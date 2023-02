Hay que desarrollar un movimiento de recuperación integral del Transporte (+fotos)

En la reunión se exhortó a la búsqueda de alternativas que permitan incrementar los ingresos en función de mejorar el salario de los trabajadore. (Fotos: Dpt Sancti Spíritus/Facebook)

Una mirada a la mayoría de las actividades que desarrolla el sector del Transporte en Sancti Spíritus distinguió el encuentro en el cual se analizó el quehacer del 2022, un año cargado de dificultades, que dejó deudas, incumplimientos y ofreció muy pocas posibilidades de crecer económicamente a numerosas entidades de la provincia, aunque algunas sí lo materializaron.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del ramo, aprovechó el contexto para destacar la actividad puerto-transporte-economía interna en el territorio, que figura entre las más estables en su funcionamiento a nivel de país e hizo énfasis en el desarrollo del frente de Vialidad, que, según expresó, debe verse con un enfoque más preciso, sobre todo para aprovechar las posibilidades que se presentarán cuando comience la nueva estructura del Control Estatal del Transporte, la cual se creará en todos los territorios.

Durante la reunión se patentizó la necesidad de avanzar en la recuperación del coeficiente de disponibilidad técnica de los equipos para atenuar su deterioro y, a su vez, lograr gradualmente su incorporación a los servicios, atendiendo a la aprobación de un nuevo sistema financiero diferenciado a nivel de ministerio. “Se trata de ir recuperándolos en la actividad de chapistería, pintura, tapicería y otras, para que cuando entren los neumáticos y las baterías puedan incorporarse a sus actividades”, aclaró Rodríguez Dávila.

Un tema que se discutió con fuerza y en el que intervino Teresita Romero, gobernadora provincial de Sancti Spíritus, es el de las tarifas de precios que se aplican y las violaciones relacionadas con el cobro de determinados servicios vinculados con el sector.

En ese sentido el propio ministro expresó: ”Nosotros estamos claros de que el funcionamiento de la estructura económica en la actividad estatal es diferente a la no estatal y que, a su vez, las estatales que prestan un servicio asequible a la población tienen una participación del presupuesto, pero se hace necesario discutir con las formas no estatales los precios de los servicios básicos del transporte, fijarlos y después controlarlos, para ser estrictos con el cumplimiento de los mismos y de esta forma acabar con los precios abusivos que no tienen ninguna justificación”.

En horas de la mañana de este jueves, el Ministro de Transporte realizó un recorrido por entidades del sector.

Igualmente, se enfatizó en la necesidad de avanzar en la recuperación de la vialidad porque hay lugares en los que está tocando fondo y se reconoció el hecho de que en la provincia hay un incremento en la capacidad productiva, no solo por parte del Ministerio de la Construcción, sino también por la creación de mipymes que se encargan de este tipo de acciones. Se destacó la existencia de un fondo para desarrollo del transporte público que, en caso de existir dificultades con la falta de financiamiento, pudiera emplearse para apoyar algunas tareas relacionadas con los viales, puentes y obras de fábrica.

A priorizar el restablecimiento de las terminales, paradas, estaciones y todo lo que guarda relación con el servicio dirigido al pueblo llamó también el titular de Transporte. “Se trata de lograr que se mantengan instalaciones como la de Ómnibus Nacionales en Sancti Spíritus, convertida en referencia a nivel de país. Da gusto llegar y ver cómo predomina una cultura de eficiencia y calidad; eso es lo que debemos extender a todos los servicios”.

Recorrido por entidades del transporte en Sancti Spíritus.

En otro punto del balance se trató lo relacionado con el ferrocarril y la necesidad de coordinar con las entidades nacionales para buscar apoyo y echar a andar los servicios paralizados, principalmente los vinculados con el traslado de pasajeros.

Asimismo, se exhortó a la búsqueda de alternativas que permitan incrementar los ingresos en función de mejorar el salario de los trabajadores y de continuar apoyando la labor de las mipymes, entre otras temáticas.