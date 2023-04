Cuando Gerardo me impuso la medalla, sentí una apretazón en el pecho

El joven se hizo merecedor de tan alto estímulo por el cumplimiento exitoso de las misiones asignadas. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Para el joven Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez esta ha sido una semana cargada de emociones: “El miércoles 29 de marzo del 2023 será un día inolvidable para mí. Cuando Gerardo (Hernández Nordelo), héroe de la República de Cuba, me impuso la Medalla Abel Santamaría Cuadrado, en La Habana, sentí una apretazón en el pecho. Pero acto seguido nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel nos dio un estrechón de manos a todos los jóvenes que nos acababan de condecorar. Fueron muchas emociones juntas”.

La evaluación de la Comisión de Cuadros de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior, que tuvo en cuenta el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas para otorgarle la alta condecoración, señala que Rodríguez Rodríguez, a lo largo de su tránsito por el servicio durante 10 años en la institución, ha puesto a prueba sus conocimientos en cada una de las tareas encomendadas, denotando en todo momento que es un cuadro que avanza, avalado por los diferentes controles realizados por los distintos niveles de mando, y en el cumplimiento de misiones al frente de un subgrupo del Batallón Especial, ubicado en el municipio de Trinidad, con resultados relevantes.

El mayor Santiago Medero Caro, primer instructor para el trabajo político-ideológico del Batallón Especial, abundó sobre la trayectoria del combatiente: Carlos Jesús es un joven que se destaca en el cumplimiento de las misiones, que ha pasado cursos de defensa personal, estudia una licenciatura en la Universidad y fue reconocido con la condición Elogio a la Virtud, que aprueba el Ministro del Interior a fuerzas y combatientes que tienen actuaciones relevantes en el servicio, pues junto con su compañero y subordinado Simael Blanco, lograron neutralizar y detener a dos elementos contrarrevolucionarios que agredieron a un oficial del Minint con botellas de coctel molotov con gasolina, que le provocaron severas quemaduras.

Por el destacado desempeño de sus responsabilidades en su condición de agente de destino especial del Batallón Especial del Ministerio del Interior en Sancti Spíritus, Carlos Jesús fue promovido a Jefe de Grupo y ascendido al grado inmediato superior de subteniente. Su evaluación refleja, además, que atiende adecuadamente a su familia, participa en las actividades políticas, culturales, deportivas, recreativas y productivas que organizan la jefatura de la unidad y la organización juvenil, tiene buenas relaciones con sus compañeros, ha jugado un papel activo en la formación de los nuevos ingresos y es ejemplo de disciplina ante su colectivo; es responsable, modesto y austero.

La más reciente sorpresa que recibió Carlos Jesús fue la aprobación por la Jefatura del Tribunal Militar para desempeñarse igualmente como juez no profesional.

¿Por qué decidiste formar parte del Batallón Especial?

Me gusta la vida militar y en específico formar parte de las fuerzas especiales del Minint, porque desde esta unidad puedo defender la Revolución y enfrentar los hechos delictivos más graves.

¿Tienes hijos?

Estoy casado y tengo tres hijos, el mayor tiene once años y se inclina por seguir mis pasos.

¿Compartiste con otros dos jóvenes de la provincia que también fueron condecorados en La Habana?

Sí, uno es médico y vive en Cabaiguán y el otro es el Director de Cultura del municipio de Fomento, un muchacho muy inteligente; el médico es también muy atento, ellos también vivieron esta experiencia maravillosa. Además, estaban otros militares del Ministerio del Interior y de las FAR. En total fuimos condecorados 54 jóvenes de todo el país.

Después del acto visitamos el Centro Fidel Castro, allí el director René González Barrios nos dio una conferencia y apreciamos cómo se conserva la historia de nuestro Comandante en Jefe y algunos objetos utilizados por él en su trabajo, como el yipi ruso de cuatro puertas que usaba en tiempos de ciclones y en sus recorridos.

Pero las emociones me siguieron hasta aquí, porque mi familia, los vecinos de mi comunidad de El Cacahual, donde vivo, y los pioneros me estaban esperando también, para recibirme y congratularme. Todo esto me llena de alegría y me compromete a ser cada día mejor joven y revolucionario, un combatiente de destino especial listo para cumplir cualquier misión que se me asigne, siempre fiel a la Revolución y al pueblo, del cual soy parte.