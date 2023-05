Finaliza emergencia internacional por viruela símica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el fin de la emergencia internacional por la viruela del mono, denominada oficialmente como “mpox”, y que ha afectado a alrededor de 87.000 personas en el mundo.

El director general del organismo sanitario internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó la decisión en rueda de prensa luego de que en la víspera se reuniera el comité de emergencia que analizaba trimestralmente el brote de la enfermedad.

“Ayer, el comité de emergencia para el mpox se reunió y me recomendó que el brote multinacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional”, señaló el titular.

The Emergency Committee on #mpox met for the fifth time yesterday, advising @DrTedros that the multi-country outbreak is no longer a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).



