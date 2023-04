«Gobierno en la calle» no puede ser un slogan

«¿Acaso tenemos derecho nosotros, en una situación tan objetiva y tan compleja como esta, a no poner todo nuestro pensamiento, toda nuestra inteligencia y empeño en identificar qué más podemos hacer, qué podemos hacer mejor?», preguntó a los gobernadores el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reciente reunión de trabajo, correspondiente al mes de abril, que tuvo como escenario el Palacio de la Revolución.

El llamado no es nuevo, pero cada vez se hace más urgente su materialización: hay que transformar, resuelta y definitivamente, los métodos de trabajo en los territorios, si queremos resolver los múltiples problemas que laceran al país, y cuyas soluciones, en no pocos casos, se han quedado atoradas entre lo hecho y lo mucho por hacer.

«Por una cuestión de agradecimiento infinito y de compromiso total, estamos llamados y obligados a un cambio profundo de nosotros mismos, de nuestras mentalidades, y tenemos que hacer todo por ese pueblo, que es la verdadera arma que sustenta nuestra Revolución socialista», aseveró Marrero Cruz.

En una larga reflexión, que no dejó brechas para expresiones autocomplacientes, el Primer Ministro, recién ratificado en su cargo por las diputadas y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, insistió en que el principio de «Gobierno en la calle», allí donde son mayores las problemáticas, no puede ser un slogan, ni una frase para acariciar los oídos.

«Queda poco por decir y mucho por hacer», aseguró, y hay que hacerlo bien, y pronto, como pide y merece el pueblo.

Como habitualmente sucede en estos encuentros, el primer punto en la agenda lo ocupó el análisis del cumplimiento del Plan de la Vivienda; así como el estado de la Política por provincias y municipios y la producción local de materiales de la construcción.

Según informó Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda, hasta el mes de marzo se han terminado 4 215 inmuebles con certificado de habitable, de ellos, 1 599 por la vía estatal, 480 células básicas habitacionales, y 2 136 por esfuerzo propio de la población.

Entre los territorios con mejores resultados figuran Cienfuegos, Sancti Spíritus, el municipio especial Isla de la Juventud, Las Tunas, Ciego de Ávila y Villa Clara; mientras los más bajos se localizan en Pinar del Río y Santiago de Cuba.

Sobre el poco avance del programa de los subsidios, quizá el más sensible de todos, y que solo acumula un 8 % de cumplimiento de lo previsto en el año, llamó la atención la directora general de la Vivienda, con cuyos criterios coincidió el vice primer ministro, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

A juicio de ambos, hay que garantizar, de una vez y por todas, una atención diferenciada a la construcción de células básicas, y convertir en regla inviolable lo que en algunos lugares ha tenido un impacto positivo, como la designación de personas jurídicas para apoyar y dar seguimiento a la fabricación de estos inmuebles.

En cuanto a la producción local de materiales, todos los territorios muestran retrocesos, y en reglones fundamentales siguen siendo inferiores los niveles productivos respecto a la capacidad instalada.

Con un aprovechamiento que apenas alcanza, en el mejor de los casos, al 18 %, lo hecho de ladrillos de barro, bloques de hormigón, elementos de piso y cubierta, por solo citar algunos ejemplos, continúa muy por debajo de las necesidades de los territorios.

Toca, al decir del Primer Ministro, corresponder con resultados a los agudos análisis y a los señalamientos a camisa quitada que, mes tras mes, hacen diana en esta reunión.

EL ESCENARIO DE TRABAJO FUNDAMENTAL ES EL MUNICIPIO

El examen de los escollos en la marcha del programa de autoabastecimiento municipal también centró la jornada, teniendo en cuenta que la soberanía alimentaria resulta un asunto de seguridad nacional.

En torno a la siembra de cultivos varios, correspondiente a la campaña de primavera, el titular de Agricultura, Ydael Pérez Brito, informó que se incumple lo previsto en poco más de 11 000 hectáreas, con énfasis en Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río.

El decrecimiento, respecto al mes anterior, de las áreas dedicadas a los cultivos rústicos como plátano, yuca, malanga y boniato, también mantiene encendido el bombillo rojo de las alertas, situación que podría ser más compleja, a juzgar, de acuerdo con el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, por las incongruencias en la información que se maneja en los distintos niveles de dirección.

«Hay que salir de los informes», exhortó, y «tocar» las cifras con las manos en las asambleas de socios, en los intercambios con productores, a pie de surco.

No en vano la desconexión que aún existe con las bases productivas formó parte de los ejes de debate, a lo que se sumaron las añejas, y aún no resueltas, deficiencias en los procesos de contratación, el descontrol de la masa ganadera, y la insuficiente existencia de proyectos de desarrollo local.

Todavía hay territorios que no tienen una total percepción del difícil contexto que vivimos, por ello, «el escenario de trabajo fundamental nuestro es el municipio, y hay que mudarse para allá, para exigir, controlar y enseñar, enseñar haciendo», subrayó el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, en una jornada que contó, además, con los vice primeros ministros y titulares de varias carteras.

EL PLAN TERRITORIAL TODAVÍA NO ES UN INSTRUMENTO DE CONDUCCIÓN DE LA ECONOMÍA

Al decir del vice primer ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández, el plan territorial todavía no se emplea como instrumento para la conducción económica a nivel local.

Y así lo confirmó la información ofrecida por Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera del ramo, quien explicó que, en la práctica, tanto en el proceso de elaboración como de ejecución, el plan territorial no juega el papel que le corresponde: se introducen modificaciones sin notificarlas a los territorios, la desagregación de las cifras no se realiza en el tiempo establecido y el intercambio de información y la conciliación no son efectivas.

Otro tema abordado fue el impacto del perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local, proceso que, de 12 líneas de trabajo, muestra atrasos en 11.

En palabras de la ministra, Betsy Díaz Velázquez, resulta imprescindible garantizar, desde el municipio, avanzar con mayor agilidad en la diversificación de las ofertas, a partir de la gestión local y los encadenamientos productivos; el aseguramiento del servicio de mensajeros y vendedores ambulantes, aplicando nuevas formas organizativas para su gestión; así como la recuperación y transformación de las bodegas, con el propósito de convertirlas en centros de servicios para la comunidad, sobre todo en las zonas rurales.

El control de las cuentas por cobrar y pagar en el comercio fue otro tópico peliagudo, pues no tienen justificación las abultadas cifras de impagos de productos que tienen una salida inmediata al mercado. La solución definitiva del asunto es también una urgencia, y en ello resulta determinante el control y seguimiento de las administraciones locales.

Posteriormente, se pasó revista a las acciones de enfrentamiento a la minería ilegal, y se presentó un examen de los planteamientos derivados de los procesos de rendición de cuenta y despachos de los delegados del Poder Popular, tema al que la máxima dirección del Gobierno, en lo que a la gestión gubernamental se refiere, le brinda un seguimiento constante.

Nancy Acosta Hernández, directora de Atención a las Administraciones Locales del Poder Popular en el Consejo de Ministros, señaló que, durante los dos primeros meses del año, se han formulado 37 381 planteamientos en despachos, y se ha resuelto el 32.6%.

Ante un escenario de complejidades crecientes, dijo, hay que trabajar con mayor precisión en la comprobación y el control, por parte de los gobernadores y de los consejos de la administración municipales, de las soluciones a los planteamientos trasladados a las direcciones administrativas que les corresponden.

No perdamos de vista que cada acción por aligerar la vida de las personas es un paso a favor de la Revolución, que cada solución, orientación, o explicación transparente es un paso a favor de la credibilidad del Gobierno. Y el desafío es sumar, cada día, más de esos pasos, por empinada que sea la cuesta.