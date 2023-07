Gallos sacan las espuelas y obligan al decisivo séptimo juego (+fotos)

Yankiel Mauris, el gran protagonista. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Con un relevo de altos quilates de Yankiel Mauris y las espuelas afiladas ante un público que los apoyó con delirio, los Gallos ganaron 6-2 el sexto partido de cuartos de final ante los Leones y forzaron el decisivo séptimo juego para definir el último boleto a las semifinales.

Al “José Antonio Huelga” llegaron los espirituanos con la soga al cuello y obligados a ganar. Lázaro Martínez se arriesgó y le dio la bola a José Isaías Grandales, el hombre que si bien fue el que más victorias le aportó (9) en la fase regular, en esta postemporada no ha sido el mismo y archiva dos derrotas.

Luego de retirar el primer capítulo de 1-2-3, se complicó en el segundo a punto de llenar las bases sin outs. El manager no lo pensó dos veces y trajo a Mauris, para muchos, el que debió abrir este encuentro.

Y el derecho respondió con creces. Pudo haber dado un cero de leyenda, ya que dominó a los dos primeros bateadores, incluso al tercero en fácil rolling a tercera, pero Ronaldo Pérez tiró mal a segunda y entraron las dos primeras carreras de los Azules, que a la postre fueron también las únicas.

En lo adelante, Mauris se mostró inmenso y por tercera ocasión domó a los Leones a su antojo. En lo que fue casi una apertura, caminó tranquilo seis entradas (hasta el séptimo capítulo), en las que no le anotaron y permitió un solo hit, propinó un ponche y dio un boleto para lograr su segundo éxito de estos cuartos de final.

Salió. Y después el propio Mauris diría: “Terminé con un dedo y la columna desbaratada, pero lo importante era la victoria y había que salir como fuera para ahí. Sabía que debía estar listo para entrar a relevar en cualquier momento, siempre supe que podía venir a relevar en el primer o segundo inning. El trabajo es el mismo que llevo haciendo en toda la temporada y el resultado salió”.

La entrega que siempre esperan los seguidores de los Gallos.

De apoyarlo se encargaron sus compañeros, que en son de guerrilla remontaron temprano el marcador y ya en el segundo inning se habían ido encima 4-2. Marcos Ortega regaló boletos a Daniel de Jesús González y Alejandro Escobar, y salió del box. Ronaldo Pérez se sacrificó y Yadiel Darío Guerra recibió pelotazo. Entonces, Rodolexis Moreno se vistió otra vez con traje oportuno y trajo las dos carreras del empate con hit ante el relevista Silvano Echevarría. Las otras dos las empujó Yunier Mendoza, con doblete.

“No, hombre no, para nada —reaccionó Rodolexis cuando le pregunté si estaban presionados en el Latino—, solo que no nos salieron las cosas, nadie quiere hacerlo mal, no se jugó bien a la defensa, el pitcheo no respondió, nos reunimos y nos llamamos a la reflexión, dijimos que había que darlo todo, que era como el último día de cada uno y había que ganar obligado. Sobre la conexión, siempre me preparo desde el círculo de espera y voy al cajón de bateo a pegarle bien a la bola y están saliendo las conexiones a la hora buena”.

Este racimo hubiese bastado para el triunfo; mas, para asegurarlo agregaron otras dos en el séptimo por hit de Daniel de Jesús González y Ronaldo Pérez, e imparable impulsor de Yadiel Darío Guerra y wild pitch de Eduardo Rodríguez con Mendoza al bate.

En el octavo, Lázaro trajo a su relevista por excelencia: Yanielkis Duardo, quien tras regalar dos bases apenas entró al box, se recompuso y sacó los tres outs de la entrada para sellar el triunfo en el noveno de 1-2-3 con uno de sus mejores cierres en postemporadas.

“Desde ayer los entrenadores habían hablado conmigo por si hacía falta venir un poco antes para reservar la victoria, los dominé con los lances movidos, ese es el mejor lance que siempre va a tener un lanzador, después de los dos boletos, me dije que la concentración no me puede fallar en momentos claves”, explicó Duardo.

Pese a ganar, los espirituanos dejaron a 13 hombre en circulación por seis los industriales, con 10 hits conectados por siete los perdedores.

Los bateadores de más responsabilidad siguen sin responder con hombres en bases.

Con el triunfo, los Gallos igualaron a tres éxitos el play off luego de dos demostraciones en el Latinoamericano que dejaron mucho que desear.

“Conversamos en el Latino con ellos sobre distintos temas y ayer más calmados volvimos a hablar —comenta Lázaro Martínez—, les dijimos que salieran a disfrutar su juego, porque estábamos en nuestro estadio, es verdad que de un día a otro cambió todo. Sobre la apertura de Grandales, nos quedamos pensando toda la noche, pero teníamos a todo el mundo listo, Mauris cumplió y Duardo también, hoy jugaron como lo han hecho en la mayoría del campeonato”.

Este lunes a partir de las seis de la tarde será el decisivo séptimo partido de cuartos de final entre Gallos y Leones, el único que se ha extendido a siete juegos. El ganador se enfrentará a Santiago de Cuba en semifinales. Lázaro Martínez anunció para abrir al zurdo Alex Guerra, quien ya dispuso de los Capitalinos en el Latinoamericano.