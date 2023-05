El propio Díaz-Canel llevó el debate al matiz crítico que debe predominar en estos encuentros. (Foto: Presidencia Cuba)

El imperativo de producir en el municipio una parte considerable de la comida que hoy importa el país y fomentar sistemas productivos locales que respondan al autoabastecimiento territorial emanó entre las principales indicaciones dejadas a la provincia por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, al encabezar este jueves en Sancti Spíritus una reunión de trabajo que dio seguimiento al quehacer del territorio para responder a problemáticas económicas, sociales y políticas.

Acompañado de los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, Díaz-Canel insistió en la necesidad de fortalecer la producción de alimentos en cada lugar. “Una parte importante de la comida hay que buscarla en el municipio, a nivel local, con la estrategia de desarrollo local, tenemos muchos lugares rurales donde la actividad económica fundamental debería ser agraria y están con los brazos abiertos esperando que alguien les ponga la comida allí”, señaló.

Para eso, añadió, es preciso tener sistemas productivos territoriales, porque es allí donde está la tierra. “Si no existe una estructura adecuada para la producción agropecuaria y la gestión, en el municipio no va a ver producción; hay que producir comida en el municipio o, si no, no vamos a comer, el país no puede seguir soportando que la alimentación, la canasta básica, todo esté montado sobre importaciones de renglones que se pueden producir internamente”, manifestó el Presidente cubano.

La reunión de la dirección del país con los principales dirigentes espirituanos tuvo como punto de partida los informes presentados por Deivy Pérez Martín, secretaria del Partido en Sancti Spíritus y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora en la provincia, sobre el trabajo político ideológico y el comportamiento de las principales actividades económicas y sociales en lo que va de año.

En el análisis trascendieron las reservas y potencialidades del territorio para buscar soluciones a las problemáticas actuales.

El propio Díaz-Canel llevó el debate al matiz crítico que debe predominar en estos encuentros, al interiorizar en el panorama que exhibe la ganadería espirituana, donde el 85 por ciento de la masa pertenece a formas no estatales y se cuantifican más 10 300 productores que la industria cárnica no ha contratado, así como 6 477 propietarios con menos de tres vacas sin contrato de entrega de leche, renglón este último donde la provincia tiene deudas productivas, en tanto a nivel de país solo se garantiza el 30 por ciento del alimento con producción nacional.

“Si tenemos el 85 por ciento de la masa ganadera en el sector no estatal y una parte de la producción que está en el sector privado no la contratamos, no llega al Lácteo, ¿cómo va a haber leche para repartir a la población? Estamos al revés, tenemos la masa en el sector privado, no le contratamos toda la potencialidad y no producimos en el Estado, ¿cómo vamos a tener leche?”, reclamó el Primer Secretario del Partido.

Tras conocer que a la provincia le falta concluir la contratación con los propietarios de unas tres vacas, el Presidente cubano expresó: “Es que no nos debía faltar, estamos casi en la mitad año, además, la contratación que tenemos con el resto de los productores privados es mala y aquí posiblemente estemos acopiando menos del 50 por ciento de la leche que se está produciendo”.

Acerca del proceso de entrega de tierra, el mandatario cubano solicitó mayor celeridad en el incremento de los autoconsumos, a la vez que señaló que se está entregando la tierra del Estado, mientras las empresas estatales no están produciendo en las tierras que tienen. “No es que no le demos tierra a los privados, a las formas no estatales, es que las empresas estatales se han apartado de su función principal y se han dedicado a dar servicios, eso hay que revertirlo, que el productor privado siga, pero vamos a producir comida también con trabajadores agrícolas vinculados a formas estatales”, destacó.

Además de revisar la producción agropecuaria, en el encuentro se interiorizó también en la situación que tiene actualmente la provincia en las actividades avícola, porcina, y cañero-azucarera, así como en experiencias puntuales que se acometen en el municipio de Yaguajay en busca de atender a las demandas alimentarias.

En su intervención, el primer ministro Manuel Marrero se pronunció por identificar dónde se puede hacer más en estos tiempos complejos, teniendo sentido de la urgencia para responder a las necesidades de la población.

“La provincia ha trabajado la concertación de precios a los productos básicos y se han estudiado las fichas de costo, pero ha faltado que ese análisis, esas decisiones, se lleven a la realidad, porque todavía eso no está expresado en el precio a real a que se venden los productos”, subrayó.

Al resumir el encuentro que evaluó los planes y compromisos que se trazó el territorio a inicios de año para responder a las problemáticas actuales, Roberto Morales Ojeda puntualizó: “Tenemos que estar claros de que lo que hacemos está lejos de las necesidades, al Partido le corresponde hacer política y hacer política en estos tiempos es identificar problemas, contradicciones desde sus causas, lograr que la población y todos lo sectores participen en esa identificación, en las propuestas, en la solución y en su control; tenemos que fortalecer la vida interna de la organización bajo la idea de que no es posible que el Partido les solicite a los demás lo que no es capaz de hacer”, concluyó.