Los encantos naturales de Rosa Larga (+fotos)

Conservar la biodiversidad de Rosa Larga es la prioridad para este campesino y su familia. (Fotos: Yoan Blanco Borroto).

Cuando visitamos la finca Rosa Larga el Sol no quiso hostigar con la fuerza de sus rayos veraniegos. Prefirió ocultarse entre las nubes para dejar que aquella jornada se convirtiera en una grata experiencia. Durante el trayecto hasta la comunidad montañosa de Llanadas Arriba, en Yaguajay, a los ojos saltan el intenso verdor y la vastedad de las tierras, a veces lisas o salpicadas por distintos árboles.

A mitad del sendero se vislumbraron las primeras viviendas, los primeros pobladores y, una vez en la zona, chocamos con el consultorio del médico y la enfermera de la familia, con la escuela y los portones de algunas casas, hasta llegar a Rosa Larga, donde sobrecoge el ambiente con el trino de las aves que colorean el aire.

Hay un silencio sepulcral en los alrededores que solo es perturbado por el alboroto de los pollos y las gallinas, por los cerdos que corren de una punta a la otra, y por las voces de los transeúntes que arriban a este paraje en busca de sus valores naturales y de una tranquilidad que sosiega el alma.

Y es que el entorno rural de Rosa Larga refuerza las condiciones humildes de esta familia que se ha encargado de preservar el medio ambiente. En el bosque que escolta la casa habitan especies autóctonas y endémicas del territorio.

Tanto es así que, a golpe de estudio, de asesoramiento y de conciencia, estas personas renunciaron a lo que durante años suministró el sustento económico del hogar: los hornos de cal. Hoy en el portal de la casa ronda la esperanza, y las nubes no tapan la luz de la naturaleza.

Frank y todos en la familia han pensado en incorporar la modalidad del turismo de naturaleza en etapas futuras.

ROSA LARGA POR DENTRO

Cuando Alexis Pérez Trujillo llegó a Rosa Larga supo que tendría el privilegio de ser la cuarta generación que habitaría en estos predios. De sus antecesores heredó la vocación de trabajar la tierra y, como tradición de la familia, también se sumó a la producción de cal, actividad económica fundamental de estos lares.

Sin embargo, con el paso del tiempo, este hombre de pensamiento agudo comenzó a darse cuenta del impacto de esta labor para su salud y la del medio ambiente. Mas, no solo despertó por voluntad propia, sino que también tuvo de su lado la mano salvadora del Proyecto Conectando Paisajes, que le mostró con evidencias científicas la vida que perdía el entorno con la elaboración de cal.

“Nosotros somos fundadores de la producción de cal aquí en Llanadas y, lejos de ayudar, lo que hacíamos era dañar el medio ambiente. Por suerte fuimos beneficiados con este proyecto que nos iluminó el camino y juramos nunca más hacer cal”, asegura el campesino.

Y como un desquite frente a los años perdidos, Frank, como todos lo conocen en alusión a su abuelo, se aferró a lo que desde un principio marcó la finca. “Como tradición familiar siempre nos hemos dedicado a la cría de animales y de manera natural ha existido el instinto de cuidar la naturaleza y la biodiversidad. Ahora lo hacemos con un poco más de conocimientos”, cuenta el propietario.

En este empeño cuenta con el apoyo de todos en casa. Y es que atender más de 3 caballerías de tierra no es tarea fácil. Quizás por eso, Maritza Valdivia Acevedo, esposa de Frank, se suma a las tareas sin dudar. “Me levanto todos los días antes de las seis de la mañana para hacer el café, el desayuno, y salir a atender los chivos los carneros y las aves. Después me encargo de todos los quehaceres de la casa”, relata.

Y es que en Rosa Larga la prioridad es preservar el entorno. La naturaleza dotó a esta zona de una biodiversidad única, y en las manos de sus moradores está la voluntad expresa de preservarla.

Desde bien temprano Frank atiende a sus animales.

EL ENTORNO, TAREA DE ORDEN

Desde que en Rosa Larga se identificó la amplia variedad de especies de la flora y la fauna, Frank se entregó en cuerpo y alma a la protección de estas riquezas naturales. En áreas de su finca promueve un trabajo ambiental en el que involucra a la comunidad. Todos deben sentirse parte de esta suerte divina.

“Gracias a la educación ambiental hoy no vemos ni un niño con tirapiedras en el cuello, porque aquí no puede haber cacería. Por ejemplo, en la época de sequía ponemos agua para las aves que habitan la zona y para las que están de paso. No podemos negar que hay un buen manejo.

“También tenemos una promotora cultural que hace un trabajo tremendo con los niños, pues les explica por qué no deben hacer determinadas cosas que afectan el medio ambiente, y eso ayuda a crear conciencia”, subraya Pérez Trujillo.

Lo sabe de sobra, pues si hoy logra un adecuado manejo ambiental se lo debe en gran parte al empuje del Proyecto Conectando Paisajes. “Conectando Paisajes para nosotros fue el sol, el día, no solo por el tema económico, sino por las facilidades de trabajo que nos otorgó, como machetes, limas, motosierras, motobombas. Pero, lo que más le agradezco es el conocimiento que nos ofreció a través del convencimiento, no de la imposición”, destaca.

Mas, dicha suerte no fue al azar. Rosa Larga cuenta con importantes valores ambientales que la convirtieron en diana de este proyecto de colaboración internacional. “Es una finca que constituye un ciclo magnífico para el desarrollo de las ciencias naturales y sociales por el vínculo que se establece entre el hombre y la naturaleza.

“En este bosque se conservan importantes especies autóctonas y endémicas, sobre todo la endémica local, que es la Gaussia spirituana, que está protegida gracias a la labor que realizan aquí. Además, existen ejemplares de la flora y la fauna únicas en ecosistemas de montañas”, explica Yitsy Suárez Valdés, directora de Investigaciones de Ecosistemas Montañosos en Yaguajay.

Maritza Valdivia Acevedo, esposa de Frank, se suma a las tareas sin dudar.

ENCANTO MONTAÑOSO

Es raro el día que en la Finca Rosa Larga no haya ajetreo de personas. El lugar convida al diálogo a favor del desarrollo económico de la comunidad Llanadas Arriba y de la conservación sostenible del patrimonio natural del sitio.

Quizás por ello, Frank y todos en la familia han pensado en incorporar la modalidad del turismo de naturaleza en etapas futuras. La lejanía de la finca pierde valor ante su paisaje encantador y el cúmulo de historia que atesora.

“Soñamos con convertirnos en una potencia dentro del turismo, donde la comunidad se beneficie de esto. Creo que lo podemos lograr. Hay muchachos jóvenes que se están formando como dependientes gastronómicos y en otras especialidades que nos harán falta para esta alternativa”, subraya el propietario de Rosa Larga.

Y mientras esperan por estas buenas nuevas, siguen en el camino de la conservación. Para ello han interactuado con instituciones científicas gracias al influjo de Conectando Paisajes.

“Rosa Larga ha transitado un largo camino. Mas, todavía nos queda desarrollar acciones que permitan el monitoreo de cada una de estas especies, y lograr mayor conectividad en estos ecosistemas. Sin embargo, la gran tarea que le queda es el enriquecimiento y el estudio de la Gaussia spirituana, aumentar su población, y que continúe extendiéndose en el ecosistema montañoso” agrega Suárez Valdés.

Con estas luces no hay dudas de que la finca Rosa Larga seguirá siendo noticia en predios yaguajayenses. No solo por lo que ha logrado ni lo que será a partir de ahora, sino porque nada le arrebatará ese regalo divino de la naturaleza.