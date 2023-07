Lázaro Martínez: Hay que salir a darlo todo (+fotos)

Desde el principio les dijimos que los cuarenta tenían las mismas condiciones y la misma posibilidad de jugar y eso motivó, señala el director. (Foto: Abel Rojas Barallobre).

A Lázaro Martínez Alfonso le corren las gotas de sudor. En medio del estadio José Antonio Huelga el sol quema, aunque apenas comienza la mañana. En su oficina del propio estadio, la rotura prolongada del aire acondicionado le cocina algo más que el rostro. En la distancia de pocos días, el play off de los Gallos vs Industriales, también, le agrega calorías.

Mas, aunque es la mayor prueba que está por enfrentar como director debutante en Series Nacionales de Béisbol, esta fase no le da tantas sofocaciones, según dice él mismo. Más bien sopesa una y otra vez las armas que tiene para entrar al campo de batalla desde el domingo en esta propia valla.

Hemos llegado hasta aquí por el esfuerzo de los muchachos, de los entrenadores, por la unidad, la combatividad, los deseos de hacer las cosas bien y la confianza entre los atletas y el colectivo de dirección.

De todas maneras, para muchos llegó más lejos de lo que se suponía cuando la campaña comenzó, con un equipo muy joven y varias bajas de peso de un año a otro. Incluso, en la parte final del torneo se le sumaron otras como Yunior Ibarra por contrato y las bajas solicitadas por el lanzador Roberto Hernández, los jugadores de cuadro Kevin Arévalo y Alexis Miguel Varona y el jardinero Lázaro Viciedo.

“Estamos entre los ocho, que es algo sin esperar. Uno empieza con todos esos problemas, pero cuando los juegos pasan uno va viendo las posibilidades. Hemos llegado hasta aquí por el esfuerzo de los muchachos, de los entrenadores, por la unidad, la combatividad, los deseos de hacer las cosas bien y la confianza entre los atletas y el colectivo de dirección.

“Aquí solo hay dos jugadores talla extra y desde el principio les dijimos que los cuarenta jugadores tenían las mismas condiciones y la misma posibilidad de jugar y eso motivó”.

Vuelve a mirar la nómina inicial y no puede retrotraerse a nombres sin los cuales parecía que no se podría. “Es verdad que faltaban Yuen Socarrás y José Eduardo Santos, pero siempre les hablamos a todos de que la vida es una sola y que las oportunidades siempre llegan; fuimos llevando las cosas juego a juego, inning a inning y eso nos dio la posibilidad de ganar. Siempre me preocupó la juventud del equipo. Eran 75 juegos y pensaba que en el 50 podían aflojar, pero no ocurrió”.

Recuerda los momentos en que su cabeza se rompió por no encontrar, por ejemplo, el cuarto bate más “funcional”: “Duniesky Barroso lleva más de veinte juegos en esa función y hoy es nuestro cuarto bate, por su experiencia, su entrega, disciplina, dedicación y confianza demostrada. Antes de empezar hablamos con él y me dijo: “usted verá que este año es distinto” y así ha sido.

A esta hora Lázaro parece lucir tranquilo. Sabe de la polémica tras sus espaldas por el rival que le tocó. Aunque para muchos ya hizo bastante, él quiere desterrar ese conformismo: “Todavía nos quedan siete juegos que pueden ser catorce o 21, hay que salir a darlo todo, no hay nada que perder. No escogimos el rival, nos tocó el que yo creo que es el equipo más difícil de la pelota cubana, es la insignia de Cuba, con el que todo el mundo desea jugar, pero vamos a salir a jugar pelota con alegría”.

“Pero le ganaron en la clasificatoria”, le digo, y Lázaro no me deja caer las palabras a la mesa: “Sí, pero eso es historia, ahora hay que ir juego a juego, guapear, viendo todas las jugadas y todo lo que se pueda hacer”.

Escuchó como yo, las bromas de alguien en referencia a enfrentamientos entre Leones y Gallos y a ciertos “gallicidios” del pasado, pero él prefiere mirar hacia delante: “Eso es pasado. Si le digo que no la tengo, le estoy mintiendo porque todo lleva una preocupación, pero son superiores el deseo y las ganas de salir adelante y eso es lo que les hemos dicho a los muchachos”.

La ubicación en el cuarto lugar le garantiza empezar en casa. “Comenzar en el Huelga siempre es bueno, vamos a jugar con los aficionados que están a favor y los que están en contra, pero este es nuestro estadio”.

Aprovecha y adelanta posibles abridores. “Hemos hablado y lo que se ha decidido es que el primer juego es de Isaías Grandales, se lo ganó por sus resultados y le depositamos toda la confianza. Hemos pensado en Miguel Neira para el segundo partido, pero no hay nada confirmado”.

Antes de terminar, adelanta agradecimientos: “Quiero reconocer el trabajo de todo el cuerpo de dirección, incluyendo al médico, al psicólogo, al fisioterapeuta, al estadístico, porque todos contribuyeron a este resultado. También a la Comisión Provincial de Béisbol, al Partido, al Gobierno, las organizaciones de masas por aceptarme cuando me propusieron y quiero agradecer especialmente a Eriel Sánchez por la confianza que depositó en nosotros, creo que hizo un acto de valentía y cuando nos entregó el equipo nos decía: es una guerrillita, pero van a dar batalla, y creo que eso es lo que hemos hecho”.