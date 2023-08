Huarcán Idalia: ¿qué dicen los pronósticos para los próximos días? (+fotos)

Hasta ahora en el territorio espirituano no se han reportado acumulados significativos, pero sugieren a la población no despreocuparse totalmente, sino esperar para ver qué pasa con la evolución y trayectoria de este huracán

Ha llovido en casi toda la provincia, aunque sin grandes acumulados, señaló Freddy Ruiz. (Foto: Yosdany Morejón/Escambray).

Las lluvias del huracán Idalia continuarán inestablemente esta tarde y en menor medida en la mañana del miércoles, en forma de chubascos y aguaceros sobre todo el territorio provincial, aunque pueden ser puntualmente fuertes —sin llegar a ser intensas—, según aseguró a Escambray Freddy Ruiz, especialista del Grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial.

Además, detalló el experto, puede escampar transitoriamente y salir el sol, para luego volver a llover y a partir del mediodía del miércoles debe haber una gradual y más marcada mejoría de las condiciones del tiempo.





“Hasta ahora ha llovido en casi toda la provincia, aunque sin grandes acumulados. En las 72 horas comprendidas entre las ocho de la mañana del sábado y las ocho de la mañana de hoy los mayores acumulados están entre 50 y 75 milímetros, aproximadamente, y se registraron en las presas Dignora y Lebrije y en Manaca Iznaga.

Sin embargo, lo más interesante de este evento meteorológico pudiera ocurrir cuando se mueva hacia el norte del golfo de México y mejore el tiempo en toda Cuba: “Por años de experiencia en situaciones similares en la provincia, las condiciones del tiempo se podrían comenzar a deteriorar notablemente, con abundantes lluvias, fuertes y hasta localmente intensas, vientos de la región sur que provocan marejadas en todo el litoral sur y hasta penetraciones ligeras en zonas bajas”, opinó Freddy Ruiz.

Fuertes marejadas «tocaron» las costas de las playas de Trinidad. (Foto: Joaquín Gómez/Facebook).

Cuando ha ocurrido en otras oportunidades, amplió el experto, se debe a que la banda principal de alimentación, la banda fundamental que mantiene vivo al organismo, se prolonga hacia el sur, hasta el mar Caribe y atraviesa sobre nuestro territorio.

“Aquí juega un rol importante el macizo montañoso del Escambray, que lo inmoviliza, se encajona allí y provoca por varias horas consecutivas la permanencia de esta banda de alimentación que trae numerosas y abundantes lluvias. Estas situaciones no aparecen nunca en los modelos de pronósticos. Queremos alertar sobre esa probabilidad, que sería entre jueves y viernes y, de ocurrir, afectaría a toda la provincia, mayormente el sur y la montaña. No sabemos si esto sucederá esta vez, pero no se puede descartar la posibilidad, habrá que seguir monitoreando este proceso”, aseguró.

Por otra parte, agregó, esta mañana algunos modelos de pronósticos están sugiriendo una trayectoria muy poco usual después de que el huracán atraviese la porción norte de la península de la Florida y salga al océano.

“Entonces, el organismo comenzaría a moverse hacia el sur, por el mar, acercándose al sur de la península de la Florida y con ello se aproximarían relativamente las áreas de lluvias a Cuba, pero en particular a la provincia, aunque quedarían lejos del territorio provincial. Todavía existe una gran incertidumbre sobre lo que sucederá con este huracán cuando pase la Florida: si se mantendrá el buen tiempo cuando se aleje, si se creará la banda de alimentación que mencioné antes o el fenómeno se acercará con un movimiento bastante inusual al sur”.

Pero, insistió, toda esta situación meteorológica resulta de interés; debe mantenerse la observación porque las áreas de lluvias se podrían acercar nuevamente y por ello la población no debe despreocuparse totalmente, sino esperar para ver qué pasa.