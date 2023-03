En Cuba colaboradores que apoyaron las labores de salvamento en Turquía (+fotos)

Este sábado regresaron a la Patria los 32 colaboradores cubanos que cumplieron misión solidaria de asistencia al pueblo de Türkiye luego de los devastadores terremotos ocurridos el 6 de febrero.

A través de Twitter, la cuenta del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) compartió imágenes del acto de recibimiento que tuvo lugar en el aeropuerto José Martí, al que asistieron Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado y jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista; Jorge Luis Perdomo, vice primer ministro de la República, y José Ángel Portal Miranda, titular del ramo.

Presentes además, Santiago Badía González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, viceministros de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante intensas jornadas de trabajo, donde el clima, el idioma y la cultura no constituyeron barreras, los colaboradores pusieron bien en alto el nombre de Cuba, señaló un segundo mensaje del Minsap.

Con el objetivo de ayudar a la recuperación de las víctimas de los sismos, el 12 de febrero llegaron a Türkiye los colaboradores cubanos del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias «Henry Reeve».

Cuatro días después, ocho de ellos se trasladaron hacia la localidad de Büyükyapalak Elbistan, donde, acompañados de un traductor, trabajaron en una clínica médica atendida totalmente por personal de la mayor de las Antillas.

Desde su fundación en 2005 el Contingente Henry Reeve asistió a poblaciones afectadas por los terremotos de Pakistán (2005), Indonesia (2006), Perú (2007), China (2008), Haití (2010), Chile (2010), Nepal (2015), Ecuador (2016) y México (2017).

Hope grows in Türkiye

A man embraces the future, is Dr. Cesar, who is part of the Cuban brigade belonging to the Henry Reeve International Contingent of Doctors Specialized in Disaster Situations and Serious Epidemics that assists the population of Türkiye.#CubaPorLaVida pic.twitter.com/mRE6D2scEV