Gallos caen en las garras del león (+fotos)

Los Gallos cayeron 7-3 ante Industriales en el primer partido de cuartos de final de la 62 SNB: (fotos: Vicente Brito/Escambray).

En un “José Antonio Huelga” desbordado por primera vez en toda la campaña, los Gallos cayeron 7-3 ante Industriales en el primer partido de cuartos de final de la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol en su versión 62.

Los leones le entraron impetuosos a los envíos del abridor José Isaías Grandales y le fabricaron dos en la misma primera entrada, por hits consecutivos de Ariel Echevarría, Jorge Alomá y Yosvani Peñalver y otro de Yasiel Santoya, tras ponche a Yasmani Tomas, uno de los atractivos de este play off tras toda la polémica formada por su incorporación a los azules dada la eliminación del requisito de repatriación.

El graderío entró en delirio cuando en la parte baja del segundo capítulo Alejandro Escobar disparó cuadrangular con Lázaro Muñoz en circulación y empató las acciones frente al abridor de los giraldillos Marcos Ortega.





Otro estallido del graderío se produjo en el tercero cuando los locales se fueron encima en el marcador por fly de sacrificio de Ronaldo Pérez con las bases llenas, lo cual decretó la salida de box de Ortega.

La alegría duró poco en la valla. Grandales, quien tras las complicaciones de la primera entrada se recompuso y propinó tres ceros consecutivos a los ahijados de Guillermo Carmona, entró de nuevo en apuros y permitió dos fabricadas por hit de Ariel Echevarría, cohete impulsor de Yosvani Peñalver y error del propio lanzador y doblete impulsor de Yasmani Tomas, que decretó la salida del abridor.





En el quinto los Gallos amenazaron con empatar cuando Rodolexis Moreno abrió con hit, pero fue cogido robando la segunda y deshizo potenciales opciones con segundo, tercer y cuarto bate al hilo. Mas luego con las bases llenas por doblete de Mendoza, boleto intencional a Frederich Cepeda y hit de Lázaro Muñoz, Escobar se ponchó, ante los envíos de Rafael Orlando Perdomo Eizmendiz, quien maniató a los Gallos durante tres entradas.

Interrogado después sobre esta jugada, Lázaro Martínez aclaró que “Rodolexis está libre, en coordinación con el bateador, salió mal la jugada, pero él está libre.”

El puntillazo del partido le hizo fe al adagio que reza: “no hay peor cuña que la del mismo palo”. En la parte alta del séptimo inning el espirituano Yasiel Santoya enfrió el “Huelga” con un cuadrangular de tres carreras ante los envíos del relevista José Luis Braña.

Los azules conectaron trece hits por diez los espirituanos y ambos elencos cometieron un error.

El éxito fue a la cuenta de Perdomo, quien logró su noveno juego y la derrota a la de Grandales (9-4).

Entre los destacados a la ofensiva se incluyeron por los ganadores Yasiel Santoya, de 4-2, uno de ellos cuadrangular, cuatro impulsadas, una anotada, Yosvani Peñalver, de 4-2, dos anotadas y dos impulsadas y Yasmani Tomas, de 5-3, una anotada, una impulsada. Por los perdedores lo mejor lo hizo Alejandro Javier Escobar, de 4-2, dos empujadas y una anotada.

Fue de manera general un bello espectáculo por la presencia disciplinada y animosa del público, pero que se ensombreció por el alumbrado artificial que, no obstante, el encomiable esfuerzo por arreglarlo, no regaló la suficiente luz para realizar un partido de esta envergadura y que se jugó en semipenumbra.

Al ofrecer una valoración del encuentro, el manager de Industriales Guillermo Carmona consideró que: “Fue un partido cerrado hasta el momento en que Santoya dio el cuadrangular, el equipo hizo lo que tenía que hacer, desde la etapa clasificatoria lo ha venido haciendo, la entrada de Yasmani fue muy buena, lo hizo de 5-3 sin aun darle a la bola en la masa. Sancti Spíritus es un digno rival, consideramos que todos los que están en los play off son buenos equipos y están aquí porque se lo ganaron por derecho propio, lo respetamos y vamos a jugarle serio para poder ganarle, aquí todos vienen a ganar.”

Sobre el alumbrado acotó: “No se debe jugar un play off así porque esas luces no están listas, no se puede dar pie a que un juego se decida por el mal funcionamiento de las luces, no es justo para ninguno de los dos equipos.”

Los espirituanos acudieron al Huelga a respaldar a su equipo.

Para Lázaro Martínez, director de los Gallos fue: “un buen partido, aunque lo perdimos, los lanzadores no aguantaron, hoy Grandales no estuvo en su día, los lances no eran donde debía, con Industriales hay que batear donde lo lleva, estamos jugando contra tremendo equipo, pero la derrota no me quita el sueño, aquí estamos por algo, faltan todavía seis juegos y vamos a seguir luchando.”

Para abrir el partido de este lunes los Gallos anunciaron al zurdo Miguel Neira, en tanto Carmona dijo no tener aún decisión sobre a quién darle la bola de apertura.