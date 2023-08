Centrovisión Yayabo sigue con su mirada en ti (+fotos, infografía y video)

Centrovisión mantiene el compromiso con los televidentes. (Fotos: Vicente Brito / Escambray)

Centrovisión Yayabo está de aniversario y hoy celebra sus 25 años sin descansar, buscando nuevas alternativas con las cuales superarse y mantenerse en la preferencia de los espirituanos.

Y es que, a lo largo de estos años, el canal ha sorteado dificultades, pero ha logrado sobreponerse a ellas con el ingenio y los deseos de hacer de un colectivo muy unido, que lucha cada día contra molinos de vientos y la obsolescencia tecnológica, además de fluctuaciones en la fuerza laboral.

Aun en medio de tantas limitaciones, Centrovisión Yayabo mantiene el compromiso con los televidentes, asegura a Escambray Yudit Pérez Ramos, quien actualmente dirige a esta gran familia de profesionales.

¿Cómo festeja el colectivo de Centrovisión estos 25 años?

Yudit Pérez Ramos, directora de Centrovisión.

Con gran entusiasmo y alegría. Se dice fácil, pero 25 años es un tiempo considerable, en el que, como televisión de la provincia hemos podido difundir la realidad espirituana a través de nuestros informativos y recrear esta realidad a través de la programación variada que tiene el canal.

Llegado este aniversario, y a modo de balance, ¿qué metas usted considera se han cumplido y cuáles faltan por cumplir?

Considero que hemos cumplido muchas metas y nos hemos sobrepuesto a disímiles retos. Sancti Spíritus no tenía un canal de televisión, la realidad espirituana se difundía a través de nuestro corresponsal Rafael Daniel, quien diariamente iba a Villa Clara para editar las informaciones y enviarlas al Sistema Informativo Nacional.

El primer reto que enfrentó el canal fue capacitar a todo el personal, pues al no haber en la provincia un telecentro, no contábamos con realizadores, directores de programa, asesores o productores. Centrovisión comenzó con una revista de una hora y allí se agrupaban todo el acontecer espirituano y un noticiero que ha ido de menos a más a lo largo de estos años; al principio no era de 27 minutos como hoy, ni tenía una frecuencia diaria.

El canal ha ido creciendo, hemos ampliado horas de transmisión y hoy Centrovisión es uno de los pocos canales de país que transmiten tres horas diarias.

Somos el canal territorial que más programas tiene al aire, con 22 programas en nuestra parrilla habitual, nuestros programas están destinados a todos los grupos etarios, van desde la pequeña infancia para los niños de la casa hasta para los adultos mayores, quienes reciben consejos para llevar una vejez a plenitud, y ese es precisamente el nombre del programa. Los programas tienen ámbitos variados, entre ellos están los dedicados al quehacer deportivo, cultural, a la música espirituana, a nuestros campesinos, a la familia, así como otros de orientación, pues hemos sido pioneros en los programas dedicados a la mujer y a la salud.

Tenemos aún muchos desafíos por delante, nuestros televidentes exigen cada vez más de nosotros una programación con calidad y que seamos capaces de recrearlos, entretenerlos e informarlos, que al final es nuestra principal misión.

Tras 25 años en las pantallas de nuestros hogares, ¿cuáles considera los factores involucrados en ello?

Primero que todo está el deseo de hacer de nuestro colectivo y también la exigencia de ese público fiel al canal, un público que cada vez exige más de nosotros y, por supuesto, nosotros trabajamos en función de complacer sus exigencias.

¿Tienen algún nuevo proyecto de cara al futuro para mantener su programación variada?

En este momento, nos mantenemos enfocados en los 22 proyectos que forman parte de nuestra parrilla televisiva. A medida que avancen los diferentes estudios sociológicos que tenemos actualmente, que nos sirven de termómetro para medir el nivel de aceptación de los televidentes, para así mover o no la parrilla de Centrovisión.

La televisión es un medio que requiere de muchos recursos, ¿cómo ha enfrentado Centrovisión la carencia de algunos de ellos?

Trabajamos en función de complacer las exigencias de los públicos.

Aún tenemos cierta obsolescencia tecnológica, pues por ejemplo las cámaras de estudio datan de la fundación del canal, es una técnica que en su momento era avanzada, pero que luego de 25 años está envejecida.

Hoy de las tres cámaras con las que debemos contar en el estudio, solo tenemos una disponible, con ciertas deficiencias como la croma de colores, que no es ya la misma, pero debemos destacar que nuestros ingenieros a través de su inventiva y deseos de hacer las mantienen en uso. En el año 2016, cuando la provincia fue la sede del acto central del 26 de Julio, recibimos cuatro cámaras full HD con muy buenas prestaciones; y toda la técnica de edición en el máster central es digital, ya en esa parte dejamos de ser analógica, lo que transmitimos de forma analógica responde a que algunas cámaras que lo requieren.

¿Cómo es la interacción entre el público y el canal?

La interacción es por varias vías, tenemos dos especialistas en investigaciones sociales, y a través de entrevistas, encuestas y sondeos de opinión hemos establecido la comunicación. La vía telefónica ha sido otro espacio propicio para la interacción, tenemos también programas de participación ciudadana.

Estamos en las redes sociales y correos electrónicos adonde el público puede dirigirse en caso de tener quejas o sugerencias para nosotros.

¿Qué nuevos objetivos se ha trazado el canal en tiempos de Internet?

Nuestro canal desde hace ya algunos años dejó de ser aquella plataforma para la pantalla tradicional, sino que también estamos en la multimedialidad, tenemos perfiles en Facebook, Twitter y canales de YouTube. De cara al futuro y conociendo la importancia de las redes sociales estamos incursionando también en otras redes como Instagram y Picta.

¿Cuáles son las principales perspectivas de Centrovisión?

Ante todo, continuar brindando al televidente espirituano la programación que se exige de nosotros, seguir capacitando y creando nuevos profesionales de la televisión acá en Sancti Spíritus y llevando al mundo a través de nuestros perfiles digitales lo que acontece en la provincia.

*Estudiante de periodismo