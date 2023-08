Morito, el artesano de Zaza del Medio

Después de incursionar en la pintura, José Enrique se decantó por el tallado en madera en miniatura. (Foto: cortesía del entrevistado)

Conocido popularmente como Morito, José Enrique Moros Ramos es la muestra fehaciente en la manifestación de las artes plásticas en su comunidad, Zaza del Medio, donde le dedicaron la Jornada de la Cultura en el 2018. La talla en madera en miniatura es la especialidad que lo hace merecedor de vastos premios en distintos escenarios provinciales y nacionales.

Actualmente pertenece a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) y su labor ha sido reconocida en la Feria Provincial de Artesanía Utilitaria, en la Feria Nacional de Arte Popular y diferentes ediciones del Salón Provincial Crearte. Inspirado en la obra del apóstol, cuenta con una gran colección de reconocimientos por su participación en el evento de miniaturas José Martí, la ecología y las artes.

La modestia, la entrega, la sensibilidad como ser humano y la gran pasión por el arte, son características que hacen al talentoso artesano merecedor del reconocimiento y la admiración de su pueblo.

¿En qué momento se inclinó por el arte del tallado en miniatura?

Desde niño me interesó el mundo del arte, esa magia de crear, pero fue a los 26 años que me comencé a dedicar profesionalmente a la talla de madera en miniatura. Me incliné por la pintura también, especialmente en el retrato. Siempre buscando el hiperrealismo, tratando de hacer todo lo más parecido a la realidad.

¿Esas técnicas las aprendió de forma autodidacta o tuvo algún mentor que lo guiara?

Siempre fui autodidacta, trabajo por inspiración propia. Si tengo algo de artista en la sangre es por mi madre, que le encantaba tejer, y tenía mucho talento, pero ella nunca fue popular por eso, lo hacía como un pasatiempo.

Al Morito es fácil encontrarlo en su taller, repleto de bocetos sin concretar y siempre con una sonrisa.

¿Cree que se le estimula lo suficiente a los artistas como usted en el municipio Taguasco?

En la talla de madera creo que soy el único en el municipio. A los artistas se nos estimula bastante a que continuemos creando. En el evento anual José Martí, la ecología y las artes, que se celebra en Sancti Spíritus, por ejemplo, existe un jurado que valora cuidadosamente nuestros trabajos. Nos exhortan a esmerarnos aún más, sobre todo en este campo, donde el reto es hacer la pieza lo más pequeña posible. Ahí viene la complejidad, y también el valor.

He ganado varios premios con las obras que realicé basadas en los poemas de José Martí: «En el bote iba remando» y «Cultivo una rosa blanca», y otros más en distintas jornadas. Me enorgullece obtener reconocimientos en un evento a nivel nacional.

¿Le resulta difícil conseguir los materiales de trabajo?

Al trabajar en pequeña escala no se emplean gran cantidad de materiales, pero algunos no son tan fáciles de conseguir, como el mármol o el hueso. También he utilizado el ébano, y algunas maderas más costosas. Muchas veces en el taller sino tengo una herramienta, la improviso. Mi esposa Aloima me ayuda mucho con eso, siempre me apoya y está al tanto de mis proyectos. Tiene una gran imaginación, es mi musa inspiradora.

¿Cuál ha sido su mayor desafío como artista, la obra a la que más cariño le tienes?

La obra que más ha llevado detalles consiste en un pequeño bote que no sobresale de los dos centímetros de largo. Dentro se ve un pez con la cola doblada, entonces en un remo tiene un tenedor y en el otro un cuchillo. El pez está fumando la pipa y atrás le coloqué un balde de pesca. Un detalle que impresionó mucho al jurado porque tenía un asa pequeña que se movía de un lado a otro. Ellos tienen que observarlas con lentes y lupas, yo a veces también, pero casi siempre lo hago a vista.

Como soy miembro de la ACAA tengo derecho a vender en el Fondo Cubano de Bienes Culturales, pero ahora que el turismo está muy bajo la venta es un poco difícil, pero aquí seguimos trabajando.

¿Cuál será el próximo evento en el que piensa participar?

Ya recibí la convocatoria de la Sociedad Cultural José Martí. En diciembre entrego la obra y el 28 de enero es la exposición. Estoy emocionado al pensar en hacer un nuevo trabajo, porque la miniatura tiene esa magia, la magia del detalle, eso lo es todo.

Estudiante de Periodismo*