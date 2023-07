La espiral del Santiago (+fotos)

La conga puso a bailar a todos los que en la noche del 25 de julio pernoctaban por los alrededores del parque Serafín Sánchez Valdivia.

Que el Santiago Espirituano languidece por haber sufrido una herida directa en sus esencias no es noticia. Que investigadores, promotores y actuantes naturales lo han dicho hasta el cansancio, tampoco. Que cada vez han sido mínimos los sostenes económicos e inmensas las deudas, mucho menos. Que la tradición festiva de origen religioso más antigua de la cuarta villa de Cuba vive más en el recuerdo que en el empuje real de la ciudadanía resulta una realidad dolorosamente aplastante.

Después de cuatro años sin disfrutar ninguna expresión de la celebración popular, en este 2023 los intentos demostraron que hay mucho por hacer y, sobre todo, desnudaron una verdad conocida por la mayoría: no nace como fenómeno espontáneo del pueblo.

La prueba más fehaciente estuvo en el pedido de los tres promotores que primero alzaron sus voces y estrecharon alianzas para materializar en un corredor cultural una representación artística del Santiago a la estructura que forma parte de los cimientos de la gobernabilidad local de la zona. Añoraron que allí, muy cerca del Yayabo se sumaran vecinos, negocios particulares y no funcionó. Ni calles engalanadas, ni espíritu de celebración se hicieron eco por esas arterias, más allá de lo que hicieron con sus programaciones las casas de las Promociones Musicales y de la Guayabera, así como el Serapio Café.

Algunas de las acciones del Santiago en casa fue el desfile de la guayabera gigante. (Foto: Casa de la Guayabera).

En cambio, cuando la conga llegó al parque Serafín Sánchez Valdivia en la noche del pasado 25 de julio, la muchedumbre se puso de cabeza. Arrolló hasta que dejó de sonar el último cuero del tambor como sucedía en antaño durante meses en cada uno de los barrios que se preparaban con antelación para vivir su celebración a todo esplendor. Pero, una muestra de espontaneidad no significa vigorosidad, pero sí que es posible aun aplatanar muchas de sus expresiones al actual contexto, a fin de no acabarle de dar la estocada final al encuentro popular.

De ahí la importancia de aunar esfuerzos y buscar alternativas no para rescatar lo que ya es imposible como se conoce cuando de tradiciones se habla, sino para estimular la creación y no avivar el fatídico poder de la desmemoria.

Buenos intentos resultaron algunas de las acciones del Santiago en casa como el desfile de la guayabera gigante, después de su vía crucis en el 2018, cuando se exhibió por escasos metros debido a muchos contratiempos impulsados por el desinterés humano, el baile de las flores o el tambor a Obbatalá Ayaguna en homenaje al Santiago Apóstol.

Mas, se tropezaron con no pocas piedras: no se pudo izar la guayabera como se soñó por la propia irregularidad del frente del Teatro Principal, quizá con un poco más de tiempo el ingenio hubiera tomado protagonismo, no se transmitió mediante el popular programa el Show de las tres, Esperando el Santiago por el no pedido de la Emisora Provincial de la activación de las líneas telefónicas ubicadas en la Casa de la Guayabera y como puntillazo la decisión arbitraria de ubicar el concierto de Cándido Fabré para la plaza cultural de los Olivos. Se había diseñado, gestionado con el artista y anunciado por quienes creyeron en el corredor cultural, en una de las zonas de lujo de la urbe del Yayabo.

En la Casa de la Guayabera se realizaron numerosas actividades a propósito del Santiago en la Casa. (Foto: Casa de la Guayabera).

También volvió a lacerar las talanqueras históricas que impiden hacer una sola programación cultural. Pasados los días de dar a conocer las propuestas de Santiago en casa, aparecieron de la nada lo planificado por la Casa de la Trova Miguel Companioni y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus.

Nunca estará mal hacer y mucho más cuando se trata de estimular el retorno a nuestras esencias. Mas, sí debe existir un hilo narrativo que construya una programación única y coherente.

Todavía están quienes se preguntan qué hacía la música campesina en la Casa de la Trova con un objeto social bien definido, si la de las Promociones Musicales abrió las puertas para acoger esas expresiones o al bulevar llegaron Los hermanos Rosa con muchas deudas para lo que es hacer sonar un órgano oriental.

De forma general, volvimos los espirituanos del siglo XXI a estar en deuda con nuestra fiesta popular más antigua. Soñar en vivir la celebración de nuestros abuelos es una utopía. El reto del sistema institucional, hacedores de expresiones identitarias, expertos y el pueblo en general, está en buscar todas las alternativas que provoquen que mucho antes del mes de julio se gestionen acciones de la mano del ayer y el hoy para no dejar caer definitivamente al Santiago en la espiral en la que desde hace mucho convive entre la desidia, abulia y el olvido.