóstol, no dejaron que cayera en el olvido impuesto por el norte brutal. Aquellos girones con alma de patria, organizados y dirigidos por Fidel, jóvenes adelantados, iluminados, se dispusieron a sostener el espíritu indomable de una nación que no tiene en su ADN ser esclava y sumisa. Esos jóvenes, con más ideas y deseos que armas marcharon, en una acción, que según el General de Ejército Raúl Castro Ruz, marcaría el inicio del fin del capitalismo en Cuba. En su estrategia la muerte no tenía cabida, porque ellos fueron al Moncada a luchar por la vida, y a pesar de que las acciones no tuvieron el éxito esperado, ya Cuba supo de la savia joven que desde sus entrañas brotó, para librarla por siempre a través de la lucha armada”.

En su saludo por el Día de la Rebeldía Nacional a los ascendidos y condecorados, que fue leído por el mayor Sandy León Solís, segundo jefe de la Sección Política de la Región Militar Sancti Spíritus, el General de División Andrés González Brito, jefe del Ejército Central, sentenció: “Las dificultades siempre nos van a acompañar y serán enfrentadas resueltamente, nuestros retos y soluciones estarán forjados con la pasión y fortalezas que nos legó el líder histórico de la Revolución cubana el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Este es el Moncada que nos corresponde vivir y es en el que combatimos para salir airosos”.