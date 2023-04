Espirituanos con buena cosecha en Juegos del ALBA (+fotos)

El nadador espirituano, Julio Calero, aportó la primera medalla de oro para la tierra de Yayabo en los V Juegos del ALBA. (Fotos: Jit Deportivo/Facebook)

Guiada por la potencia de las brazadas de Julio Calero, la tropa espirituana que interviene en los V Juegos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con 17 atletas y un entrenador, ha protagonizado buenas actuaciones.

Con su cosecha de cinco preseas (2-2-1), Calero es por mucho el máximo ganador de preseas en esa avanzada y uno de los de más aporte entre los nadadores cubanos. Tal como se presagiaba, el tritón se llevó el oro en su prueba estrella, los 50 metros pecho con crono de 28.33 segundos y en los cien del propio estilo con marca de 1.03.93 minutos, una de las mejores marcas de su carrera que ya se perfila como muy prolífera a nivel internacional.

Julio Calero compite en los 200 metros pecho.

Al referirse al primero de los eventos, Calero comentó a la prensa cubana acreditada en el certamen: “Ese es mi evento fundamental, el que más me gusta, en el que tengo marca para el Mundial, del que ostento récord en Cuba, y me quedé a cuatro milésimas de esa marca, esperé bajar mi tiempo, pero no se dio, necesito mas preparación, aunque estoy contento con el resultado”.

Calero pescó plata en el relevo mixto 4×100 combinado y el 4×100 combinado masculino. La bronceada la consiguió en 4×100 libre.

El martillista Yasmani Fernández.

Hasta lo máximo del podio también subió el martillista Yasmani Fernández Verdura, quien llevó el implemento hasta los 69.41 metros. En declaraciones a Jit, destacó: “Mi preparación está dirigida a competir por el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023”.

Doradas fueron también las softbolistas Ana Amalia González y Martha Esther Torres, quienes, como integrantes del elenco cubano, se llevaron el torneo en calidad de invictas y se impusieron en la final por el título por la vía del nocaut al principal seleccionado venezolano.

Oro para softbolistas cubanas en Juegos del ALBA.

Justo en este encuentro la lanzadora Ana Amalia marcó el protagonismo al tirar el juego completo y ganar ese partido definitorio. En sus declaraciones a Jit, la lanzadora comentó sentir mucha confianza desde que el entrenador le dijo que iba a abrir ese desafío. “Tuve un gran respaldo ofensivo de mis compañeras y su confianza, además. Tuve un inningdifícil, pero supe reponerme y afortunadamente obtuvimos la victoria”.

En la ruta de las medallas también estuvieron los integrantes del equipo de béisbol ganador de la presea de bronce: los lanzadores Alex Guerra y Miguel Neira, el jardinero Daniel de Jesús González y el entrenador de pitcheo Freddy Mario Rodríguez. La mejor nota fue para Neira, quien ganó a Nicaragua en el juego que decidía el acceso a las medallas al lanzar cinco entradas en las que permitió solo un hit y propinó seis ponches.

En otros resultados, el ciclista Ricardo Delgado se ubicó quinto en la prueba de 20 kilómetros en la contrarreloj individual.

Por lo que quedaba en calendario al cierre de esta edición, otros espirituanos pudieran sumarse a la cosecha, sobre todo los voleibolistas Brayan Francisco Valle y José Ramón Gómez, en el equipo masculino, y Lianet García, en el femenino, además de las gimnastas Gabriela Garit Arteaga y Keila Miranda.

Cuando están por cerrar las cortinas de los Juegos este 29 de abril, ya Cuba es segunda en el medallero de una cita dominada por los venezolanos, tal como se presagiaba.