Canciller mexicano Marcelo Ebrard buscará ser candidato para las elecciones presidenciales

El alto funcionario confirmó que buscará ser candidato para las elecciones presidenciales. (Foto: Captura de pantalla).

El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado este martes que el próximo 12 de junio solicitará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para contender por la candidatura presidencial del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

«He resuelto también y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora. La próxima semana. Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador en toda la república mexicana», afirmó Ebrard en una rueda de prensa transmitida en sus redes.

«Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena, me entusiasma y me enorgullezco de ser parte de la cuarta transformación (4T) y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con ciudadanos y ciudadanas», recalcó el alto funcionario.

El político enfatizó que la elección del candidato presidencial dentro de Morena debe ser un proceso marcado por «la equidad, la transparencia y las reglas claras». Asimismo, se mostró contento con las propuestas hechas desde diciembre pasado respecto al proceso de nominación del candidato del partido oficialista. «Veo con claridad que las propuestas presentadas desde diciembre pasado, separarnos de cargos públicos, exponer las propuestas de cada cual y que la encuesta sea amplia, transparente y verificable […], va a reflejarse en la propuesta unitaria», dijo.

Definir el proceso para nominar al candidato de Morena

Este mismo martes el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró tras una cena con los principales aspirantes de Morena, que que no intervendrá para elegir candidato en las próximas elecciones previstas para junio de 2024.

El mandatario explicó que en la cena participaron 29 personas, entre las que se encontraban los principales pretendientes a la candidatura los próximos comicios. Aparte de Ebrard, se destacó la presencia de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; y el senador Ricardo Monreal.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, comunicó esta misma jornada que el próximo domingo el partido definirá el proceso para elegir al candidato que representará a la alianza Juntos Hacemos Historia, integrada también por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Delgado señaló que «uno de los requisitos fundamentales» para los aspirantes es el compromiso por escrito a seguir profundizando el camino de López Obrador. «La unidad se construye entre todas y todos, no es nada más responsabilidad del partido, es responsabilidad de todas y todos los participantes y por supuesto requeriremos su compromiso indeclinable de lealtad al proyecto de transformación», sostuvo.

López Obrador ya destacó el lunes que «no habrá dedazo». El ‘dedazo’ es una práctica que ha predominado en la política mexicana y que implica que el líder político elige «a dedo», de manera solitaria, a los candidatos que se postulan en principio a la presidencia, aunque después se expandió a otros cargos.