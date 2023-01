Hazaña en el “Huelga”: Dos juegos seguidos de cero hit, cero carreras en béisbol juvenil

Edgar, a la izquierda y Brayan, a la derecha, con el profesor Osmani González. (Foto: Tomada de Facebook)

Habría que hurgar en los anales beisboleros para afirmar que es un récord, pero lo que sí está claro es que los dos juegos de cero hit, cero carrera propinados por el equipo juvenil de Sancti Spíritus a Las Tunas este domingo en el estadio José Antonio Huelga constituyen una hazaña.

No pudo existir mejor debut para el elenco yayabero en el Campeonato Nacional Sub 18 que dispuso 4-0 y 11-0 de sus rivales gracias al protagonismo desde el box de Edgar Zulueta y Brayan Camino.

“Llevo 26 años en estas competencias y nunca había visto eso —comenta Osmani González, entrenador de pitcheo—, los dos estuvieron inmensos, tienen tremendas condiciones como lanzadores y en general es un triunfo del equipo, porque hubo que batear, defender, en general tenemos un buen pitcheo”.

A primera hora, Edgar Zulueta, derecho de 17 años, de 1.90 m de estatura, natural de Sancti Spíritus, cubrió la ruta de los nueve innings completos con espectacular desempeño de 18 ponches.

“En la pasada campaña ganó seis partidos y estuvo en el sexteto que más ganó —comenta Osmani—. Tira 88-89 millas, tiene buena slider, sabe pitchear y tiene buen control. En días pasados fue evaluado por expertos japoneses y quedaron muy complacidos con él”.

Para consumar su hazaña, Edgar utilizó 108 lanzamientos, sin conceder boletos, y solo no fue juego perfecto por un error en tiro del tercera base y un ponche que terminó en wild pitch y llevó un corredor a primera base.

“Lo sabía cuando tiré los cinco primeros innings y vi que no me habían dado hits —alega Edgar—, me percaté de que estaba dando no hit, no run, pero no me preocupé por eso, lo mío era sacar out y avanzar el juego hasta donde más pudiera. Llegué al noveno con 98 lances, el profesor me dijo que me quedaban ocho lanzamientos, pero por tratarse de un juego así me dejaron. Tenía buena slider, lancé en las esquinas, con un buen rompimiento, como me ha dicho Osmani: Si no tienes buen rompimiento estás frito, me sentía con el control perfecto”.

Brayan Camino es un zurdo de 16 años, natural de Cabaiguán. “Está en su primer año en la categoría con el cambio de tres edades que ahora se ha establecido para los juveniles —señala Osmani—, tira 85 millas y tiene muy buena curva”.

Como quiera que en los segundos partidos se juega a siete entradas, Camino debió lanzar mucho menos, ya que sus compañeros definieron el encuentro por la vía del nocaut en cinco entradas 11-0. En su caso no fue perfecto al conceder tres boletos.

“Me sentí muy contento —comenta Brayan—, me cuidé de todos los bateadores y me sentía dominante con mi curva y en general me concentré mucho en el box”.