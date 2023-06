Rescatado con vida holguinero que permaneció en el fondo de un pozo cerca de 24 horas (+fotos)

Fernando recibe atención médica luego de su rescate desde la profundidad de un pozo. (Foto: Facebook).

Hasta el Hospital Guillermo Luis Fernández Hernadez-Baquero de Moa fue trasladado Fernando Herrera Ramírez, quien estuvo atrapado 26 horas en el fondo de un pozo y que fue rescatado luego de enormes esfuerzos por los Comandos 25 y 30 y rescatistas de la Fábrica Pedro Sotto Alba, describe Ramón Leyva en su perfil de Facebook .

Fernando es atendido en el Hospital de Moa.

Según el doctor Noel Argota, al frente del equipo del SIUM que lo trajo a Moa, el paciente se encuentra estable. Aún así en estos momentos se encuentra en la sala de cuidados especiales, para ser evaluado por los intensivistas y aunque el paciente presenta buen un estado general, se tomarán conductas para su tratamiento.

El paciente se encuentra estable, aseguran los especialistas.

Hasta el lugar se trasladaron las autoridades del municipio para preocuparse por la salud de Fernando.

Fernando es atendido en el Hospital de Moa.

El camarógrafo del Telecentro MoaTV, Alexudis Leyet describió en su perfil de Facebook cómo se desarrollaban las últimas horas del rescate: Es un trabajo delicado y milimétrico, muy duro…esto es un pozo que después de cavar, lo enchaparon por dentro con lajas y piedras de ríos y con todas estas lluvias, al Fernando bajar con la intención de picar un poco para que entrara más agua al pozo, se derrumbó y se aflojaron muchas lajas, eso provocó que quedara atrapado

Fernando antes de salir del pozo ya recibía atención médica. (Fotos: Alexudis Leyet/Facebook).

Es un trabajo arduo, ya se llegó a él y se logró sacar primero un brazo, luego el otro, se destrabó la cabeza y después hasta la cintura; en estos momentos sigue atrapado porque son lozas y lajas que lo mantienen inmovilizado. Está recibiendo atención médica, ya se le inmovilizó el cuello, se le canalizó la vena y se hidrató.

El accidente ocurrió en la mañana de este domingo, cuando Herrera Ramírez estaba realizando un mantenimiento al pozo junto a su hijastro y se desprendió el suelo, debilitado por la gran humedad.

Se sigue trabajando porque hay muchas piedras sueltas que pueden derrumbarse si realizan alguna fuerza extra, esto es un trabajo de cirujano: milimétrico (…) Yo me enteré rápido por un colaborador de las redes sociales y localicé a todo el equipo de la Tv y a las autoridades; llegamos aquí y cuando vi el lugar y el trabajo duro dije: «Yulieska yo no me voy de aquí hasta que el hombre salga”.

Imágenes del proceso de extracción de Fernando Herrera Ramírez del pozo: (Fotos: Loidel Gainza).