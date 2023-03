Me apasiona ser la delegada (+fotos y video)

“Mientras más roce tengo con las personas mejor podré representar a los más de 31 000 fomentenses que me tocan como parte de esta nueva misión”, aclara Gianny. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Con pasos firmes y rápidos puede llegar en poco tiempo a cada lugar; una sombrilla en la mano y el bolso cargado de papeles en la otra distinguen el día a día de la candidata a diputada al Parlamento cubano por el municipio de Fomento, Gianny Bermúdez Alemán, quien, además de cuidar de su familia atiende los reclamos de sus electores en la circunscripción y los asuntos del Consejo Popular Norte, donde se desempeña como su presidenta.

¿Cuándo se inició como delegada de base?

“Todo fue muy reciente, en el mes de noviembre; acepté porque el hecho de tratar y atender a las personas me ha gustado siempre. Es complicado, pues a veces uno no logra lo que se propone en materia de soluciones, pero cuando sabemos escuchar y nos ponemos en el lugar de quienes nos hacen el planteamiento, entonces le buscamos una mejor salida al problema.

“Yo procedo del sector de Educación, siempre quise superarme y, aunque mis dos primeros hijos eran pequeños cuando comencé la Facultad, luego matriculé en un curso emergente para ser maestra, con la convicción de trabajar en cualquier escuela del municipio, pero por mis buenos resultados académicos me gané quedarme en una escuela de la zona urbana. Actualmente soy licenciada en Educación, en la especialidad de Informática, y curso el quinto año de una nueva carrera de Cultura Física en el Centro Universitario Municipal, pero, además, soy máster en Ciencias de la Educación”.

(Foto: Facebook)

¿Esa entrega que la distingue la ayuda a cumplir con sus cometidos?

“Siempre participaba en todos los eventos, cuando era maestra llegué a ganar tres sellos Forjadores del Futuro, como parte de las Brigadas Técnicas Juveniles. Esa fue una etapa muy fructífera para mi desempeño laboral y social, logré, incluso, ser Vanguardia Nacional en varias ocasiones por el sector educacional. Luego, en el 2008, pasé a ser cuadro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas y obtuve la condición de doble militancia, pero siempre muy activa, eso ha sido una constante en mí”.

Se inicia en la gestión de Gobierno, pero traía la experiencia de tratar con las masas…

“Al concluir mi labor como cuadro de la UJC regresé nuevamente a Educación, en el Instituto Preuniversitario Olga Alonso, donde estuve hasta que pasé a ser la presidenta del Consejo Popular. Claro que no reparé en dar el paso al frente, porque como dije anteriormente, me apasiona trabajar con el pueblo, inclusive, fui coordinadora de la Zona No. 1 de los CDR en Fomento, y en esa labor llegué a ser vanguardia, pero hasta hoy sigo siendo la presidenta del CDR No. 7, porque es ahí, en ese contacto a diario con las personas, donde de verdad se conocen los problemas que las afectan.

(Foto: Vicente Brito/Escambray)

¿Qué opina del papel del delegado?

“Es muy constante y sacrificado, uno debe conocer sobre las funciones que te tocan, aunque lo que está legislado se aprende cuando te enfrentas como profesional a esta labor. Es determinante dominar el área, porque en una comunidad hay de todo: casos sociales, familias en condiciones de vulnerabilidad, niños con problemas de conducta, pero el delegado no tiene recursos, sus recursos son sus métodos y estilos para tratar a todos por igual y, si los sabes emplear, entonces puedes lograr avances. Aunque todo depende de una tramitación con directivos de varios sectores y de ahí salen las posibles soluciones”.

“Entonces el delegado no se puede cansar, el esfuerzo es constante porque el pueblo espera algo de uno, nos confían sus problemáticas y, a cambio, quieren recibir respuestas. Sin olvidar que la labor de quien se desempeña en esas funciones es voluntaria y que los vecinos te abordan en cualquier momento y en cualquier lugar.

“Nuestro principal recurso está en la voluntad de escuchar y de sumarnos a los asuntos que afectan la comunidad, luego aglutinar los planteamientos y llevarlos ante los decisores, que sí pueden ayudar a encontrar la respuesta”.



¿Cómo logra cumplir con tantas tareas?

“Es difícil, porque mi tránsito de delegada al de presidenta del Consejo Popular fue en pocos días y de ahí a ser propuesta como precandidata a diputada —que sale de las selecciones hechas por las organizaciones de masas y estudiantiles— no pasó prácticamente nada y son responsabilidades que te ocupan casi todo el tiempo del día y parte de la noche, sin dejar de distribuir el que le toca a la familia, sobre todo al hijo de 10 años que requiere de atenciones específicas. Yo tengo apoyo por parte de mi familia, pero no puedo pretender que ellos hagan lo que me toca hacer como madre e hija.

“Mi día comienza muy de madrugada, a veces a las 4:00 a.m. ya estoy ablandando frijoles y cocinando arroz para adelantar las labores domésticas, porque no le puedo dejar a mi hija, que trabaja como técnica en Servicios Farmacéuticos, lo que me corresponde a mí. Sin contar que cuando salgo de la casa camino kilómetros, a veces voy de un extremo a otro del pueblo buscando a una familia o intercambiando con los residentes en ese lugar.

“Soy de las que opinan que el saber no ocupa espacio y mientras más roce tenga con las personas, mejor podré cumplir con los más de 31 000 fomentenses que me toca representar como parte de esta nueva misión. Pero si nos planificamos bien podemos aprovechar mejor las horas del día. A veces mis hijos me dicen que no imaginan cómo le puedo llegar a todo”.

¿Qué utilidad han tenido los recorridos para intercambiar con el pueblo?

“Muy necesarios, no solo para darme a conocer en cada rincón del territorio, sino para aprender y dominar cada problemática, cada logro, experiencia que pueda ser generalizada, en fin, lo que he conocido en estos últimos tiempos no tiene explicación. Los recorridos nos muestran la realidad de cada lugar, principalmente en zonas rurales, donde es más compleja la situación y, a la vez, surgen nuevas estrategias para enfrentar las tareas futuras. Son ocho Consejos Populares y yo los tengo que conocer todos”.



Para Gianny, la candidata a diputada de Fomento, apasionada de los estudios, la madre incondicional, los días se traducen en un intenso quehacer. De un lado, la casa, los problemas cotidianos que debe enfrentar cualquier mujer cubana de estos tiempos; del otro, su entrega, el reto de hacer lo que le toca cada día mejor y la voluntad de seguir atendiendo al pueblo, con la sonrisa en sus labios, aunque para lograrlo desande las calles de Fomento, bajo el amparo de un paraguas, igualmente gastado de tanto exponerse al Sol.