Las iguanas del zoológico se mudaron para la Feria (+video)

Es una característica de estos réptiles buscar libertad para sentirse a gusto en el medio natural. (Foto: Xiomara Alsina/Escambray).

Hace algunos meses las iguanas del zoológico se vieron pasear por primera vez a través de las calles del Parque de Feria Delio Luna Echemendía. Los trabajadores del lugar lograron hasta fotografiarlas, pero se alejaban apresuradamente cada vez que alguien intentaba aproximarse.

Escambray indaga sobre el suceso con Taimí Mencía Venegas, veterinaria y directora del parque zoológico de Sancti Spíritus, quien aseguró: “Hace alrededor de tres meses las iguanas decidieron mudar su hábitat para la Feria, donde permanecen desde entonces. Nosotros hemos alertado a los trabajadores de la instalación para que sepan que ellas son inofensivas en aras de que no las maltraten, ni permitan que nadie lo haga.

“Se trata de una pareja de reptiles: la más pequeña es la hembra y el macho muestra un porte corpulento que atrae mucho la atención de las personas porque cuentan con buena salud y tienen una fisonomía llamativa. Las iguanas salen a solear y deambulan por las calles de la Feria en busca de alimento y agua, sobre todo cuando todo está en calma”.

¿A qué se le atribuye la escapada del zoológico?

Ellas permanecían en su jaula, de la cual se fugaron en una primera ocasión y las logramos atrapar, pero luego volvieron a huir, porque perforan el suelo por debajo de la malla protectora y, aunque ya hemos hecho algunos intentos por agarrarlas nuevamente, no ha sido posible porque están ocultas dentro de las tuberías de desagüe de la Feria, que vierten hacia la cañada que atraviesa El Bosque. Es una característica de estos réptiles buscar libertad para sentirse a gusto en el medio natural.

Sucede que no podemos molestarlas, ni capturarlas de manera brusca, con eso solo conseguiríamos ahuyentarlas más y no queremos que se sientan agredidas. Ellas pertenecen a este entorno, por lo que hemos decidido dejarlas tranquilas, ya que no representan ningún peligro para las personas, excepto que alguien las ataque; de ser así, tratarían de defenderse y podrían molestarse.

Incluso, existen lugares en esta propia provincia, como el conocido cayo Macho Afuera, en el sur de Trinidad, donde las iguanas se familiarizan con los turistas, se domestican y asimilan la presencia humana y llegan a consumir hasta los alimentos que les ofrecen.

Las iguanas cuando ven con frecuencia a las personas experimentan una sensación de confianza, por eso se muestran pasivas en lugar de agresivas.

¿Qué acciones hacen para preservarlas?

Pensamos que tal vez en un ambiente libre puedan procrear, lo que sería muy provechoso porque las iguanas dan lucidez al entorno, y llegan a ser mascotas de entretenimiento. En muchos zoológicos del mundo existen animales inofensivos como ellas, que andan libremente entre las personas, porque hay una cultura de cómo tratarlos, y a eso aspiramos aquí. Por eso seguimos de cerca su comportamiento, las vigilamos y tratamos de que los trabajadores de la Feria conozcan también cómo cuidarlas y aprendan a protegerlas para que actúen en caso de que alguien ajeno a la instalación las agreda.

Estas iguanas llevaban más de tres años en cautiverio, en 2017 hubo una pareja que se fugó también y nunca más aparecieron, al parecer es el instinto de ellas de preservarse libremente y no es que haya descuido, sino que esos reptiles van excavando por debajo de las cercas hasta que logran escapar de las jaulas, incluso pueden subir a los árboles, porque su principal alimentación está en las ramas, los frutos, las flores frescas que encuentran en el medio.

Por tanto, ellas están en el lugar apropiado, porque en la Feria tienen un buen arbolado, con el verdor y frescor que propician las sombras de las plantas y con la humedad de las cañadas que corren por el interior de estos espacios, que les aportan un entorno ideal para su desarrollo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS IGUANAS

-Se trata de reptiles integrantes en el orden de los escamosos y con cierta simpatía por parte de algunas especies, como es el caso de la iguana verde demandada para su mantenimiento como iguana mascota.

-Las iguanas son animales reptiles que siempre han atraído la atención del hombre por su particular morfología que les confiere cierto aspecto de dragón. La familia Iguanidae se distribuye en Sudamérica, América Central, el Caribe e Islas Galápagos.

-En general, el comportamiento de determinadas iguanas es bastante arborícola, gustan de frecuentar las ramas de los árboles la mayor parte de su vida, salvo ciertos periodos, como es el caso de la llegada del periodo reproductivo. Otras, en cambio, llevan un comportamiento terrestre, por ejemplo, los géneros Dipsosaurus y Cyclura,

-Destaca su dentadura, con la que engullen el alimento sin masticar y sin la utilización de las extremidades, directamente lo atrapan con su boca. Una peculiaridad en ciertas especies es la facilidad para digerir vegetales tóxicos, su metabolismo es competente para convertirlos en inocuos gracias a un proceso de desintoxicación de los alcaloides.

-Otro dato relevante en el comportamiento de las iguanas es su peculiar piel con cierto parecido al entorno en el que habita, sin duda un camuflaje perfecto para permanecer inmóvil y evitar ser devorada por sus depredadores. También en época reproductiva los machos pueden cambiar el color, como un signo de dominación y atracción que no pasa desapercibido para el resto de individuos.