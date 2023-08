Correos se suma a la bancarización en Sancti Spíritus

Muchos espirituanos acuden actualmente a las unidades de Correos en busca de sellos digitales. (Foto: Yoan Pérez)

La Empresa de Correos en Sancti Spíritus se incorpora actualmente de forma paulatina al proceso de bancarización que desarrolla el país con la prestación de varios servicios que tributan a ese fin al permitir que sean costeados lo mismo con dinero físico que por las pasarelas de pago.

Como un paso importante en este camino se encuentra la opción de que los clientes accedan al servicio de caja extra en los nueve correos ubicados en las cabeceras municipales, donde pueden extraer hasta 5 000 pesos en efectivo.

Yoelbis Espinosa Cabrera, director comercial de esta entidad, comentó que de esta forma los usuarios se evitan las molestas colas en los cajeros automáticos y traslados innecesarios hacia donde están instalados esos equipos.

“El servicio de caja extra ha tenido buena aceptación, desde que lo iniciamos —aproximadamente en abril—, por esta vía ya se han realizado cerca de 50 extracciones con un monto de unos 114 000 pesos. Pero todavía está poco divulgado y por eso la población no lo conoce tanto. Por ejemplo, en Fomento y La Sierpe, que no tienen cajeros, contradictoriamente no han hecho ninguna extracción”, pormenorizó.

Los interesados en utilizar estas cajas extras solo deben llevar su móvil con un vínculo a la pasarela de pago EnZona, a la cual ya deben tener su tarjeta asociada, y los pasos a seguir para recibir su dinero se los indica la propia gestora del ventanillo de Correos.

“Todavía no estamos usando Transfermóvil, pero ya nos encontramos dando los pasos con Etecsa y el Banco para también incluirlo en este servicio, absolutamente gratuito para los usuarios”, aseguró.

Además, agregó, las unidades de Correos también venden sus mercancías usando el pago a través del código QR en todas las cabeceras municipales, por ejemplo, sellos digitales, postales y pancartas, entre otras.

“En el caso de los sellos digitales, como todo lo que empieza nuevo, la población al principio les hizo rechazo, pero ya la venta ha ido aumentando. Los espirituanos lo usan principalmente para los trámites del Ministerio del Interior y de Justicia. Pueden adquirirse tanto con dinero en efectivo como por Transfermóvil, incluso desde la comodidad del hogar. En lo que va de año ya hemos vendido más de 102 000 de estos sellos, con un importe superior a los 32 800 000 pesos”, detalló.

Por último, señaló que actualmente la empresa también se encuentra encadenada para prestar el servicio de transportación puerta a puerta con las tiendas online Tuambia y Katapulk, por el cual ya han ingresado más de 1 192 000 pesos.

“Hace poco empezamos la impresión, escaneo, fotocopia de documentos en la propia empresa provincial, tanto para personas naturales como jurídicas; y estamos implementando una tienda virtual para iniciar próximamente la venta de nuestras mercancías, con entregas directas a las personas”, concluyó.