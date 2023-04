Orgullo afro: este es mi cabello

Erlys Pennycook Rams: “Nuestro proyecto se fundamenta en la educación de las comunidades afrodescendientes”. (Fotos: José Lázaro Peña/Escambray)

Frente al grupo de cabellos crespos u ondulados dominado casi exclusivamente por mujeres, 10 minutos antes de comenzar el conversatorio, Erlys presenta sus raíces:

“Yo soy de Ciego de Ávila y mira mi piel. Soy negra, ¿no? Pues mis antepasados vinieron de Jamaica y Barbados y también tengo un poco de China. Cuando me despierto en la mañana tengo que hacer un ritual (se golpea los ojos con las palmas de las manos) porque son dos rayitas cuando estoy acabada de levantar”. Dice ser un coctel de razas con pelo afro, pero cubana e, ipso facto, comienza a comentar sobre Qué Negra.

¿Cómo nace?

“Surge de una necesidad personal. Yo, como casi todas las mujeres cubanas, pasé por desriz, pelo postizo… y eso me creó situaciones muy feas cuando fui bailarina profesional. El desriz me inflamó la cabeza completa y tuve pus e infección. La sociedad de hoy acepta a los bailarines con cabeza rapada, pero en mis tiempos (supero los 40) una bailarina calva era muy mal vista.

“Cuando llegué con aquello al hospital me dieron a escoger entre mi salud o mi trabajo. Escogí mi trabajo. Me automediqué con Tetraciclina y estuve en cama solita. Mientras pasaba la fiebre decidí que no me iba a desrizar nunca más y me puse los moñitos”.

Erlys cuenta que luego conoció y se casó con quien es actualmente su esposo y fue a vivir a Italia por un tiempo. Regresó a Cuba y el Sol del trópico le recordó que el calor y los moñitos hasta la cintura son incompatibles. Sin embargo, 16 años consecutivos de cabello postizo le provocaron una alopecia por tracción. “Todo esto (señala las entradas) estaba pela’o.

“Aquello me golpeó de tal forma que me puse a experimentar con hierbas y plantas medicinales que tenía en el jardín para hacer crecer de alguna manera el pelo que me faltaba. Pierre, un vecino, me sugirió patentar aquel mejunje capilar que tan bello me dejó el pelo, se llevó un poco para su hija y difundió la palabra”.

“Ya en Cuba comencé a tocar las puertas de gente pobre sin cobrar un centavo, por hobby y por el placer de ayudar. Incluimos productos de calidad como aceite de oliva extra virgen y manteca de coco, los pedidos y el costo se dispararon y mi esposo se sinceró: Erlys, esto no es sostenible. Si no se vuelve un business, tiene que parar”.

Y así surgió como emprendimiento. A través de las redes, como ella dice, se regó la bolá y Qué Negra fue lanzado oficialmente durante una conferencia sobre cabello afro a la cual asistió en 2018.

La crema para peinar, de fórmula secreta, se elabora con aceites y plantas. No añade alcohol, silicona, queratina ni conservantes.

Su proyecto destaca por ser mucho más que una marca comercial.

“No somos solo mercadeo, vivimos de acuerdo con una filosofía. Nuestra esencia es ayudar sobre todo a madres e hijas a aprender a adorarse, a quererse. A Qué Negra la construyen los lazos y luego los clientes porque la nuestra es una máquina de historias de vida y no solo la mía: siempre hablo de mi vecina, que debido a un desriz se contagió de un estafilococo y murió a los 18”.

¿Piensa Erlys en el pelo afro como adorno y atributo o puede ser un arma de accionar política contra la discriminación racial?

“El movimiento afro de hoy no está ligado a ninguna lucha física porque desde el mundo de los años 60 hasta el actual hemos conquistado bastante terreno. Esto es otra forma, sutil, pero más duradera, de imponer a la sociedad tu belleza natural sin responder a los cánones eurocéntricos que nos exige la sociedad en que vivimos.

“Cuando decides llevar tus cabellos naturales significa que tanto a una entrevista de trabajo como a la universidad o a una cita vas así.

“Y no solo en ambientes laborales, sino de familia: mujeres me piden consejos porque sus esposos no admiten que anden por ahí con el ‘pelo malo’. ¡Imponte, mujer, de forma sutil a través de la educación! Ese es el ejemplo que legas para tus hijos. Cuando tu niña ve que mami ama su pelo natural dejará de crecer odiando lo que es”.

El suyo se ha posicionado como uno de los proyectos más propositivos de la nación…

“Los clientes son nuestros grandes protagonistas. Se acercaban afligidos: ‘Pero siempre es en La Habana, no pude ir, una tía me lo compró’. Yo: ¿te interesaría colaborar? Ellos: ‘Pero claro, Erlys’. Y así nos expandimos por Cuba entera. Ayer eran mis clientes y hoy son mis representantes.

“Tengo representantes de poco más de 20 años que se meten en escuelas, universidades, campismos y hacen conversatorios, concursos, maratones de peinado y todo sin cobrar un centavo. Sin embargo, ahora que la situación sanitaria lo permite, decidimos hacer el tour por Cuba para llevar nuestra afro cultura a lugares del país donde tengamos no tengamos tanto power”.

¿Está presente en el proyecto el público masculino? ¿Existen tabúes en este sector poblacional?

“Tenemos muchos seguidores varones, sobre todo jóvenes. El hombre cubano afrodescendiente tiene más complejos que su igual femenina y suele pelarse bajito por comodidad y calor, aunque en muchas ocasiones también es para esconder lo que es.

“Pensará: ‘Mi pelo bajito se ve más lacio y si lo dejo crecer se ve que soy más negrito, aunque mi tez diga que soy mestizo, moro o jaba’o’; se pasa el cepillo para que se estire y así la sociedad lo ve como un negro bonito, un negro limpio o un negro de salir. Estos conceptos no son en realidad culpa de ninguno de nosotros: son rezagos del pasado que desde el proyecto ayudamos a desaprender.

“En La Habana es diferente porque hay un afro movement muy strong de orgullo y de trenzas, de moños, de dread locks. Para acá para las provincias está más dura la cuestión”.

¿Considera que queda mucho por hacer en materia de derechos?

“Demasiado. Creo que la mía es una generación contaminada y con nosotros se puede hacer bien poco. Por eso llevamos a los jóvenes de la mano porque son quienes ellos, al final, construirán esa sociedad idealizada, fuerte y más segura de sí misma en la que negros, blancos, amarillos… podamos coexistir bajo un solo color: la humanidad”.