Gerardo Antonio Luna: Un Presidente todo terreno (+fotos)

El intercambio con sus delegados resulta determinante en su desempeño como Presidente del Consejo Popular Banao. (Fotos: Chagdrian Martínez/Escambray).

Desde el 2015 es el delegado de la circunscripción 73 en la zona de La Güira, pero como Presidente del Consejo Popular Banao este es su primer mandato y aunque es bodeguero de profesión y siempre se ha desempeñado como dependiente y administrador de unidad, Gerardo Antonio Luna asumió con mucha entrega esta nueva tarea a la que, según él, le está poniendo alma y corazón.

Esa es la razón por la que de pronto lo ves llegar en su moto hasta El Pinto, subir a Planta Cantú, o regresar a Pozo Colorado, para “tocar”, con las manos cada problemática, sin perder ni un solo minuto del día, porque según refiere, el tiempo es oro y no se puede desperdiciar.

“Contamos con siete comunidades dentro del Consejo Popular — aclara Gerardo— y una población que supera los 8 700 habitantes que residen dispersos en algunos casos y en otros, dentro de estas propias localidades. En Banao, el principal poblado, existe un policlínico, al cual se subordinan ocho Consultorios del Médico de la Familia y una clínica estomatológica, igualmente, un centro mixto de Educación, varias escuelas primarias que incluyen las de La Güira, Pozo Colorado, El Cacahual, El Pinto y estamos intentando materializar la creación de una en El Capitolio

” Estamos hablando de un Consejo Popular grande y muy fuerte en materia de funcionamiento económico, aquí contamos con la Empresa Cultivos Varios Banao, unido a cinco Bases Productivas: Julio Calviño, Ramón Pando, Faustino Echemendía, Josue País, Celia Sánchez; y la CPA Ramón Puerta. A ello se une la panadería-dulcería y otra unidad especializada de la Cubana del Pan, así como el Centro Recreativo Los Caneyes, un establecimiento que se subordina al Campismo de Planta Cantú, que es otra de las instalaciones radicadas dentro del territorio.

¿Con 63 años a cuestas te resulta difícil asumir esta nueva responsabilidad?

Cuando las cosas se hacen con amor, uno siente la satisfacción de andar por el camino correcto, eso se materializa en cada meta que alcanzas, porque percibes que cumples con tu deber. Sabemos que existen muchas limitaciones, pero lo más importante es conocer las causas y a partir de ahí, buscar soluciones a cada problemática.

¿Cuáles son las fortalezas de este Consejo Popular?

El papel de los delegados y sus conocimientos sobre las personas y áreas que atienden, pero también, la labor de los administrativos y cuadros que dirigen entidades estatales radicadas dentro del Consejo Popular, porque, aunque su objeto social es otro, se ocupan de apoyar en los problemas de la población. Porque todos los factores trabajamos unidos.

¿Qué opinas del apoyo que puedas tener en tu labor?

Es determinante, yo, como representante del Gobierno con lo único que cuento es con el apoyo que me puedan ofrecer las bases productivas y las demás entidades estatales radicadas en el Consejo Popular, por ejemplo: Campismo, la Forestal, la Agricultura, Salud Pública, Educación, Comercio, Gastronomía y otras.

Pero siempre que los he necesitado ahí está su respuesta, sin la colaboración de todos, nada puede lograrse y el trabajo sería nulo. Nosotros estamos, precisamente, para gestionar y hacer que esos directivos, que también son parte de la comunidad, respondan.

Por ejemplo, en este momento estamos construyéndole una facilidad temporal a un vecino de Banao que fue combatiente de la Lucha Contra Bandidos, hasta tanto se le apruebe el subsidio. La Empresa Forestal nos ha dado un apoyo importante con la madera, pero, la base productiva Ramón Pando nos facilitó un nivel de puntillas y La Josué País asumirá la ejecución del piso de la casita, y aunque se trata de una persona en particular, lo necesita y es parte de nuestro Consejo Popular.

Esa es la verdadera labor del Gobierno, materializar alianzas para mejorar la calidad de vida de los moradores, incluso, entre todos los delegados de base, diez en total, que son, a fin de cuentas, los que transmiten al Presidente del Consejo las dificultades de cada lugar y de ser posible, hasta la propuesta para darle solución.

“Cuando las cosas se hacen con amor, uno siente la satisfacción de andar por el camino correcto”, asegura Gerardo.

¿Entonces todo parte del papel del delegado?

Un Presidente de Consejo que no se apoye en sus delegados no puede triunfar, porque es quien sabe cómo funciona la escuelita, su consultorio, si el médico está o si viene solo dos veces a la semana, es el que escucha a todos y les da explicaciones de por qué no ha llegado lo que puede faltar de la canasta familiar. Ese es el que más conoce a su población, incluso, cuáles son las familias vulnerables, las madres con más de tres hijos. Es el alma de la comunidad.

¿Hay temas pendientes?

La reparación del Círculo Social de Pozo Colorado que asumiremos con el esfuerzo colectivo, la creación de una escuelita en la localidad de Capitolio, las dificultades con el abasto de agua en la Güira, que requiere de la construcción de un nuevo pozo. Pero está también la conductora de Acueducto de Banao, donde aún falta un nivel de tubería para seguir avanzando en ese proyecto de entubar el canal. Así como el completamiento del alumbrado público y cualquier otro asunto que aparezca y al cual le debemos dar respuesta con la mayor prontitud.

¿Cuál es tu máxima como delegado y Presidente del Consejo Popular?

Estar cerca del pueblo, yo soy como un todo terreno, con el oído pegado al problema y los ojos bien abiertos para conocer lo que más les preocupa a mis pobladores y, a partir de ahí, entonces trazo una estrategia para desenredar la madeja.