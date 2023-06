La esquina de Escambray: ¿Está perdida la batalla por las preferencias musicales? (+videos)

Banda de rock Cadillac One. (Foto: Facebook)

Uno de los grandes dilemas que debe enfrentar la cultura cubana en estos tiempos es cómo acercar a las nuevas generaciones las tradiciones más autóctonas y la amplia obra musical que se ha sedimentado por años.

Muchos afirman que Cuba es un país de músicos y no dejan de tener la razón si repasamos la obra de instrumentistas, cantantes, compositores, arreglistas…, los géneros musicales que ha aportado a la historia de la música.

Es preocupante en estos días en que los adolescentes y jóvenes solamente apuestan por los géneros llamados urbanos y que, sin caer en cuestionamientos de su validez musical, son portadores de textos y filosofías de vida agresivas, vulgares, facilistas, sexistas, patriarcales y machistas a la ene.

Soy partidario de la coexistencia, que todo y todos deben tener su espacio de difusión y goce, pero ver a diario a muchachos que rondan los 13, 14 o 15 años reunidos en las esquinas en el disfrute de tanta fatuidad musical, asusta, enciende las alarmas. No es una escena aislada, está en todas partes, a la orden del día.

¿Quién o quiénes son los culpables? ¿Es una batalla perdida? Lo usual es que algunos acusen al libre acceso a la internet y las redes sociales, pero lo cierto es que hace mucho que dejamos de apostar por la renovación de los repertorios nacionales y desde el boom de la timba, nada nuevo ha llegado con la suficiente fuerza para poner a un país entero a bailar y cantar con sentido común.

El enquistamiento que padecen los formatos musicales locales, la ausencia de nuevos repertorios que se parezcan a su tiempo y el hecho de que las nuevas agrupaciones que surgen en su mayoría van camino al facilismo comercial, pueden ser algunos de los motivos del terreno que se pierde minuto a minuto. La batalla se ha vuelto desleal en todos los sentidos.

Es cierto que desde la política cultural del país se hace lo inimaginable para revertir el fenómeno, pero mientras los propios músicos no indaguen en la manera de romper las imposiciones con que las grandes trasnacionales bombardean a diario el ciberespacio y logren formar nuevos públicos, estamos en total desventaja.

Hace mucho que los géneros musicales se han mezclado, en un acto natural y propio del desarrollo artístico, pero de ahí a que muchas agrupaciones e intérpretes sigan con el mismo repertorio, descuiden sus proyecciones escénicas y piensen más en cuánto voy a ganar que en cuánto voy a disfrutar yo y por ende el público, hay un desbalance que lleva a que el sector más vulnerable de los adolescentes y la juventud no conozca ni que existen el bolero, el son y, menos, el mambo y el chachachá.

En el espectáculo por los 509 años de la fundación de la ciudad de Sancti Spíritus, uno de los momentos musicales de mayor acierto lo protagonizó la banda de rock Cadillac One, que dirige Miguel Ángel Valdivia, al arriesgarse en un arreglo de una de las composiciones icónicas de la trova tradicional.

La versión con sonoridad al estilo de los años 60 y 70 del siglo pasado de la canción Recuerdas tú, de Sigifredo Mora (1911-1981) fue un verdadero soplo de aire fresco. ¿Es muy difícil que los septetos, sextetos, tríos y bandas locales puedan apropiarse del inmenso repertorio espirituano y sin abandonar sus esencias les impriman un nuevo concepto?

He vivido la vergüenza y la decepción de ver a los jóvenes esperar a que termine una agrupación tradicional para acceder a instalaciones culturales. No les interesa, no desean escuchar ni bailar con esos temas. Prefieren ese estribillo de moda que reza “dame cinturita maricona”, una de las más nobles vulgaridades que se pueden escuchar en estos días.

La mesa está servida para que poco a poco desaparezca el interés, pulule el desconocimiento de las esencias musicales de la nación. Depende de muchos poquitos, pero en realidad depende de la voluntad de los mismos artistas profesionales por evolucionar e imponerse. Si es necesario preservar la identidad y los formatos que dan fuerza a la identidad del país, también lo es cultivar la evolución constante, sin laceraciones ni descuidos.