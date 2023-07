Cuando las mascotas vienen muy enfermas siento su dolor (+video)

El doctor Valdivia vela por el bienestar de los animales. (Foto: Yoan Pérez/Escambray)

Aunque la Medicina Veterinaria nunca fue su primera opción, Valdivia, como todos le conocen, se ha dedicado durante los últimos 30 años al cuidado de los animales, labor a la cual se consagra en cuerpo y alma porque entiende que toda vida es sagrada.

Con el estilo respetoso que lo distingue, cuenta que nunca imaginó estudiar la carrera porque en ese momento no tenía contacto con animales ni vocación por la Veterinaria: “Cuando llegó el momento del llenado de las boletas para las carreras, mi primera opción fue la Medicina humana, pero por varias circunstancias familiares terminé estudiando Veterinaria”.

La sensibilidad es una de las cualidades que predominan en el doctor Valdivia, quien vela por el bienestar de los animales: “Existen momentos en los que las mascotas vienen muy enfermas, yo me pongo en su lugar, siento su dolor. A veces es difícil explicarles a sus dueños que el tratamiento será complicado o simplemente los animalitos vienen muy enfermos y piensan que no realicé un buen trabajo, pero eso es parte de la profesión”.

La Veterinaria no es su única pasión, pues la música también forma parte de su día a día.

“En ocasiones es muy difícil equilibrar mi profesión como veterinario y mi quehacer como músico e integrante del grupo de rock Cadillac One, pues a veces tengo operaciones planificadas y de repente se nos presenta alguna presentación y tengo que delegar funciones en mis compañeros de grupo porque el paciente es lo más importante”.

No solo es complicado el equilibrio en la esfera profesional, sino también en la familia. Bien lo sabe Valdivia. “Tener estas dos profesiones te roba mucho tiempo y no siempre puedo dedicar espacio a mis familiares, pero doy gracias porque tengo una familia muy comprensiva y una esposa que me apoya en todo.

“Les aconsejo a todos los que tienen mascotas que siempre deben tener en cuenta su alimentación, la higiene que es muy importante para su cuidado, la ambientación también es primordial, pues los animales deben vivir en condiciones óptimas; no los maltraten, cuídenlos y, sobre todo, sigan los consejos de profesionales en la Veterinaria”.

*Estudiante de periodismo