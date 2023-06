Del “verde” a la vida laboral (+fotos)

El sargento de tercera Robert Luis Moreno Montano reside en Meneses y solicita tierra, aunque hasta ahora el municipio de Yaguajay no tiene identificadas áreas disponibles para entregar. (Foto: Luis Herrera/Escambray).

Juan Carlos Morell Rodríguez tiene una importante misión: es especialista de la Oficina de Atención a Combatientes y, en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, preside el Grupo Multidisciplinario que se encarga del proceso de reinserción laboral de los sargentos y soldados después que cumplen el Servicio Militar Activo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Pero está también la Resolución No. 60, del Ministro de las FAR y su homólogo de la Agricultura, que establece las normas específicas para la entrega prioritaria de tierras a estos jóvenes después que egresan de las unidades militares, proceso que se inicia con la entrevista por el Grupo Multidisciplinario con estos combatientes, cuando permanecen activos aún en el ejército.

El soldado Arnaldo León González aceptó la oferta para trabajar en la instalación de Campismo Planta Cantú y su compañero Roinel Miranda Campillo trabajará como técnico de Refrigeración en Cimex.

Igualmente, figura la Resolución No. 24 del titular de las FAR, con las normativas para la reinserción laboral y su vínculo con la entrega de tierras a los jóvenes desmovilizados que tienen derecho a ello.

Morell Rodríguez precisa en el diálogo con la prensa que, después de la entrevista con los jóvenes, en las cuales se les ofertan las fuentes de empleo disponibles en los municipios donde residen, se les da seguimiento durante un año, con visitas trimestrales, a fin de verificar si se mantienen en el trabajo que se les ofreció o para conocer sus inquietudes, ayudarlos y brindarles protección en caso de que presenten dificultades en sus centros de trabajo.

¿Y si determinado joven identificó otro empleo de su preferencia y quiere trasladarse para otro centro laboral, cómo procede?, indaga Escambray.

“En ese caso el joven debe presentarse en la Dirección Municipal de Trabajo, en el Departamento de Empleo, y solicitar allí que lo auxilien para llevar a cabo el traslado. La comisión continuará visitándolo y dándole seguimiento en su nueva ubicación laboral, durante el año que está estipulado”.

Desde su experiencia como integrante del Grupo de Trabajo Multidisciplinario, ¿ha sido favorable este sistema de atención a los jóvenes que egresan del Servicio Militar Activo?

“Sí, porque ellos tienen la posibilidad de escoger, dentro de una bolsa de empleo, el trabajo de su preferencia y, además, se sienten protegidos durante un año por las instituciones que integran la comisión. También pueden acogerse al trabajo por cuenta propia o acceder a las plazas que ofrezca el sistema empresarial de las FAR o, si lo prefieren, permanecer en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, opción a la que se han acogido varios jóvenes que hoy son oficiales de la institución armada”.

Juan Carlos Morell Rodríguez (derecha) preside el Grupo de Trabajo Multidisciplinario encargado de la reinserción laboral de los jóvenes desmovilizados de las FAR en la provincia.

SARGENTOS Y SOLDADOS FRENTE A LA COMISIÓN

Un numeroso grupo de jóvenes sargentos y soldados de una unidad de Tropas Especiales de las FAR, de la Región Militar Sancti Spíritus, es entrevistado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinario, encargado del proceso de reinserción laboral de los jóvenes que en fechas próximas serán desmovilizados, tras cumplir el Servicio Militar Activo. Escambray dialoga con algunos de ellos.

“Mi desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se efectuará el 4 de octubre próximo. Yo resido en el barrio de Colón, aquí en la ciudad de Sancti Spíritus, y en la entrevista con la representante de la Dirección Provincial de Trabajo me acogí a una plaza que me ofrecen en la instalación de Campismo de Planta Cantú. Eso satisface mis expectativas personales”, manifiesta el soldado Arnaldo León González.

¿Hasta qué nivel escolar estudiaste antes de ser llamado al Servicio Militar Activo y cuál es tu proyección de superación?, inquiere Escambray.

“Terminé el onceno grado en el preuniversitario y me propongo matricular en la Facultad Obrera y Campesina para culminar los estudios de la Enseñanza Media, y después mantenerme trabajando en el Campismo”.

En tanto, el soldado Roinel Miranda Campillo asegura: “Vivo en Sancti Spíritus. Antes de incorporarme al Servicio Militar Activo me había graduado como técnico de nivel medio en Refrigeración y la Comisión de Reinserción Laboral me ofreció la posibilidad de ocupar una plaza que está disponible en Cimex y acepté. En cuando me desmovilicen tengo derecho a un mes de vacaciones. Ya la plaza está segura”.

¿Qué tiempo llevas en el Servicio Militar Activo?

“Poco más de un año”.

¿Es el mismo joven aquel que entró un día por la puerta de esta unidad de Tropas Especiales de las FAR el que está a punto de regresar a la vida civil?

“No, hay cambios, hay muchos cambios, las Fuerzas Armadas no solo da a los jóvenes la preparación necesaria para defender la Patria, nos prepara también para nuestra vida futura”.

Por su parte, el sargento de tercera Robert Luis Moreno Montano afirma: “Yo vivo en Meneses, en el municipio de Yaguajay. Mi familia es de origen campesino, por eso decidí aprovechar la oportunidad que me dan como desmovilizado del Servicio Militar Activo, con buena conducta, de solicitar tierra para producir alimentos, sobre todo dedicarme a la ganadería porque mi familia es ganadera. Ahora me queda esperar la oferta que me van a hacer cuando me desmovilice en octubre, porque me dijeron que en este momento el municipio de Yaguajay no tiene definidas áreas para entregar en usufructo”.

¿Qué aportó la estancia en la vida militar a tu personalidad como joven?

“Hoy tengo una mayor preparación para enfrentar la vida en el futuro, pienso más como un hombre que he ganado en madurez y se apreciar más el valor de las cosas. De la vida en colectivo aprendí a ser solidario con los demás y adquirí muchos valores y hábitos de vida que antes no tenía”.

Maikel Companioni Herrera, residente en el municipio de Cabaiguán, antes de entrar al Servicio Militar trabajaba en un taller donde se fundían piezas de hierro para diferentes hoteles. Dijo a la representante de la Dirección Provincial de Trabajo que si tuviera la oportunidad le gustaría volver a su antiguo centro de trabajo. Su caso será tramitado.

Elina Pérez, quien comenzó como funcionaria de la Dirección Municipal de Trabajo de Sancti Spíritus y desde el 2018 asume la atención a los jóvenes que se desmovilizan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para su reinserción laboral, asevera: “Esta tarea me gusta y yo la amo, porque es muy lindo trabajar con los jóvenes, los jóvenes dan energía. Ayudamos en la ubicación laboral de ellos cuando se desmovilizan de las Fuerzas Armadas y les damos seguimiento por un año, pero ellos pueden contactarnos cuando lo consideren necesario, para solicitar ayuda ante cualquier dificultad que se les pueda presentar”.

El sargento de tercera Luis Alonso Denis vive en el municipio de Sancti Spíritus; su aspiración es trabajar por cuenta propia, pero no tiene una profesión definida todavía, algo que debe precisar y conciliar con la Comisión de Empleo de inmediato, porque su desmovilización ocurrirá en este mes de junio. En cambio, el también sargento de tercera Javier Ortega de la Paz sí tiene definida su futura profesión como transportista por cuenta propia, pues tiene licencia de conducción y posee el medio de transporte a utilizar.

Así transcurrió la mañana en esta unidad de Tropas Especiales de las FAR, donde se gestó otro trascendental proyecto de vida de un grupo de jóvenes, que mantendrán su vínculo con la defensa de la Patria como reservistas y, a la vez, se enfrentarán a la vida laboral, donde beberán de las experiencias de trabajadores destacados y vanguardias en los centros donde serán ubicados, como bebieron de los conocimientos y la experimentados de oficiales de las selectas tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.