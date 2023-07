Gallos pican duro a los Leones y empatan el play off

La arrancada del duelo en el Huelga reportó una victoria por bando. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Un racimo de cinco carreras en el sexto capítulo fue suficiente para que los espirituanos garantizaran luego el triunfo de 11-4 ante Industriales y de paso empataran el play off a una victoria por bando en un “José Antonio Huelga” menos lleno pero más iluminado.

No pudo tener mejor regalo Rodolexis Moreno en su cumpleaños 26. Su hit de ese acto fue de oro para empatar las acciones a cuatro cuando su elenco iba detrás en la pizarra 4-2. “Fue una motivación-diría después del partido en declaraciones a Escambray- hoy antes de salir del hotel los compañeros me dijeron que me iban a regalar la victoria. Salí a conectar ese batazo, el lanzador estaba complicado, pero en 2 y 0 me tiró al medio y pude pegarle a la bola y salió la conexión a la hora clave”.

Antes los hilos del partido mantenían en vilo a los locales. Los Leones salieron delante en el marcador cuando inauguraron la pizarra con una carrera en el segundo inning ante el abridor Miguel Neira por imparable de Oscar Valdés y doblete impulsor de Juan Carlos Torriente.

Agregaron otras dos en el tercero, cuando Ariel Echevarria se embasó por error y Yosvani Peñalver recibió un boleto, (decretó la salida de Neira). El relevista Fernando Betanzos comete un will peach que le abre las puertas de home a Echevaría, quien había llegado a tercera por robo. La segunda del inning la empujó Yasiel Santoya con hit.

Los Gallos se pegaron en el marcador en la parte baja del tercero cuando comenzaron a descifrar las rectas de hasta 94 millas lanzadas por el abridor Raymond Figueredo, quien regaló boletos a Rodolexis Moreno y a Yunier Mendoza y permitió hit impulsores de Frederich Cepeda y Lázaro Fernández y si la producción no fue mayor se debió al ponche con las bases llenas propinado a Rey Richard Ricardo.

La preocupación siguió adueñándose de la valla cuando los visitantes anotaron la cuarta carrera en el quinto por hit y robo de segunda de Echevarría y error del jardinero central Javier Alejandro Escobar. Los azules llenaron las bases con dos outs y Lázaro Martínez no lo pensó dos veces para llamar al box a uno de sus principales relevistas: Yankiel Mauris, quien no lo pudo hacer mejor al obligar a Juan Carlos Torriente a batear de rolling.

El respaldo al derecho no se hizo esperar con el racimo descrito del sexto ining. Alejandro Escobar abrió la brecha con boleto y decretó la salida de Figueredo, Rey Richard recibe pelotazo en el comienzo del desfile del bullpen azul. Se produce el hit de oro de Moreno para el empate y de romper el abrazo a cuatro se encargó Mendoza con inatrapable. A continuación en una seguidilla de hits, Cepeda y Dunieski Barroso, se suman a la fiesta ofensiva que continuaron boleto con las bases llenas de Fernández y pelotazo a Escobar. De terminar la producción se encargó Rey Richard con su segundo ponche con las bases llenas de la noche.

Otro racimo de cuatro anotaciones sellaría el triunfo de los locales en el séptimo cuando se combinó el descontrol de los lanzadores azules (concedieron en total once boletos, cometieron tres will peach y propinaron dos deatboll) con el aprovechamiento ofensivo de los espirituanos. Las bases se llenaron por boleto a Carlos Chavez, error que permitió a Rodolexis llegar a primera, y base por bola a Mendoza. Frederich Cepeda impulsó la primera del innig por boleto y José de Jesus González, que había entrado a correr por Barroso, empujó dos con hit al central y Lázaro Fernández trajo la cuarta con fly de sacrificio.

Mauris supo contener el empuje de los azules. (Foto: Alien Fernández)

De enjaular a los Leones se encargó el derecho Yankiel Mauris, quien en tres y un tercio no toleró anotaciones, permitió un solo hit y ponchó a cuatro. “Para nadie es un secreto que tienen un excelente equipo más ahora con Yasmani Tomas que se les incorporó, a ellos siempre hay que trabajarles bien, no te puedes equivocar porque con un palo te enredan el juego, no te voy a descifrar el lanzamiento con que los dominé, ellos lo saben. Lo mío fue tratar de no dejar nada al medio, cuando los muchachos se fueron arriba sabía que no podía perder esa ventaja.Salí a dar los mejor de mí que era empatar el play off, no podíamos ir 0-2 para el Latino, son siete juegos al primero que gane cuatro”·

De cerrar el partido se encargó el mejor relevista de la campaña Yanielkis Duardo, quien retiró el noveno de 1-2-3.

Los mejores a la ofensiva por los ganadores Lázaro Fernández, de 3-2, tres impulsadas, Rodolexis Moreno, de 4-2, dos impulsadas, dos anotadas, Frederich Cepeda, de 2-2, dos impulsadas, igual cantidad de anotadas.

Por los perdedores Oscar Valdes, 3-2, una anotada y Juan Carlos Torriente, de 4-1, una impulsada y Yasiel Santoya, de 3-1, una impulsada.

Nueve hits conectaron los Gallos por solo seis los azules. Diez corredores quedaron en circulación por los primeros y ocho por los segundos.

Para Guillermo Carmona, manager de Industriales, fue un juego en el que “el pitcheo nuestro se mostró bien hasta el quinto inning , en el sexto vino el descontrol y nos batearon en el momento oportuno, durante todo el campeonato hemos dependido del pitcheo de bullpen pero hoy nos falló, creo que un resultado de 1-1 como visitador es bueno”

Con los cuartos de final empatados, las acciones se trasladan para el Latinoamericano donde se jugará durante miércoles, jueves y viernes. De no encontrarse decisión el play off regresa al Huelga.

Para el juego del miércoles está anunciado el zurdo Alex Guerra.