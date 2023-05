Joven que embistió barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca quería matar a Biden (+video)

El hombre que chocó deliberadamente un camión contra una verja de seguridad cerca de la Casa Blanca en Washington D.C., reveló que pretendía matar al presidente estadounidense Joe Biden, informa CNN citando fuentes policiales.

De acuerdo con el medio, el agresor, identificado como Sai Varshith Kandula, de 19 años, tras su arresto elogió a Adolf Hitler y declaró que buscaba “matar al presidente” para derrocar al Gobierno y tomar el poder.

Previamente, Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto de EE.UU. detalló que “no hubo heridos entre el personal del Servicio Secreto ni de la Casa Blanca”.

Two days ago, I shared the LinkedIn post of an Indian man working with Deloitte, who eulogised Hitler publicly.



Today, we have news that an Indian-origin man Sai Varshith Kandula (considering himself a White Supremacist and carrying a Nazi swastika flag), crashed a truck into… pic.twitter.com/wXVJCQQ2pC