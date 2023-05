De gascar a ferrobús

Procedentes de los Estados Unidos, a inicios de los años veinte del siglo pasado comenzaron a prestar servicio en los ferrocarriles cubanos vehículos autopropulsados similares a las guaguas o autobuses de entonces, en los cuales el maquinista y los pasajeros compartían el mismo techo.

A ese tipo de transporte se le llamó gascar, préstamo del inglés que significa ‘carro de gasolina’, en referencia al combustible con que se movía: «De Sancti Spíritus, bien temprano […] sale el primer gascar para Tunas de Zaza», escribió Onelio Jorge en 1955. En voz de muchos gascar fue [kas.kár]e, incluso, [kas.kál]. Supe del vocablo original hace apenas unos años, porque en mi pueblo nunca escuché sino sus variantes fonéticas populares.

Discurro sobre una época en que no circulaban los vehículos inicialmente conocidos por tales. Los hablantes reciclaron la voz para aplicarla a los nuevos carros, más o menos parecidos, que en los años setenta empezaron a fabricarse en talleres de Placetas, Caibarién y Cárdenas. Para ellos también se usó, indistintamente, [ka.rá.ta], aunque algunas personas, sobre todo quienes laboran en el ramo ferroviario, diferencian gascar y carahatas —así debemos escribir estas dicciones—, en correspondencia con ciertas características del referente (el origen de la carrocería, el tipo de asientos de que dispone, el tamaño, la presencia o ausencia de coches de arrastre o tráileres…).

Se supone que carahatas alude al antiguo Ferrocarril de Carahatas, inaugurado en mayo de 1855, uno de los primeros —pero no el primero— en la región villareña, que consistía en una línea férrea de poco más de cuatro kilómetros entre la playa de Carahatas y un punto interior, ubicado en el actual municipio de Quemado de Güines. Es por eso que, convertido en sustantivo común, carahatas, se escribe íntegramente en minúsculas y conserva al final la grafía <s>, que no es morfema de número.

Esta hipótesis, de la que no encuentro pruebas hasta ahora, hace pensar en una voz creada intencionalmente por una persona o institución que, al tanto del referente histórico, juzgó conveniente celebrarlo —a pesar de su escasa trascendencia en el desarrollo del ferrocarril en Cuba—, perpetuándolo a través del acto denominativo.

No obstante, como carata no es vocablo de lengua española, cabe suponer, bien una mera invención popular ex nihilo, bien que la motivación se halla, efectivamente, en Carahatas, no solo por la antigüedad del ferrocarril así llamado, sino, tal vez, porque, siendo corto y de tracción animal ese camino de hierro decimonónico, su nombre pudiera connotar lo rudimentario de unos vehículos que se crearon, en lo fundamental, para el servicio en rutas intermunicipales y de zonas rurales. ¿O acaso la denominación tiene su origen en algún hecho o circunstancia de los años setenta que involucra al asentamiento quemadense de Carahatas, y resulta equivocado proponer un simbolismo cuyas coordenadas interpretativas se retrotraen al siglo XIX? Habría que ver…

Por otra parte, los términos genéricos para este medio de transporte son coche automotor y sus variantes reducidas coche motor y automotor. Mientras el primero y el último se restringen a la literatura especializada y el registro administrativo, coche motor se utiliza en todos los registros y niveles, incluida el habla popular, en la cual puede alternar con las variantes fonéticas de gascar y carahatas.

En la prensa se escribe no solo coche motor, sino coche-motor y cochemotor. Mayor vacilación se evidencia en el plural: coches motores ~ coches-motores ~ coches motor ~ coches-motor ~ coche-motores ~ cochemotores.

Para el singular son admisibles las variantes coche motor y cochemotor. El guion intermedio no se ajusta a la normativa ortográfica para la escritura de las formaciones léxicas complejas integradas por sustantivos, las cuales deben intercalar el signo solo en los compuestos «meramente ocasionales, fruto de creaciones particulares», en los que constituyen «creaciones neológicas recientes» y en los del tipo productor-vendedor, equiparables a la construcción coordinada: productor y vendedor.

Para el plural las formas adecuadas son coches motor o cochemotores, en dependencia del singular elegido. No se recomienda coches motores, porque no podemos interpretar que ‘los coches son motores’; contrario a coches automotores —plural de coche automotor—, donde se predica que ‘los coches son automotores’, es decir, se mueven con la energía generada por ellos mismos.

En tiempos recientes se verifica, al menos en la prensa, el empleo de la voz ferrobús, en un sentido distinto del que reconoce el diccionario académico a este compuesto acronímico (‘tren ligero con motor de explosión y tracción en ambos extremos’). El término designa los coches automotores construidos en Cuba a partir de guaguas Diana, aunque el primer prototipo, de 2019, se fabricó en Rusia.