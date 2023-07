Lorena dentro y fuera del agua (+fotos y video)

Lorena rompió dos veces la primacía nacional en los 100 metros estilo mariposa con registro final de 1.02.10 minutos. (Foto: Facebook).

Cada vez que entró al agua del Complejo Acuático Merliot, de San Salvador, Lorena González superó sus marcas y hasta sus sueños. Es lo más grande que ha dado la natación espirituana, con dos títulos inéditos en lides centroamericanas y récords de todos los tamaños.

Lo que pocos saben es que semanas antes esta muchacha tuvo en juego su participación. “Estuve 21 días lesionada con una neuritis intercostal que me afectó las ultimas semanas de preparación, no podía nadar del tronco hacia arriba, pues me molestaba cuando hacía la simulación de la técnica, entonces tuve terapias, me infiltraron y se me quitó el dolor una semana antes del inicio de la cita regional. Agradezco a todos los del puesto médico que se portaron superbién conmigo, entre ellos el doctor Aníbal y médicos de otros deportes”.

Lorena abrió el relevo 4×100 metros libres que completaron Andrea Becali, Laurent Estrada y Elisbet Gámez. (Foto: Vladimir Molina).

Así se lanzó al agua y rompió dos veces la primacía nacional en los 100 metros estilo mariposa con registro final de 1.02.10 minutos: “Por todo lo que pasé creo que disfruté más el récord de la eliminatoria que el de la final, me pasé cuatro años sin bajar de ese récord y sin hacer 1.02 minutos”.

Luego sobrevendría la apoteosis, el éxtasis. Como en 2018, cuando ganó bronce en Barranquilla en su primera lid regional, Lorena abrió el relevo 4×100 metros libres que completaron Andrea Becali, Laurent Estrada y Elisbet Gámez. “Abrir es una responsabilidad difícil, por todo lo que pasé no tenía mucha confianza en mí, pero el resto de mis compañeras dijo: ‘Sí, la ponen en el uno’, desde el 2018 lo hago, esté mal o bien… Nerviosa no estaba, solo pensaba en dejarlo en la mejor posición posible y ayudar al equipo. No es secreto que a veces te ponen al lado una chica de 55 segundos a abrir el primer tramo, yo tengo 57 y no puedo hacer magia, en los primeros 100 metros mejoré mi marca personal, tenía un 57.2 que había hecho en el Circuito Europeo Mare Nostrum este año y ahora hice 56.9, tiempo válido para toda competencia”.

La medalla de oro alcanzada en el relevo 4×200 femenino, estilo libre. (Foto: Vladimir Molina).

Brazada a brazada, Lorena hizo historia: oro, récord centroamericano y nacional y una braceada trepidante que estremeció a un país. “En ese relevo solo supe que entregué de segunda cuando miré la pizarra, todos los tramos los nadé estratégicamente. La profesora Lulú me dijo: ‘En los 100 ve construyendo por tramos de 25 y en los 200, de 50’, eso fue por lo de la lesión. Me dije: Le voy a hacer caso a la profe, no vaya a ser que salga a lo loco y me pase algo por el camino. Cuando vi aquel remate de Elisbet no podía creerlo, eso no se esperaba, grité mucho, tenía ganas de llorar, pero era más emoción”.

En el 4×200 libres, lo esperado, el récord del área, de Cuba y la mayor cosecha de la natación en unos Centroamericanos. “Lo disfrutamos, pero era lo esperado, comparamos los tiempos de cada una con los que tenia México, todo puede pasar, pero sabíamos que íbamos a coger ese oro.

“Es difícil reunir a cuatro mujeres con registros personales buenos y somos muy diferentes en personalidad, maneras de pensar, pero la profesora ha sabido sobrellevar eso y nos congeniamos bastante bien, cuando competíamos éramos una sola persona”.

Recibimiento en Sancti Spíritus a la melladista. (Foto: Facebook).

Dos estilos, una mujer y una revelación singular: “No sé ni cómo me salen esos tiempos porque nadar mariposa, como tal, casi no nado. Cuando se acercan las competencias lo hago más, pero casi siempre hago el estilo libre”.

Dentro de cada medalla, las brazadas interminables en los 15 años que lleva en el agua, la intensidad de la preparación de los últimos meses, el desafío a los demonios dentro y fuera de las piscinas. “Hicimos una preparación muy buena, con competencias fuera del país, entrenamientos en México durante 21 días, fue un trabajo fuerte de Lulú, de Jasiel, mi entrenador… Se sabe que los entrenamientos son complicados, porque no existen las condiciones adecuadas, la climatización en la escuela no funciona y menos mal que ahora en calor el agua no está tan fría, si la comida no está buena hay que salir a comer fuera, en fin, por eso estas son medallas de sacrificio”.