La Kiosquera de Sancti Spíritus ya vende por Ticket

Se espera que la plataforma para reservaciones Ticket contribuya a evitar acaparamientos en las compras virtuales.

La tienda virtual La Kiosquera, perteneciente a la División de la cadena Caribe en el territorio, funciona desde hace unos días a través de la plataforma para reservaciones Ticket, con el propósito de mejorar el demandado servicio de venta de sus combos on line.

José Rafael Pérez, especialista comercial de esa entidad en Sancti Spíritus, detalló a Escambray que, por el momento, esta experiencia inició solo aquí y en Villa Clara con el objetivo de lograr una mayor equidad en el acceso de los clientes a estas compras porque la oferta continúa muy inferior a la demanda.

Además, precisó, de esa forma persiguen lograr una mayor estabilidad de la página ya que muchas personas utilizaban APK no autorizadas, que provocaban la caída constante del sitio administrado por la empresa Xetid, lo cual generaba malestar e inconformidad en los usuarios.

Igualmente, argumentó que en el 2022 el nivel de oferta alcanzaba como para que cada uno de los usuarios registrados en la tienda pudiera haber adquirido dos combos, sin embargo, no sucedió así porque menos del 20 por ciento de los compradores acaparó la mayor parte de la mercancía.

A partir de esa lamentable realidad Tiendas Caribe tomó la decisión de combinar la plataforma Ticket con la página web donde se ubica La Kiosquera para ordenar el acceso a las compras.

Para acceder a esta opción los clientes deben descargar la aplicación Ticket desde el sitio www.apklis.cu/application/cu.xetid.ticket o su versión web en la dirección ticket.xutil.net y registrarse en la misma, para lo cual deberán aportar sus datos personales, correo electrónico y contraseña.

Los interesados precisan ser usuarios de la pasarela de pago EnZona, a través de la cual accederán a la página virtual y se establecerá el orden para la compra: “Es condición fundamental llenar todos los datos solicitados por Ticket, sobre todo el usuario de EnZona porque por ahí se valida la asignación del turno y se da el acceso a la página”, precisó el especialista.

Las compras no se realizan a ciegas porque con unas 72 horas de antelación se informa la composición del combo, la cantidad, el precio y hasta imágenes de los cuatro o cinco productos que generalmente se incluyen.

Con esa información el cliente pueda decidir —siempre con anticipación a la asignación del ticket—, si desea o no adquirir la mercancía y si esta no resulta de su interés puede ir a la sala de espera virtual para editar su turno y posponer la fecha de compra, que no será al final de la cola, sino a partir del día que él escoja.

“Vendemos en dependencia de la disponibilidad de mercancía con que contemos, y los clientes pueden consultar el orden constantemente en la sala de espera para verificar cómo avanza la cola. La plataforma permite también que si a alguien, por determinada razón, le resulta imposible comprar cuando le corresponde, puede correr su fecha, siempre antes de que se le asigne el ticket de manera automática”, aseguró José Rafael.

En el 2022, se vendieron por esta vía como promedio más de 200 combos diarios y compraron alrededor de 60 000 personas. En este momento ya se encuentran en lista de espera unos 10 000 clientes y se calcula que a partir del uso de la plataforma Ticket los interesados puedan adquirir estos productos una o dos veces al año.

Tiendas Caribe recuerda que no deben utilizarse APK no autorizadas porque si se detectan pueden adoptarse medidas restrictivas con ese cliente; además aclara que quien se una a la cola de una unidad comercial de esa cadena no podrá incluirse hasta tanto consuma su ticket en la de otra tienda, incluso si pertenece a diferente provincia.

Las personas conocerán el momento en que el sistema les asigna la oportunidad de compra a través de una notificación de la plataforma y por SMS. También pueden consultarlo por el bot de Telegram. Una vez que el ticket se asigna ya no puede editarse, ni cambiarse la fecha, ni el beneficiario y si no se concreta la adquisicón el usuario pierde el orden de la cola y tiene que volverse a registrar.

Quienes aún no son clientes de La Kiosquera pueden incorporarse para coger turno, pero deben tener un usuario de EnZona con una tarjeta y una dirección de correo, además de registrarse en la página web de la tienda porque es a partir de la interrelación con la plataforma Ticket y el registro de clientes que se asignan los turnos.

Este sistema permite inscribir a otras tres personas, siempre y cuando estas también cuenten con su usuario de EnZona, para de esa forma dar posibilidades a quienes carecen de móvil o de habilidades informáticas para utilizar esta vía on line. Para cualquier duda o inquietud, los interesados pueden interactuar con la página o preguntar a través del teléfono 41- 32 8296.