Director de los Gallos: fue una buena actuación, pero no estamos satisfechos

Lázaro Martínez agradece todo el aluvión de reconocimientos que le han hecho a sus Gallos, los que dirigió por primera vez.

Con los play off en plena ebullición, Lázaro Martínez Alfonso reposa, por fin, las emociones, aunque tiene aún la mente fija en el instante ese que marcó la diferencia entre ser ahora uno de los protagonistas de las semifinales o estar fuera de ellas, como lo está.

Le ha llegado todo el aluvión de reconocimientos que por todas partes les han hecho a sus Gallos, los que dirigió por primera vez. Y lo agradece, pero le queda el sabor de que otra historia pudo escribirse.

Sabe también que muchos esperan por esta, su visión de lo que fue y lo que pudo ser.

“El equipo nos dejó algo para la historia porque esos atletas supieron jugar el béisbol demostrando que sí se puede, lo que pasó fue que el juego que había que haber hecho en el Latinoamericano no se pudo hacer y ahí fue donde se perdió el campeonato porque el séptimo partido lo gana cualquiera, al que mejor le salgan las cosas, y a Industriales le salieron mejor.

“Fue una buena actuación, aunque no estamos satisfechos porque demostraron que podían hacer más. Los dos juegos finales del Latino no se parecieron en nada a como jugó ese equipo, no sé si fue falta de concentración o mucha confianza al ver que el primero se ganó convincente y eso en el béisbol no puede pasar, hay que seguir limando detalles a la defensa, el pensamiento técnico táctico a la hora de batear, porque la ansiedad siempre perjudica, hay momentos que son de concentración, de buscar un buen lanzamiento, un contacto, un swing y eso nos faltó, dejamos demasiados corredores en circulación”.

Vuelve al séptimo partido, ese que le quitó el habla por horas y el sueño, también. “Se perdió en el séptimo inning, ahí estábamos delante y lamentablemente cometimos un error que nadie quiere, pero por ahí se nos fue el partido. Mira, podemos estar perdiendo por nueve carreras en el noveno que siempre tengo la confianza de que vamos a hacer 10. Cuando vi que lo iba a decidir Lázaro Fernández, tuve la confianza de que sí lo iba a hacer y cuando vi que aquel hombre se tiró, me quedé mudo… Para mí ha sido el play off más emocionante que hemos vivido; por la forma en que se terminó fue digno para un equipo que peleó hasta el out 27 y con el bateador que tenía que batear, que la dio, pero esta vez la suerte no nos acompañó”.

Acepta, sin rehuír responsabilidades, todos los lances: que si no tenía mejor opción para tercera base, por qué insistir tres veces con Isaías Grandales y no arriesgarse por una apertura con Yankiel Mauris, o por qué traer tan temprano a Yanielquis Duardo en el último juego.

“Lamentablemente se nos fueron peloteros que podían hacer el trabajo, Alexis Miguel Varona y Kevin Arévalo, eso nos hizo mover a Rodolexis Moreno al siol y creemos que lo hizo bien, y a Ronaldo Pérez a tercera, que en verdad no tuvo un año como es él, estuvo falto de concentración, de coordinación a la hora de fildear, lento, empezó en el siol y ahí tuvo muchas más dificultades. Los que estaban en el banco eran juveniles, no habían jugado el campeonato y para nosotros era pedirles mucho al ponerlos contra Industriales.

“Tal como colegiamos, Grandales fue nuestro principal abridor y en los play off lo mantuvimos, pero era solo el abridor, si daba una base, o un mal lanzamiento lo quitábamos como lo hicimos, pensamos abrir con Mauris, pero hacía mucho tiempo que no cumplía esa función, entonces lo pusimos rápido para que cubriera cinco innings.

“En cuanto a Duardo, el único capacitado para cubrir cuatro innings corajudamente y con calidad era él”.

Hablamos de las tendencias al conformismo y a la de buscar un juego como visitadores.

“Antes de empezar a jugar le dijimos a los muchachos que cumplimos el pronóstico, que era fuerte el estar entre los ocho, y le dijimos también que en el play off no había mucho que perder y sí qué ganar, así le fuimos quitando presión y demostraron que sí se podía, juego a juego, pero nunca les dije que íbamos por un encuentro aquí o allá, sino de jugar el que nos tocaba ese día como si fuera el último”.

Lázaro elogia hasta el cansancio al público: “Lo hicimos soñar y que creyera en nosotros, mirar para las gradas y ver a ese estadio aplaudiendo a esos muchachos a pesar de haber perdido, es lo más grande que nos ha pasado como entrenador y director”.

Para evitar “sesgos emocionales”, conversamos en las gradas del “Victoria de Girón”. Al frente, una valla, de todos modos, martilla “Gallos campeones del 78-79”. Y este hombre que tiene colgado en su pecho ese único título en Series Nacionales, se ahoga antes de responder: ¿Es iluso pensar en una valla así para el ·Huelga?”

“Nos falta…. no voy a hablar de madurez, porque me vas a decir que con otros experimentados tampoco lo logramos, sino hacernos creer que si otros lo han hecho, por qué nosotros no podemos y que cada jugador concientice su función en el equipo, así la victoria viene. Te hablé de la falta de concentración en el momento oportuno. Cuando dirigí el sub 23 les dije que serían campeones, conmigo o sin mí, lo fueron con Eriel, ahora les dije lo mismo, lo serán porque la vida tiene algún día que premiar la calidad, la consagración de años de sacrificio, de no dormir, de sufrimiento de nuestras familias, entonces pondremos la valla en el “Huelga”.

No quiere distinguir en los aportes de cada uno para evitar olvidos lacerantes y porque cree que todos pusieron lo suyo, aunque sabe que en un colectivo siempre hay nombres que descuellan. Prefiere felicitar a todo el equipo por llegar tan lejos y a toda la dirección que hicieron que los muchachos estuvieran 75 juegos con el rendimiento que se debe tener en ese tiempo.

El sexto lugar le dio acceso a la segunda Liga Elite y le dio más caldo. “El que no quiere caldo se le dan tres tasas, no pensé dirigir a los Gallos y me cayó, y ahora esto, nos concentraremos en pedir buenos refuerzos, si nos tocó tenemos que hacer el mejor esfuerzo con la clave de la disciplina, la puntualidad, la unidad y la diversión, cuando se acabe la Liga te respondo si estaré por un año o no”.