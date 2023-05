El receptor espirituano Yunior Ibarra ya juega en la Liga Intercondados de Ontario, Canadá (+fotos)

Esta experiencia ya la valoro de satisfactoria porque un contrato profesional en cualquier liga es importante para el desarrollo de un atleta y, creo que me ayude en mi carrera y como persona, comenta a Escambray vía WhatsApp

Apenas se bajó del avión tras unas cuatro horas de vuelo, Yunior Ibarra Araque sintió no solo el brusco cambio de temperatura de cerca de 30 grados a 11 con que le recibió Canadá. También variaron el traje, la rutina y hasta la proyección ahora que ya juega en la Liga Intercondados de Ontario, como parte del roster de la selección de Las Panteras de Kitchener.

Horas después del aterrizaje, ya vestía los arreos en esta su primera incursión en el béisbol semiprofesional. “Llegamos el jueves y jugamos al otro día —comenta a Escambray vía WhatsApp—. La acogida del equipo fue muy buena, tiene muchos muchachos que poseen talento y oficio”.

Del interés del club por sus servicios conocía Ibarra desde hace meses, luego de que los mánagers siguieran su desempeño, sobre todo a la defensa detrás del plato, donde se ha erigido como uno de los mejores máscaras del país. Para Canadá Yunior “cargó” con la experiencia de nueve Series Nacionales (sin contar esta), en las que exhibió un average defensivo de 989, con 99 bases robadas y 104 cogidos robando, además de apenas 34 passed ball. Ofensivamente, su mejor temporada fue la 61, en la que compiló 303 de average, 24 impulsadas y 23 anotadas.

No he empezado bien al bate, pero sí muy bien a la defensa; el mánager y el gerente están contentos con eso y con el comando de los pitcheos

“No he empezado bien al bate, pero sí muy bien a la defensa; el mánager y el gerente están contentos con eso y con el comando de los pitcheos; arrancamos con dos victorias y eso siempre es bueno. Los lanzadores no es que sean difíciles, tiran un poquito más duro, con un poco más de oficio, pero pienso que esta liga es asequible para poder hacer un buen trabajo.

“En cuanto a los corredores, el todo es cuidarlos como allá. En el último juego salieron dos y capturé a uno y el otro en jugada apretada, pero fue quieto, ese equipo tiene récord en bases robadas en un juego, pero pudimos frenarlo con un buen trabajo de Yamichel Pérez (espirituano-matancero) que estaba lanzando y mío en el cuidado de los embasados”.

Algunos de los cambios que experimenta Yunior son también la preparación y la rutina de juego. “Acá se juega tres días a la semana. Los entrenamientos son personalizados, solo nos vemos el día del partido, es algo profesional porque entrenamos a conciencia, vamos al gimnasio y a un terreno que nos queda cerca de donde nos alojamos”.

El otro es el idioma. “He tenido la oportunidad de viajar otras veces y, aunque no domino el inglés ciento por ciento, las partes técnicas sí, por ejemplo, los tipos de lances, las señales como les dicen ellos aquí y me ha ido excelente, me han entendido bien y nos sentimos contentos con la compenetración que hemos creado”.

Las expectativas del muchacho, de 28 años, es alta en una liga añeja (surgió en 1919) y una selección que ha ganado 13 campeonatos, la segunda mayor cantidad de la liga, detrás de los Medias Rojas de Brantford.

“La expectativa es tratar de hacerlo bien, consolidando el team work y luchar por el campeonato este año, pienso que sí se puede y en lo personal quiero ayudar al pitcheo, tener buena defensa y ser un bateador oportuno, ayudar en lo que haga falta. Esta experiencia ya la valoro de satisfactoria porque un contrato profesional en cualquier liga es importante para el desarrollo de un atleta y, creo que me ayude en mi carrera y como persona”.

Yunior cambió de traje y de arreos, pero dejó otros atletas acá, junto con los grados de capitán de los Gallos que era al partir hacia Canadá. “Siempre al tanto de mis Gallos, de mi equipo, me comunico bastante con los muchachos y conversamos acerca de los juegos, las deficiencias, también de las cosas buenas, espero que clasifiquen, confío en ellos”.