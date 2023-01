De raíces espirituanas es la Presidenta de la FEEM en Cuba (+fotos)

“A Sancti Spíritus le debo mucho y le debo mi formación como dirigente estudiantil”, confiesa la joven. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Para la joven espirituana Janny Blanco Gómez, estudiante de tercer año de la especialidad de Técnico de Nivel Medio en Contabilidad, más que un honor constituye un reto y una altísima responsabilidad el haber sido electa recientemente como presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

“Honor sí, porque he sido una de las pocas presidentas que ha tenido la Organización estudiantil en Cuba en los últimos 15 años, lo cual marca también mis expectativas de vivir este momento histórico, porque la FEEM de Cuba enrumba su quehacer inmerso en el proceso orgánico que ya se hace sentir en los grupos de los centros de esta enseñanza a todo lo largo y ancho del archipiélago”.

Desde el otro lado de la línea telefónica se siente la voz dulce de la joven que habla del apoyo incondicional de su familia.

“Dije en inicio que constituye una altísima responsabilidad porque comencé como presidenta nacional en medio de este proceso, que aspiramos a que esté a la altura de nuestros tiempos, y que persigue llegar a cada centro donde los estudiantes se sientan partícipes del mismo, aportando ideas que permitan transformar y revolucionar el trabajo de la Organización”, agregó.

En su conversación pausada, y para quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla, Janny deja ver su madurez y la sencillez que siempre la ha caracterizado.

Son estas cualidades que la distinguen en su andar seguro, desde sus inicios en el trabajo de la FEEM en nuestra provincia: “A Sancti Spíritus le debo mucho y le debo mi formación como dirigente estudiantil”, confiesa.

“Sancti Spíritus fue el motor impulsor por donde transité en las diferentes instancias de la Organización, me formó como mejor persona, pulió conocimientos y mi convicción política. No hay palabras para agradecer a quienes desde el Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en esa provincia me guiaron en todo este andar¨.

Desde el otro lado de la línea telefónica se siente la voz dulce de la joven que habla del apoyo incondicional de su familia, pilar imprescindible en todo este camino.

“Hablo con mi mamá todos los días y nunca termina su comunicación sin preguntar: ¿Y cuándo vienes mi niña? Ella siempre está ahí para mí, brindando esas fuerzas para que haga cada vez mejor las cosas, esa es su satisfacción, a pesar de la distancia”.

Janny Blanco Gómez integraba el Secretariado Nacional de la organización atendiendo la Enseñanza Técnica Profesional.

Cuenta en su aval, además, con el reconocimiento de sus compañeros, destacados resultados académicos, capacidad de liderazgo y activa participación en las actividades de la organización, desde sus inicios en el Politécnico Enrique Villegas de su natal Sancti Spíritus. Ella también es un orgullo de nuestra tierra.