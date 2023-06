Jesús Argudín Sosa: Un paradigma octogenario (+fotos)

Argudín: Me siendo como el padre de este hijo que vi nacer, crecer y luego desarrollarse. (Fotos: Xiomara Alsina/Escambray).

Fue después de los sucesos de Playa Girón, cuando le encomendaron la tarea de venir a Sancti Spíritus a trabajar en lo que posteriormente sería la Unidad Militar, de momento se vio en medio de un campo lleno de maleza, donde solo un trillo quedaba visible, esa era el área escogida para comenzar la construcción de lo que es hoy la Empresa Militar Industrial (EMI) Coronel Francisco Aguilar Rodríguez.

Poco a poco Jesús Argudín Sosa, otrora miembro del Ejército Central, fue viendo crecer toda esta infraestructura que, a la vuelta de 60 años de fundada, se conserva y luce cada día más bella. “En 1962 ya estaban los planos —dice— y poco después se había transformado todo el lugar. Yo soy de Cruces, en Cienfuegos, y cada dos semanas iba a ver la familia, el resto del tiempo estaba en función de esta tarea.

“Muchos de los compañeros que intervinieron en esta construcción y luego quedaron como trabajadores ya están fallecidos, pero yo sigo activo. Ahora me desempeño en el Departamento de Calidad, aunque antes pasé por varios puestos, fui por años el jefe del taller principal, donde se armaban y desarmaban los carros, se les hacía la defectación, había cuatro departamentos subordinados a esa área y atendía a unos 500 trabajadores, que es hoy el total de la plantilla con todas las unidades juntas”.

Para Argudín la EMI es su sueño hecho realidad, quizás por eso o logra desprenderse de sus funciones para irse a casa a descansar, después de haberse dado por tantos años al trabajo. Todavía se enorgullece de ser útil y lo demuestra cuando dice: “Yo intervine también en la construcción de la Unidad Básica Protesta de Jarao, la más reciente creación de la EMI, que quedó como una joya, pero cuando llegamos allí solo era un campo de marabú, por lo que me considero fundador de esa entidad también”.

La calidad constituye el espejo de la EMI en cualquier lugar, señala Argudín.

¿Qué hace en el Departamento de Calidad?

Principalmente ayudar a los jefes de brigada y de equipos para que sepan cómo se deben entregar los productos que aquí se confeccionan, porque la calidad constituye el espejo de la EMI en cualquier lugar, y eso es uno de los principios fundamentales de esta entidad.

Aquí se reciben clientes de todo el país, unos vienen en busca de soluciones a determinados vehículos y otros demandan la fabricación de piezas, muebles, estantes, partes de la carrocería de algunos medios de transporte; en fin, son muchas las líneas de producción y en todas intervenimos los del Departamento de Calidad.

¿Qué experimenta cuando camina por las distintas áreas de este?

Me siendo como el padre de este hijo que vi nacer, crecer y luego desarrollarse, porque nada aquí es igual a los inicios, todo ha ido transformándose, en la misma medida que cambia la economía y aparecen nuevas necesidades comerciales.

Pero te aseguro que no hay un solo día en que llegue después de las siete y treinta de la mañana y me voy casi de último. Porque el Departamento de Calidad trabaja sin límite de hora, allí somos cuatro trabajadores con iguales responsabilidades, por ejemplo, yo atiendo varias áreas: tapicería, chapistería, pintura y productos terminados, aunque en realidad tenemos que ver con todo lo que aquí se hace, incluso, con los materiales que están en almacenes al aire libre.

Pero siempre estoy supervisando, exigiendo y velando por que se cumpla con los parámetros establecidos. Y ni siquiera en tiempos de la covid estuve fuera de mis funciones, porque a mí, por suerte, ni me dio.

¿De dónde Ud. procede?

Como te dije, era miembro del Ejército Central, combatiente de la lucha clandestina, de Playa Girón, de la Lucha Contra Bandidos, y aquí estoy, dando mi mejor aporte en todo lo que se necesite.

¿Y qué hay del Argudín vinculado a las nuevas generaciones?

Muchos de los que ya peinan canas en esta Unidad Militar pasaron por mis manos, a ellos les he enseñado todo lo que he aprendido en mi larga trayectoria laboral, principalmente la disciplina con la que debemos trabajar.

Ahora hay muchos jóvenes que se desempeñan en diferentes áreas, pero siempre hay quienes se me acercan a pedir un consejo, a interesarse por mi experiencia y yo con gusto los atiendo.

¿Cómo es la familia de Argudín?

Muy revolucionaria y sacrificada al igual que yo. Mi esposa y mis hijos me apoyan en todo, ellos son mi orgullo. Tengo un hijo teniente coronel, que actualmente es Jefe del Centro Penitenciario Provincial, otro trabaja en el Banco Internacional de Divisa, ese es combatiente de Angola, hay otro que es profesor y uno que trabaja en el Micons de Sancti Spíritus. Además de seis nietos, de los cuales dos ya son médicos y una bisnieta. Pero la mano que me sostiene es la de mi señora, que a pesar de sus 84 años está bien y siempre dispuesta a atenderme. Nosotros vivimos muy cerca de la unidad, en los edificios de Garaita, y aunque yo nací y crecí en Cruces, por los años que llevo en esta tierra, ya me siento espirituano de pura cepa.