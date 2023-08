Basquetbolistas espirituanas inician periplo en Torneo Nacional de Ascenso

La estelar Yamara Amargo no estará en la nómina regular debido a una lesión en una de sus rodillas.

Sin la presencia de su jugadora estelar Yamara Amargo y con tropiezos en su arribo a la sede, la selección espirituana de baloncesto femenino interviene en el Torneo Nacional de Ascenso, que inició sus acciones el pasado jueves dividido en tres zonas.

Amargo, de 38 años, se recupera de una lesión en una de sus rodillas y no podrá estar en la nómina regular en la que sí figuran las internacionales Eylen Gilbert y Enriqueta Neyra.

En cuanto al arribo, por problemas en la transportación, la selección yayabera viajó hasta el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, en Camagüey —sede del evento—, el propio día del inicio de las competiciones, según confirmó el Comisionado Provincial de la disciplina Carlos Alberto Plasencia.

Las espirituanas comparten la zona central junto a las anfitrionas, Ciego de Ávila y Villa Clara. El torneo se juega por el sistema de todos contra todos a dos vueltas y repartirá seis plazas a la Liga Superior de Baloncesto (LSB) para los ocupantes de los dos primeros puestos de cada una de las tres llaves.

Sobre la preparación, Alexis Tamayo, director técnico del equipo espirituano, dijo que apenas dispuso de tres semanas de entrenamiento para enfrentar el evento. “La preparación no fue la ideal; no obstante, las muchachas tienen todo el ánimo y la disposición de luchar por uno de los boletos y las opciones de clasificación están latentes ya que los equipos de la zona están parejos, aunque para mí es la más difícil del país.

“La ausencia de Yamara sí influye, pero no determina, es un problema de concepto y de que las muchachas se adapten a que ella no esté, pues de pronto no va a estar un día por su edad. El año pasado, por ejemplo, solo pudo participar con nosotros en dos juegos, pero para esta competencia el grueso del equipo está”, añadió el Comisionado Provincial.

El pasado año, las espirituanas, dueñas de un único título conseguido en el 2018 bajo el mando de Gabriel Alexander Álvarez, fallecido en medio de la discusión de este, ganaron el boleto a la LSB, pero quedaron fuera de la final.

En cuanto a los hombres, ocupantes del cuarto lugar en la pasada temporada y subcampeones por primera vez en el 2022, continúan su preparación en el Polideportivo Yayabo para enfrentar su Torneo Nacional de Ascenso, que arrancará el 5 de septiembre en Ciego de Ávila.