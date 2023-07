Juez desestima demanda millonaria presentada por Donald Trump contra la CNN

Raag Singhal dictaminó que los comentarios de la cadena de televisión eran una opinión y no declaraciones fácticas. (Foto: Internet).

El juez del estado de Florida (EE.UU.) Raag Singhal desestimó la demanda por difamación que presentó el expresidente Donald Trump contra la cadena de televisión CNN, en la que reclamaba 475 millones de dólares por daños punitivos, informa la prensa local.

En el documento, presentado ante un tribunal federal en Fort Lauderdale el pasado mes de octubre, el exmandatario argumentaba que el uso de término “la gran mentira” con el que el canal se refirió a sus intentos para anular las elecciones presidenciales de 2020 equivalía a compararlo con Adolf Hitler y el nazismo.

No obstante, el juez, designado durante la Administración Trump, dictaminó que los comentarios de la CNN no eran difamatorios porque constituían una opinión.

“El uso de la frase […] no da lugar a una inferencia plausible de que Trump abogue por la persecución y el genocidio de judíos o cualquier otro grupo de personas”, señaló Singhal, agregando que, si bien el tribunal considera que “las referencias nazis en el discurso político […] son odiosas y repugnantes”, “la mala retórica no es difamación cuando no incluye falsas declaraciones de hechos”.

La demanda fue desestimada con perjuicio, lo que impide que vuelva a ser presentada en otra corte.

En un comunicado, el portavoz de la campaña presidencial de Trump, Steven Cheung, dijo que están “de acuerdo con las conclusiones del muy respetado juez” de que las declaraciones de CNN sobre el exmandatario “son repugnantes”, e indicó que la cadena televisiva “será responsable de su maltrato injusto” al político y sus partidarios.

Campaña para financiar su defensa y vencer los cargos penales

Precisamente la CNN en su versión en español publicó este lunes que el fatídico choque entre el embrollo legal del expresidente Donald Trump y las elecciones de 2024 se profundiza en medio de nuevas señales de que su campaña republicana para encabezar las encuestas está diseñada en parte para financiar su defensa y vencer los cargos penales.

La noticia de que el PAC (Comité de Acción Política) de liderazgo de Trump, que recauda la mayor parte de su dinero a partir de pequeñas donaciones, ha gastado más de 40 millones de dólares en honorarios de abogados para él y sus asociados, surgió a medida que refuerza su control sobre la carrera republicana y aumenta las afirmaciones de que el presidente Joe Biden quiere que lo arresten para que no pueda lograr un sorprendente regreso a la Casa Blanca.

Si bien muchos de los rivales de Trump aún desconfían de criticar abiertamente su marasmo legal por temor a alienar a sus partidarios, algunos se están volviendo más vocales después de que el expresidente fuera acusado de nuevos cargos en el caso de documentos clasificados la semana pasada y, como predice, nuevas acusaciones llegarán pronto en la investigación del fiscal especial sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 y en otra investigación de un fiscal de distrito que se centra en una investigación similar en Georgia. Se espera que el jurado investigador federal en Washington se reúna este martes.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que busca convertir las primarias de Nueva Hampshire en un referéndum sobre cómo los problemas legales de Trump podrían poner en peligro las esperanzas del Partido Republicano entre los cruciales votantes suburbanos más moderados, criticó a Trump en el programa “State of the Union” de CNN este domingo calificándolo como un multimillonario que estaba usando contribuciones para pagar sus honorarios legales.

“Este es un tipo que se está anteponiendo al país. No se puede poner a Estados Unidos primero con Donald Trump, porque es Trump primero”, le dijo Christie a Kasie Hunt, agregando que el expresidente y sus asesores habían actuado como “los Corleone sin experiencia”.

“Quiero que los votantes escuchen esto. Lo más probable es que para cuando lleguemos al escenario del debate (el) 23 de agosto, el favorito estará en libertad bajo fianza en cuatro jurisdicciones diferentes: Florida, Washington, Georgia y Nueva York”, dijo Christie.

Otra candidata, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, demostró el baile sobre una cabeza de alfiler político que Trump está obligando a sus oponentes a hacer mientras buscan explotar su difícil situación mientras intentan evitar enojar a la base republicana, gran parte de la cual parece creer la afirmación de Trump de que es víctima de persecución política.

Haley, quien se desempeñó en el gabinete de Trump como embajadora ante las Naciones Unidas, advirtió en “Face the Nation” de CBS que las nuevas acusaciones en el caso de documentos clasificados que su antiguo jefe atesoró en su centro turístico de Florida eran “increíblemente peligrosas para nuestra seguridad nacional” si fueran reales. Pero agregó que el pueblo estadounidense no confiaba en el Departamento de Justicia e insinuó que podría perdonar a Trump si ganaba la Casa Blanca.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también está cada vez más cerca de criticar a Trump por el caso, aunque también está actuando con cuidado para evitar dañar aún más su campaña, recientemente marchita. “Si la elección se convierte en un referéndum sobre qué documento se dejó en el baño en Mar-a-Lago, no vamos a ganar”, dijo DeSantis a ABC News durante una gira de campaña por Iowa el viernes.

La creciente turbulencia en la carrera republicana se produce cuando Biden intenta aumentar su atractivo para los votantes. La administración, por ejemplo, lanzó un sitio web beta este domingo para un nuevo sistema de pago de préstamos estudiantiles federales impulsado por los ingresos que finalizó después de que la Corte Suprema anuló su iniciativa de condonación de deuda estudiantil. Y el ritmo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris va en aumento.

Mientras los candidatos republicanos se reunían en Iowa el pasado viernes, Harris voló al estado para resaltar la anulación del derecho constitucional al aborto, parte de los esfuerzos de los demócratas para hacer que la decisión de la Corte Suprema de mayoría conservadora del año pasado fuera perjudicial para las esperanzas republicanas en 2024.

La vicepresidenta también fue a Florida a principios de este mes para atacar a DeSantis por los nuevos estándares educativos en ese estado que, según ella, enseñarán a los niños que algunas personas esclavizadas se “beneficiaron” de las habilidades que adquirieron. DeSantis la acusó de engañar a los votantes al aprovechar una línea de un plan de estudios mucho más amplio sobre todo el tema de la esclavitud, pero es una línea que provocó algunas disputas públicas entre él y los legisladores republicanos negros, lo que garantiza que permanezca en las noticias.