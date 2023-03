Elecciones nacionales en Cuba: urnas también en el Hospital (+fotos y video)

En una de las salas de Maternidad, una acompañante ejerce el derecho al voto. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray)

Las urnas están también este domingo en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, donde se instaló uno de los tres colegios especiales que facilitan la participación de las personas en las elecciones nacionales que acontecen este 26 de marzo para elegir a los diputados al parlamento cubano.

Franky Guerra Ángel, presidente del colegio especial creado en el Hospital Provincial, informó a Escambray que allí acuden los pacientes que pueden caminar, también los acompañantes y los trabajadores que están hoy la institución.

Los pacientes con posibilidades de caminar van directamente al colegio especial habilitado en el primer piso del Hospital.

“Además, tenemos cuatro grupos de trabajo, uno por cada piso, que van a todas la salas a llevar las boletas a los pacientes encamados que no pueden caminar, y los acompañantes que no puedan dejar al paciente solo. Se han creado todas las condiciones para que estas personas puedan aquí mismo en el Hospital ejercer su derecho al voto, no importa en el lugar donde vivan”, destacó Franky Guerra.

Asimismo, resaltó la posibilidad que brinda el colegio especial para los médicos y demás personal en funciones de guardia, “que son de municipios distantes y pudieran llegar tarde a sus casas, puedan votar aquí también; el colegio se creó también con ese objetivo”, precisó.

La propia fuente señaló que, debido a las características de la instalación, en el colegio especial habilitado en el Hospital Provincial no existe un registro previo de electores, de ahí que cada persona que esté de acuerdo en ejercer allí su derecho al voto se registra y procede a realizar ese acto electoral.

Los propios trabajadores del Hospital Provincial asumen el trabajo en la mesa electoral.

Según conoció Escambray en la mesa electoral,pasada las 12 del día, en la mayor institución sanitaria de Sancti Spíritus ya se reportaba la votación de 522 personas, y es de esperar mayor participación de acuerdo con la cantidad de pacientes ingresados, sus acompañantes y personal de guardia en la jornada de hoy.

Concepción Rojas, integrante de la mesa electoral en el colegio especial en el Hospital, señaló que el trabajo de la mesa ha fluido muy bien: “Todo organizado, no ha faltado nada y tenemos las boletas que cubren las necesidades que tengamos de acuerdo con las personas que por diferentes razones están hoy aquí.

“Hay un grupo de compañeros —añadió— trabajando en las elecciones y pasan por todas las salas dando la oportunidad de participar a todos”.

Al final de la tarde las cuatro urnas que están en los pisos se bajan al colegio y, a la hora de conciliar se abren, se cuentan todos esos votos y se emitirá una información de los participantes en las elecciones en el colegio especial del Hospital.