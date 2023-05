Migrantes ilegales en Estados Unidos serán expulsados

A partir de la semana venidera se aplicará el Título 8, una política que permite “expulsar a personas de forma muy rápida”. (Foto: Gettyimages)

Los migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán expulsados, afirmó este viernes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tras una visita realizada a la frontera sur del país.

Así lo ratificó el funcionario en una conferencia de prensa realizada en Brownsville, Texas, a pocos días del levantamiento del Título 42, una política sanitaria utilizada desde 2020 para expulsar rápidamente a solicitantes de asilo.

“La frontera no está abierta. No ha estado abierta, y no estará abierta después del 11 de mayo. Y los contrabandistas que explotan a los migrantes vulnerables están difundiendo información errónea. Difunden mentiras para atraer a las personas vulnerables a la frontera sur y esas personas sólo serán devueltas”, declaró citado por Fox News.

La administración intensifica desde hace días sus preparativos ante el fin de la norma vigente, incluido el despliegue de mil 500 soldados en la frontera sur, así como el establecimiento de centros de procesamiento de inmigrantes en toda América Latina.

Enfatizó que a partir de la semana venidera se aplicará el Título 8, una política que permite “expulsar a personas de forma muy rápida”, y que incluye una prohibición de reingreso y un proceso penal.

Bajo esta regla, en teoría, quedarían inhabilitadas las solicitudes de los migrantes si cruzan la frontera ilegalmente y no solicitan asilo en un país por el que ya hayan viajado.

Con esta norma la consecuencia será más severa, remarcó Mayorkas.

“A las personas que están pensando en migrar: no les crean a los contrabandistas (…) están siendo engañados y están arriesgando sus vidas y sus ahorros solo para encontrar una consecuencia que no esperan en nuestra frontera sur”, aseveró.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional explicó también este viernes a la prensa que en los últimos meses se ha incrementado el número de vuelos de expulsión y que continuarán bajo el Título 8.

Reportes noticiosos anteriores refirieron que el despliegue de militares en la frontera se produce a pedido del Departamento de Seguridad Nacional y que los efectivos permanecerán allí por 90 días.

Troy Miller, el principal funcionario de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, afirmó recientemente al Congreso que su agencia prevé la llegada de hasta 10 mil migrantes todos los días después del final del Título 42, lo que casi duplicaría el promedio diario de marzo.