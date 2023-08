Huracán Idalia toca tierra en EE.UU. con vientos destructivos de categoría 3 (+fotos)

Idalia se ha convertido en un huracán de categoría 3 «extremadamente peligroso», según un comunicado difundido este miércoles por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La institución indica que, Idalia ha tocado este miércoles tierra en la región de Big Bend (Florida, EE.UU.). Se esperan «impactos catastróficos y potencialmente mortales» debido a marejadas ciclónicas y fuertes vientos, advierte.

Desde el NHC explican que Idalia se mueve hacia el noreste a una velocidad aproximada de 30 km/h, detallando que, según los datos de sus equipos, los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 215 km/h con ráfagas más fuertes.

Asimismo, señalan que, una vez toque tierra, esperan que se debilite, si bien es probable que siga siendo un huracán mientras avanza por los estados de Georgia y Carolina del Sur. Se espera que siga desplazándose hacia el este hasta finales de esta semana.

Horas antes, el Centro Nacional de Huracanes informó de que el Idalia se había fortalecido hasta alcanzar la categoría 2 mientras se dirigía hacia la costa oeste de Florida, por lo que se ordenó una serie de evacuaciones en varios condados.

7:45 AM EDT update: Extremely dangerous Category 3 Hurricane #Idalia makes landfall in the Florida Big Bend. Maximum sustained winds were estimated to be 125 mph. Catastrophic storm surge and damaging winds ongoing. pic.twitter.com/umMdj8dD5d