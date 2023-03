Cuba, un amor a primera vista (+fotos)

Mauro y Andrea desde hace veinte años apoyan diferentes acciones de solidaridad hacia la isla. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray).

Más de una coincidencia entrecruzan la vida de Mauro Avello y Andrea Paolieri, dos italianos apasionados por la pizza, el fútbol, la solidaridad y los cubanos.

A la isla llegaron como turistas, pero los deslumbró su calidez. Sentir la Cuba cotidiana, la cercana, intensa y tangible resultó la experiencia más auténtica que ambos recuerdan 20 años después.

Mauro y Andrea no se conocían entonces. Sus caminos se cruzaron cuando decidieron regresar y encontrar lo que más seduce de este país y que no se muestra en las postales turísticas. Fue tal vez un gesto de reciprocidad.

“Los cubanos te abren la puerta sin ningún tipo de condición”, dice Mauro mientras se dispone a rememorar sus vivencias, sentado ahora en la sala de la Casa de la Amistad de Trinidad.

“La primera vez que viajé no hablaba español, pero todas las personas que encontré fueron amables en extremo, el joven que conducía el coche, la señora del hostal donde me hospedé, la viejita de la esquina que me brindó un café. Eso es lo que te hace enamorar de Cuba”.

Andrea vino muy joven y fascinado por la historia del Che que descubrió desde las páginas de un libro de un escritor mexicano. “Quería conocer los pueblos que había liberado. Viajé de La Habana a Santa Clara y luego a Trinidad. En la última semana se acabó el dinero. Intenté utilizar una tarjeta de crédito de mi madre, pero fue imposible. Mis últimos días en Cuba los viví junto a una familia que me ofreció desinteresadamente su techo. Ese gesto me marcó para siempre”, evoca tras concluir un encuentro con estudiantes organizado por el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Mauro es el secretario del círculo de Marino, Gino Doné de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, y Andrea, conductor de un programa de Web TV Radio Revolución; ambos con un sentimiento profundo por las causas justas.

La historia del Che, de Fidel y de la resistencia de este pueblo atrapó a Mauro. “Uno se acerca de manera personal y de inmediato sientes el deseo de ayudar, de coordinar acciones de solidaridad y realizar actividades políticas para denunciar las agresiones que sufre Cuba.

“Nuestro círculo —que lleva el nombre de un italiano miembro del Movimiento 26 de Julio y expedicionario del Granma— se creó durante la conmemoración del aniversario 50 de la muerte de Ernesto Guevara y en su activismo reúne a muchos compatriotas identificados con los cubanos”.

Andrea Paolieri considera que Cuba es un símbolo para todo el mundo.

Desde la comunicación Andrea defiende no pocas verdades. “Es una batalla permanente, porque somos bombardeados de fake news, no solo sobre Cuba, sino en torno a conflictos internacionales como la guerra en Ucrania, o las discrepancias políticas en Europa. También ofrecemos información de los países y asociaciones involucradas en movimientos izquierdistas y humanistas de todo el mundo”, revela.

En su sueño de calar la realidad nacional, Andrea estudió Historia y Cultura cubanas en la Universidad de La Habana, “una oportunidad única que me permitió conocer a profesores que yo considero gigantes y con los cuales conservo una amistad sincera, entre ellos Francisca López Civeira, Paquita, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, 2022”.

En uno de sus viajes coincidieron estos dos amigos de Cuba que mantienen vínculos estrechos con el ICAP y recorren la isla de una punta a la otra en esa búsqueda constante de la luz y la verdad.

“Ustedes hacen enamorar a la gente, vienes y enseguida te identificas con el pueblo. Cuba es un símbolo que se necesita defender, es un lugar con mucho sentido frente a la humanidad. Si se pierde este proyecto, no hay más ejemplo para continuar la lucha y eso no podemos permitirlo”, refiere Andrea con profunda convicción.

Mauro Avello es el secretario del círculo de Marino Gino Doné de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.

Mauro aún recuerda lo vivido durante la pandemia. “Fue terrible en todo el mundo, pero en Italia ocurrió algo asombroso. En el peor momento de la crisis sanitaria en el país llegó una brigada de médicos cubanos a ayudar. Eso ha impactado a la opinión pública nacional, porque cuando te sientes en peligro de muerte y alguien te tiende una mano, te marca la vida y el corazón. Ustedes simbolizan el valor del internacionalismo y de esa verdad que han defendido siempre de que, Patria es humanidad”.

La asociación italiana de solidaridad fue fundada poco tiempo después de la invasión a Playa Girón y tras la muerte de un joven en las protestas contra la agresión imperialista. Con un fuerte activismo revolucionario dejó su impronta en la fecunda lucha por la liberación de los Cinco Héroes y más recientemente durante la covid.

“Recaudamos dinero para hacer donaciones —recuerda Mauro Avello—. La asociación lo hizo a nivel nacional y nuestro círculo de Marino, con unos 40 activistas, concretó la ayuda en el Hospital Pediátrico de Holguín, donde entregamos insumos y medicamentos”.

Andrea y Mauro son de las personas que creen y luchan por el mejoramiento humano. Y la inspiración la encuentran en esta pequeña isla del Caribe, a la que siempre regresarán.

“Te queda algo que te dice que hay que volver, hay muchas cosas que quieres descubrir, Cuba te da esa sensación”, comenta el secretario del círculo de Marino.

“No hay pueblo en este país que no te guste, yo lo he caminado de norte a sur, de este a oeste, y todos son hermosos, igual que su gente. Es un concentrado de todo, hay historia en cada rincón.

“En trinidad experimento la misma sensación que cuando estoy en Roma. Además de su historia, la naturaleza, la montaña y el mar, me fascina la vida que se respira en la ciudad”.

Y es Andrea quien toma ahora la palabra: “Hablo en nombre de los dos. Nosotros viajamos a Cuba, fomentamos la solidaridad, la apoyamos en todas las tribunas, pero es más lo que nos da la Revolución que lo que ofrecemos. Es su ejemplo, la certeza de que su puede luchar por un mundo más justo.

“Para mí Italia simboliza el cariño que se siente por una madre a la que le debes la vida. Cuba es como la compañera que encuentras y nunca más te suelta del brazo. Cuba es un amor a primera vista”.