Disminuyen en Sancti Spíritus amputaciones por pie diabético

Los pacientes beneficiados con Heberprot-P en estadios tempranos tienen una curación más rápida y mayor sobrevida. (Foto: Yosdany Morejón/Escambray)

Sancti Spíritus disminuye en un 78 por ciento las amputaciones por pie diabético, gracias a la aplicación desde hace más de 10 años del programa de atención integral con Heberprot-P, único fármaco en el mundo capaz de potenciar la cicatrización de tan complejas lesiones.

De acuerdo con el doctor Rafael Ibargollín Ulloa, especialista en Genética Clínica y promotor de la extensión del empleo de medicamentos de la Biotecnología en la provincia, los resultados son promisorios en la mayoría de los más de 10 000 espirituanos beneficiados hasta el momento con esta terapéutica.

“Quienes han recibido el medicamento en estadios tempranos tienen una curación más rápida y, consecuentemente, una sobrevida mucho mejor que la registrada en otras naciones, donde las úlceras evolucionan tórpidamente y derivan en la amputación”, indicó el especialista.

En Sancti Spíritus —subrayó Ibargollín— la tasa de amputaciones entre los pacientes que han utilizado el fármaco está por debajo del 1 por ciento, cuando en otros lugares del mundo es de alrededor del 15 al 20 por ciento en úlceras de pie diabético.

El especialista enfatizó, igualmente, que en los casos que no se ha podido emplear el medicamento, las tasas de amputaciones son altas; pero es un número reducido de enfermos.

“En cuanto a la inmunogenicidad no deseada en el Heberprot-P, resultados preliminares de estudios que se realizan en la provincia demuestran que el medicamento no es inmunógeno, es decir, no hace daño desde el punto de vista inmunológico, aclaró.

La investigación —única de su tipo en el país y asumida por expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) del territorio espirituano— aporta nuevas evidencias sobre la efectividad del Heberprot-P.

Al decir del doctor Ibargollín, el medicamento no solo cura y es seguro; sino que los pacientes no generan muchos anticuerpos contra este.

En la última década, los espirituanos tratados con ese producto, desarrollado por el CIGB de La Habana, en colaboración con otras entidades cubanas, han mostrado una alta tasa de recuperación y muy baja la de recurrencia, o sea, que no repiten la enfermedad.

Sancti Spíritus, territorio pionero en la introducción del uso del Heberprot-P para tratar las úlceras del pie diabético, registra más de 42 000 personas con diabetes mellitus; de ahí la necesidad de incrementar la labor preventiva en la atención primaria de salud con el fin de detectar las lesiones desde el primer momento y evitar las complicaciones.

Según la Federación Internacional de la Diabetes, el número de personas entre 20 y 79 años con esta afección en el mundo casi se cuadruplicó (151 millones en el año 2000 a 537 millones en el 2021). Si la tendencia continúa —advierten expertos—, 783 millones tendrán diabetes para el 2045.

La diabetes constituye la primera causa de ceguera y de amputación de miembros no traumática, y uno de los principales motivos de insuficiencia renal; quienes la padecen tienen de dos a cuatro veces el doble de riesgos de presentar una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, refieren estudios.