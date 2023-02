Gerardo en la telenovela Asuntos pendientes: Todavía el machismo en Cuba es muy alto (+fotos)

Actor cubano Carlos Solar. (Foto: Cubasí)

CubaSí conversó con el joven actor cubano Carlos Solar, quien nos «saca de paso» por estos días, cuando encarna a uno de los personajes que son la piedra en el zapato para la emprendedora Rebeca en su afán de meter en cintura la unidad de hormigón de la telenovela Asuntos pendientes. Pero tal cual le comentábamos a Carlos, que Gerardo nos caiga mal es, en muchos sentidos, una buena señal.

—Cuéntanos sobre Asuntos pendientes. ¿Cómo llegaste al personaje de Gerardo?

—Asuntos pendientes llega a mi vida en un momento en el que tenía muchos deseos de trabajar, plena pandemia, viviendo fuera del país y con tiempo sin actuar. Yía me propone y le dicen que estoy fuera, pero ella insiste: escríbanle y prueben, a lo mejor le interesa. Me contactaron por WhatsApp y lo demás es historia, ahí está la novela finalmente en pantalla.

—Con Yía recuerdo que habías trabajado antes: era tu cuñada en la telenovela En tiempos de amar. ¿Cómo fue el trabajo con ella y con Alicia, ambas excelentes actrices?

—Trabajé con Yía en la telenovela En tiempos de amar. En aquella ocasión la malísima era Elena, interpretada fenomenalmente por ella. Luego hicimos un video musical para el cual me recomendó ella misma. Ahora que lo pienso, este es el segundo proyecto donde llega primero y me sugiere para trabajar. Ojalá podamos coincidir en muchos más, es una personita especial a la que es imposible no querer y admirar. Es una loquita muy cuerda que todos sus compañeros adoran.

«Con la Alicia también había coincidido en trabajos anteriores, pero no habíamos tenido escenas de texto juntos. Esa grandota también es espectacular, un ser lindo y bueno. A ella le debo mis incursiones en reel en las redes sociales, ya que es la maestra y principal precursora de este fenómeno en el país. Con las dos estaré siempre feliz de compartir escenas».

Carlos: Con la Alicia también había coincidido en trabajos anteriores, pero no habíamos tenido escenas de texto juntos.

—Antes de que se transmitiera la novela, dijiste en una entrevista que tu personaje no sería muy querido. ¿Has tenido ya alguna anécdota con el público?

—Hasta el momento, ninguna desagradable. Lo más que me dicen es: mira, el malo de la novela. Lo que sí no imaginé fue que tuviera el impacto tan negativo que ha tenido. Digo esto por los comentarios que leo en las redes sociales y en los grupos de debate sobre la novela, ahí sí leo horrores sobre Gerardo.

—¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de encarnar personajes negativos?

—Los personajes negativos son siempre muy agradecidos y quedan en el recuerdo de los televidentes. La desventaja quizás sea que, en ocasiones, alguna persona pueda rechazar o juzgar al actor por asociación con lo que está interpretando en pantalla. La ventaja, que da la oportunidad de liberar demonios. Todos tenemos parte y parte, lo que tenemos que potenciar la parte buena, para ser mejores seres humanos. Pero a través de un personaje, poder desprenderte y sacar esa parte oscura, es liberador. No lo digo expresamente por Gerardo, sino pensando en los personajes negativos en general.

—Sin embargo, hasta ahora Gerardo tiene sus virtudes: es un buen padre, por ejemplo. ¿Es totalmente un personaje negativo? ¿Cómo lo asumiste a la hora de caracterizarlo y defenderlo frente a cámara?

—Muy buena pregunta. Siempre pensé no interpretar al malo, malo, malísimo de las telenovelas, y el director estuvo muy de acuerdo, él lo veía también así. Quería que fuese humano, que tuviera esas dos partes de las que hablé en la pregunta anterior, pero su parte oscura pudo más y lo llevó a la ruina. Es un hombre que ama a sus hijos de verdad, aunque lo esté haciendo mal. En fin, un hombre que, más que malo, es un ser humano que se equivoca y toma muy malas decisiones en su vida.

—¿El hombre no mejora su machismo? ¿Qué nos puedes adelantar?

—Todavía el machismo en Cuba es muy alto. Gerardo es un mal ejemplo de ello, la vida le irá cobrando cada una de sus malas decisiones. Es lo que puedo adelantar.

Los personajes negativos son siempre muy agradecidos y quedan en el recuerdo de los televidentes, comenta el joven actor.

Más allá de Gerardo…

—¿Cómo y cuándo llegaste a la actuación?

—A la actuación llego de manera casual estando en primer año de la Universidad. Mi hermano se inscribió en un taller en el entonces Gran Teatro de La Habana, al que terminé yendo yo.

—Leí que comenzaste haciendo teatro infantil. ¿Qué te aportó esa experiencia?

—El teatro infantil fue, de alguna manera, mi escuela, y me dio la oportunidad de llegar a la televisión también, porque mi primera experiencia en ese medio fue con un personaje que hacía en el teatro llamado Don Potoco, en la serie infantil La casa de Don Polilla.

—Has incursionado bastante ya en la televisión y también has hecho cine. ¿Con qué medio te quedarías, si tuvieras que elegir solo uno?

—Sin dudar, el cine. Es el medio con el que más me identifico y tiene una magia para mí que ni el teatro, que es templo para muchos de mis colegas.