Dos maestros de regreso (+fotos)

De vuelta a mi ciudad, una muestra integrada por 15 piezas de Antonio Díaz. (Fotos: Facebook)

De vuelta a mi ciudad, una muestra integrada por 15 piezas, nos regresa a la maestría de Antonio Díaz, reconocido como el pintor de la ciudad del Yayabo.

Dicha exposición forma parte de las propuestas que ofrece este mes la galería de arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus.

“Está en la exposición el primer cuadro que pinté de tejados y, aunque no le di entonces importancia, gustó mucho. Tanto es así que después que me subí en ellos no he podido bajarme”.

Tras nueve años de ausencia en los salones expositivos, Antonio Díaz, con 80 años de edad, apostó por el reencuentro con los públicos

“No quisiera que fuera la última, pero la vida es un gran signo de interrogación”, refiere mientras regresa a cada trazo que lo conduce al unísono a las palabras de Dulce María Loynaz: Hay algo muy sutil y muy hondo en volverse a mirar el camino andado.

“Significa caminar y volver la mirada, siempre lo ves distinto”, concluyó.

Mientras, en otra de las salas de la institución principal del Consejo Provincial de las Artes Visuales, cuelga la muestra nacida de las manos de Mario Félix Bernal Echemendía, durante los más complejos tiempos de la covid y bajo la mirada del ser humano que le acompañó por muchos años durante la vida.

Mario Félix Bernal nos confirma que, a pesar del dolor y tristeza, siempre hay una razón de vida.

“De ahí es que viene el título: Con la luz de tu imagen porque mientras estuvo presente físicamente me sugería, aconsejaba, permanecía cercana a la creación. Hoy lo hace desde nuestros corazones”.

Esta propuesta tomó como leitmotiv una hoja en forma de corazón caída de un árbol del parque Serafín Sánchez Valdivia.

“Eran los días en que la gente andaba muy rápido para cumplir con los horarios establecidos porque la covid arreciaba. Tenía mi taller en la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí y me di cuenta de que, a pesar de los temores, los árboles tenían vida. Fue así que tomé esa hoja, hice mis composiciones, las imprimí en cartulina y me las llevé para la casa. Allí las elaboré y le puse el sello que me ha caracterizado: la transparencia”.

Obra de Mario Félix Bernal.

El haber apostado por ambas exposiciones —De vuelta a mi ciudad y Con la luz de tu imagen— prestigia la labor de la galería espirituana, donde recorrer sus salones en este mes de abril, sin dudas, significa un verdadero lujo por permitir el diálogo con dos estéticas diferentes, pero sellos de sendos maestros de las artes visuales.