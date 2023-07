El Santiago arrollará por su historia

El Teatro Principal se incluye entre las instituciones que se sumarán a la festividad. (Foto: Curiel/Escambray)

A fin de que no quede sepultada totalmente por el olvido, tres instituciones culturales: el Teatro Principal, la Casa de la Guayabera y la de las Promociones Musicales se han unido para honrar, en el área donde están enclavadas, la fiesta popular más antigua de la cuarta villa de Cuba: el Santiago Espirituano.

“Será una representación artística de esa celebración —insiste José Meneses, uno de los gestores del proyecto el Santiago en la casa—Es un espectáculo soñado para que sobre todo la juventud conozca qué se vivía aquí en este mes de julio. No pretendemos sustituir la fiesta porque resulta imposible. Hablamos de un fenómeno de pueblo. Sí aspiramos a que en la zona que incluye nuestras instituciones se involucren sus vecinos.

“Tenemos claro que no habrá Santiago hasta que no nazca del pueblo. No lo monta ningún proyecto ni institución”.

Con esa finalidad, Carlos Sotolongo, otro de los impulsores de esta idea, se fue a la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, y escudriñó en la historia y programas de la tradición festiva de origen religioso desde la lejana fecha de 1655. Para sorpresa de él y el resto del equipo, lo más cercano que revive en papeles es el Santiago Espirituano de 1982.

“Ya han sido cuatro años en los que no se ha disfrutado de ningún tipo de fiesta popular semejante. Por ello, nos propusimos honrar el carácter artístico de la celebración y no hacer un carnaval como se le nombró al Santiago cuando fue perdiendo sus esencias. Después de analizar lo programado en 1982, hemos propuesto similares acciones a las disfrutadas entonces”.

De ahí que entre los días del 24 al 27 de julio, en la zona donde se ubican esas tres instituciones, se podrá disfrutar de propuestas diversas como Esperando el Santiago con transmisión en vivo por Radio Sancti Spíritus, competencias de bicicletas y dominó, baile de las flores, desfile e izamiento de la guayabera gigante en el frente del Teatro Principal, presentación del Órgano Oriental, conciertos de proyectos musicales individuales y colectivos, así como una fiesta de disfraces.

“Como hablamos de sus orígenes religiosos, el propio 25 de julio en el Serapio café durante la noche folclórica se le hará un toque al Santiago Apóstol”, acota José Meneses.

Por su parte, Carlo Figueroa informó que, a fin de evitar no cumplir con el objetivo del proyecto, solo se autorizará el comercio de las bebidas y comestibles que oferten las tres instituciones, además de La Taberna.

“Otras de las acciones planificadas será el Coloquio Soñar el Santiago para propiciar el intercambio y reconocimiento a los entonces protagonistas de la festividad. Para el día 27 de julio, como despedida, se ha previsto en una plataforma que se levantará en el frente del Teatro Principal un concierto de Cándido Fabré y su banda.

“Nuestra aspiración es que las personas no pierdan la conexión con su fiesta popular más antigua. Ya los últimos festejos no se parecían en nada a sus esencias. Y lo otro importante resulta que no lleva un gran despliegue económico, porque uno de los problemas es que se hacía y se endeudaba. Aún se deben pagos de la última celebración. Esto se ha pensado desde todos los niveles y ha contado con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura y Arte para vivir una jornada de fiesta y homenaje”, añadió Figueroa.