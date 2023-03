Elecciones nacionales en Cuba: Voté por la Revolución

Voté por todos, y por la Revolución, a mí nadie me obligó a votar”, declaró a Escambray. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)

Desde hace algunos días Teresa Pérez Hernández, paciente de Zaza del Medio, permanece ingresada en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, en Sancti Spíritus, y recibe tratamiento por presentar problemas intestinales.

“Primera vez que me ocurre esto de estar en unas elecciones ingresada en un hospital”, expresó a Escambray pasada las ocho de la mañana y sentada en la cama de un cubículo de la Sala de Geriatría.

Tales circunstancias, no le impidieron a Teresa tener la oportunidad de ejercer su derecho al voto, porque en el hospital fue habilitado unos de los tres colegios especiales que funcionan en la cabecera provincial para facilitar el ejercicio del voto a las personas que deben permanecer allí en calidad de pacientes, acompañantes o en funciones de trabajo.

“No tuve que bajar ni pararme de la cama, vinieron hasta la sala, me preguntaron mi disposición de votar. Claro que voto, les dije; me tomaron el nombre, el número de carné de identidad y me dieron la boleta. Voté por todos, y por la Revolución, a mí nadie me obligó a votar”, declaró a Escambray.

“Siempre he participado en todas las elecciones y esto es para mejorar nuestra Revolución, esas personas que están nominadas son perfectas, se merecen el voto; si me sucede otra vez, de que tenga que votar en estas circunstancias, lo vuelvo a repetir, y voto por todos, porque aquí me han atendido como si estuviera en mi casa”, declaró.