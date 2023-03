Estudiantes universitarios cubanos inspiración y confianza en el futuro

Marcia vota en el colegio cercano a su casa, en la calle A. (Fotos: José Lázaro Peña/Escambray)

El vínculo permanente que Fidel mantuvo con los estudiantes universitarios bastó para que afirmara que corresponde a los escolares cubanos seguir escribiendo la historia de la nación. Dos estudiantes de la tercera villa fundada en Cuba aportan sus consideraciones del proceso.

Marcia Pérez Meneses, estudiante de Licenciatura en Turismo en la sede que tiene en Trinidad la Universidad José Martí, de Sancti Spíritus, visualiza en los jóvenes la renovación de la fuerza revolucionaria nacional.

¿Crees que incluir a los jóvenes en este proceso eleccionario es determinante para la Revolución?

“Definitivamente. Como joven cubana entiendo que votar es también mi derecho, más cuando vivimos tiempos de desestabilización política y guerra de cuarta generación, donde se ataca tanto a la cultura como a la identidad virtual de nuestro sistema político. Debemos, más que nunca, hacer uso de nuestras virtudes: participar activamente en nuestras elecciones es la mejor forma de hacer Revolución”.

Quienes cada día llegan hasta las aulas también ejercen su voto como derecho.

¿A través de que fuentes informativas conoció usted a los candidatos?

“Creo que el mayor despliegue mediático se ha realizado desde la televisión, aunque en las redes sociales y la prensa local se ha tratado mucho el tema. Sin embargo, mi abuela gusta mucho de la radio. En realidad, ella es mi mayor fuente de información”.

Yamila concede la entrevista desde su hogar. “Disculpe que no lo haga pasar: Tengo a mi niña enferma con gripe y conjuntivitis”. A pesar de ello, la estudiante de cuarto año de Licenciatura en Educación Preescolar, perteneciente a la Sede Universitaria Julio Antonio Mella, de Trinidad, no escatima en prestar sus servicios a la comunidad.

“A pesar de que hace varios días presenté mi colaboración para participar, no puedo estar a tiempo completo en la comisión. No obstante, esto no me impide presentarme a las 7:00 p.m. para supervisar el conteo de boletas en nombre de la Federación Estudiantil Universitaria”.

Yamila piensaque los estudiantes universitarios deben dar el nombre y apoyar en la comisión electoral voluntariamente. “Mi papá es el presidente de nuestro CDR y nos gusta predicar con el ejemplo. No en vano dijo Fidel: Quien no sea capaz de luchar por otros, no será suficientemente capaz de luchar por sí mismo”.