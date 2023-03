Desarrollo territorial precisa rebasar limitaciones de recursos humanos

Aizel Llanes, Coordinadora Nacional de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial. (Foto: PL)

La falta de recursos humanos en los gobiernos municipales es hoy uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de capacidades de cara a una mejor gestión territorial en Cuba.

La Coordinadora Nacional de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, Aizel Llanes, explicó a Prensa Latina que en ese tema influyen los conflictos para acceder al equipamiento necesario, pero además hay un problema de recursos humanos.

“Para nadie es un secreto que a nivel municipal este aspecto está más deprimido. En las provincias suele ser más fácil identificar desde la universidad, desde las personas que están en el gobierno, el personal que se encargue de estos temas”, indicó.

Pero los gobiernos locales tienen un personal más deprimido: encontrar una persona que pueda llevar el desarrollo territorial y que esté realmente preparado es más difícil, agregó la también directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.

Por ejemplo, hay municipios que tienen una única persona encargándose de la aplicación de la Política para impulsar el Desarrollo Territorial.

“Tiene que aliarse con las universidades y los centros de investigación, pensar cómo articular las empresas, los diferentes actores, la comunicación, es mucho trabajo para una única persona y resulta complejo encontrar más”.

Por ello, resulta prioritario identificar las capacidades a nivel municipal y definir dónde hay que realizar acompañamientos desde la provincia, desde otros municipios o incluso, desde el nivel nacional, insistió.

El asunto es complejo. “Tenemos municipios que no tienen todas las capacidades materiales y lograron incrementar el índice de desarrollo local. Sin embargo, hay otros que tienen infraestructura, personal; pero retrocedieron en el índice de desarrollo territorial”, detalló.

Desde su perspectiva, esos casos llevan más acompañamiento porque puede haber desconocimiento, falta de alianzas, de articulación y poco trabajo de conjunto con las universidades.

“Todo se ve después en el desarrollo. Puedes tener muchos proyectos, inversión, pero si no están bien diseñados e implementados no reportan al índice de desarrollo, no se ve el resultado”, dijo.

Entre otros retos, señaló que como parte del proceso eleccionario cambiarán la mayoría de los intendentes provinciales y los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular.

“Los que llegan son directivos que no están capacitados en estos temas. Ahora hay que iniciar otra vez un proceso de fortalecimiento de capacidades, porque se puede perder todo el trabajo realizado si no tienen claridad de hacia dónde tienen que trabajar”, afirmó Llanes.

Por eso se aprobó el Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades, que incluye un proceso de capacitación a nivel nacional.

“No basta con una Mesa Redonda donde se presentan las normas, porque no siempre son entendidas de igual forma en todas partes, hay que hacer comunicación y capacitación sistemáticas”, concluyó.