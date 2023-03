Minuto a minuto: Cuba-Estados Unidos discuten el pase a la final del Quinto Clásico (En vivo)

PIZARRA FINAL DEL PARTIDO

Resultado final del juego. (Escambray).

NOVENA ENTRADA. PARTE ALTA.

Mateo que entró por Moncada al salir lesionado es out en rolata por primera base; Luis Robert hit al jardín central y Despaigne rolata por el torpedero para doble play. Fin del juego.

OCTAVA ENTRADA. PARTE BAJA.

Trea Turner ponche; Mookie Betts fly out al jardín central; Miller cuadrangular y Smith out en rolata por el cuadro.

OCTAVA ENTRADA. PARTE ALTA.

Lorenzo Quintana que entró de receptor es out de torpedero a primera; Drake out de segunda a primera; Guibert hit al jardín izquierdo y Santos out en rolata por el torpedero.

SÉPTIMA ENTRADA. PARTE BAJA.

Entra a lanzar por Cuba José Ramón Rodríguez y enfrenta a Will Smith que es out en fly a primera; Pete Alonso out de segunda a primera y McNeil out de rolata por primera.

SÉPTIMA ENTRADA. PARTE ALTA.

Luis Robert out en rolata al cuadro; Despaigne out en rolata al torpedero; Arruebarruena hit al jardín derecho y Ibáñez out en fly a primera base.

SEXTA ENTRADA. PARTE BAJA.

Will Smith doblete al jardín izquierdo; Pete Alonso out de torpedero a primera; Jeff McNeil base por bolas; Trea Turner cuadrangular y entran tres carreras. Entra a lanzar por Cuba Frank Abel Álvarez y enfrenta a Mookie Betts que le da hit al izquierdo; Mike Trout doblete al jardín derecho y entra otra carrera; Paul Goldschmidt out en fly al torpedero; Bobby With base por bolas y Paul Goldschmidt out en fly al jardín izquierdo.

SEXTA ENTRADA. PARTE ALTA.

Drake out de torpedero a primara; Guibert hit por el torpedero; Santos out en batazo al jardín central y Moncada out en línea al jardín izquierdo.

QUINTA ENTRADA. PARTE BAJA.

Pete Alonso pelotazo; Tim Anderson base por bolas; Trea Turner hit al derecho y se llenan las bases. Por Cuba entra a lanzar Elián Leiva. Mookie Betts out en líea al torpedero; Mike Trout ponche; Paul Goldschmidt hit al jardín derecho y entran dos careras; Nolan Arenado pelotazo y es sustituido por Bobby With como corredor y Kyle Schwarber out por el lanzador.

QUINTA ENTRADA. PARTE ALTA.

Miles Mikolas entra a lanzar por Estados Unidos y enfrenta a Moncada que le da doblete al jardín derecho; Luis Robert se poncha; Despaigne se poncha y Arruebarruena hit al jardín izquierdo; Ibáñez conecta hit al jardín central y entra una carrera y Ariel Martínez se poncha para cerrar la entrada.

CUARTA ENTRADA. PARTE BAJA.

Mookie Betts out en rolatazo por el torpedero; Mike Trout ponche; Paul Goldschmidt base por bolas; Arenado triple al jardín derecho y anota otra carrera. Un lanzamiento descontrolado permite que anote Arenado la segunda carrera del ining; Kyle Schwarber base por bolas y entra a lanzar Ronald Bolaños por Cuba. Will Smith out en fly inofensivo.

CUARTA ENTRADA. PARTE ALTA.

Ariel Martínez out en batazo al jardín derecho; Yadir Drake out en rolata por el torpedero; Yoelkis Guibert hit al jardín central; Roel Santos out en fly al jardín del medio.

TERCERA ENTRADA. PARTE BAJA.

Entra por Cuba el relevista Miguel Romero que enfrenta a Paul Goldschmidt y lo poncha; Nolan Arenado hit al jardín izquierdo; Kyle Schwarber recibe pelotazo; Will Smith base por bolas y se llenan las bases; Pete Alonso hit al jardín izquierdo y anota una carrera. Por Cuba entra a lanzar Carlos Juan Viera. Batea Tim Anderson fly de sacrificio al jardín central y entra la quinta carrera para Estados Unidos; Trea Turner out en rolata por tercera.

TERCERA ENTRADA. PARTE ALTA.

Luis Robert out en elevado al jardín derecho; Alfredo Despaigne llega hasta segunda por error en tiro del lanzador a primera; Arruebarruena out en palomón al jardín derecho; Ibáñez out en elevado al jardín central.

SEGUNDA ENTRADA. PARTE BAJA.

Pete Alonso out en elevado al jardín central; Tim Anderson out de segunda a primera; Trea Turner cuadrangular por el jardín izquierdo que pone el juego 1-3; Mookie Betts hit a los jardines; Mike Trout out en fly largo al jardín central y cierra la entrada con una carrera.

SEGUNDA ENTRADA. PARTE ALTA.

Por Cuba Yadir Drake hit al jardín derecho; Yoelkis Guibert ponche; Roel Santos rolata por segunda y Drake pasa a segunda; Yoan Moncada out de segunda a primera y cierra la entrada.

PRIMERA ENTRADA. PARTE BAJA

Por Estados Unidos, Mookie Betts batazo de dos bases al jardín izquierdo; Mike Trout out en fly al jardín derecho; Paul Goldschmidt cuadrangular por el jardín izquierdo que pone al frente a Estados Unidos 1-2; Nolan Arenado ponche; Kyle Schwarber base por bolas; Will Smith out por segunda y termina la primera entrada con ventaja de una carrera para Estados Unidos.

PRIMERA ENTRADA. PARTE ALTA.

Por Cuba: Roel Santos hit por segunda base; Yoan Moncada hit por el lanzador; Luis Robert hit por el lanzador y Cuba tiene las bases llenas sin out; Alfredo Despaigne recibe base por bolas y Cuba anota la primera carrera sin out; Erisbel Arruebarruena rolata por tercera y es out en home Moncada; Andy Ibáñez fly out a segunda; Ariel Martínez out en rolata por el torpedero y termina el ining con una sola carrera.

LA PREVIA

El partido entre los equipos de Cuba y Estados Unidos definirá el primer semifinalista del Quinto Clásico Mundial de Beisbol 2023.

En el LoanDepot Park, de Miami, a partir de las 7:00 p.m. (19:00 horas) se medirán estos dos conjuntos que ya tienen una amplia historia en las ediciones anteriores de este evento mundialista.

Es la tercera vez que Estados Unidos participa en las semifinales del torneo. Las primeras oportunidades se dieron en 2009 y 2017. El equipo norteño es campeón defensor luego de ganar la edición 2017.

Cuba se convierte en semifinalista por segunda vez, cuando en la primera edición derrotó a República Dominicana para pasar a discutir la final contra Japón.

Para el partido de hoy la alineación de Estados Unidos puede contar con un buen número de estrellas de las Grande Ligas (MLB) que le dan la etiqueta de favorito, a pesar de las restricciones de su picheo luego del desgaste de ayer. Las últimas actuaciones de sus experimentados Trea Turner; Mike Trout (capitán); junto a otros estelares dan solidez a la novena.

El mentor norteamericano ha anunciado al experimentado de 41 años Adam Wainwright como abridor del juego, quien permitió una carrera en cuatro capítulos contra Gran Bretaña en su salida anterior.

Por su parte, Cuba llega con cuatro días de descanso tras haber clasificado a las semifinales. El Team Asere tiene como principal fortaleza su área de lanzadores, todos listos para trabajar.

Roenis Elías, anunciado como abridor, junto Yariel Rodríguez, los relevistas Miguel Romero, Liván Moinelo y Raidel Martínez, dan posibilidades de manejar con comodidad a los protagonistas de la lomita, mientras los bateadores que se han visto ajustados en las últimas presentaciones dan esperanzas a sus seguidores.

Siga desde aquí, jugada a jugada, todo lo que ocurra en el crucial partido de hoy.